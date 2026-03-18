Ta profesjonalna surferka otrzymuje pierwszą „dziką kartę macierzyńską”, co stanowi znaczący postęp w tej dyscyplinie sportu.

Światowa Liga Surfingu (WSL) wprowadziła przełomowy program wsparcia dla sportsmenek po urlopie macierzyńskim. Pierwszą beneficjentką jest francuska surferka Johanne Defay, co stanowi znaczący krok naprzód w sporcie zawodowym.

Bezprecedensowy środek w profesjonalnym surfingu

„Dzika karta macierzyńska” została wprowadzona przez World Surf League (WSL), organizację zarządzającą międzynarodowymi zawodami surfingowymi. Przepis ten pozwala zawodniczce na natychmiastowy powrót do elitarnego cyklu po przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim.

W praktyce zaproszenie gwarantuje Johanne Defay miejsce w Championship Tour 2027, w którym spotykają się najlepsze surferki świata. Dzięki temu nie będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje, znane jako Challenger Series. To pierwsze tego typu wydarzenie w historii tego sportu, a szerzej – silny sygnał wysłany przez międzynarodową organizację sportową.

Johanne Defay, kariera już naznaczona doskonałością

Johanne Defay, jedna z czołowych postaci francuskiego surfingu, przez lata ugruntowała swoją pozycję jednej z najlepszych zawodniczek w tym środowisku. Warto odnotować, że została pierwszą francuską medalistką olimpijską w surfingu, zdobywając brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

W marcu 2025 roku ogłosiła, że zawiesza karierę przed urodzeniem pierwszego dziecka kilka miesięcy później. Od tego czasu wznowiła treningi, nie biorąc udziału w oficjalnych zawodach. Ten nowy, nieoficjalny start pozwala jej teraz rozważyć powrót na najwyższy poziom w warunkach odpowiadających jej ścieżce kariery.

Uznanie realiów macierzyństwa w sporcie

Stworzenie tej „dzikiej karty macierzyństwa” wpisuje się w szerszą dyskusję na temat roli sportsmenek, które są matkami w zawodach zawodowych. W przeszłości wiele sportsmenek doświadczało przerw w karierze, nie mając gwarancji odzyskania poprzedniego poziomu lub pozycji w rankingu. Brak odpowiednich systemów wsparcia może stanowić istotną przeszkodę. WSL, poprzez tę inicjatywę, dostrzega specyficzne wyzwania związane z macierzyństwem i stara się znaleźć konkretne rozwiązanie. Celem jest umożliwienie sportsmenkom pogodzenia kariery z życiem osobistym bez ponoszenia kar w kontekście rywalizacji.

Ewolucja wykraczająca poza sferę surfingu

Chociaż środek ten dotyczy obecnie profesjonalnego surfingu, wpisuje się on w szerszy trend obserwowany w wielu dyscyplinach sportowych. W ostatnich latach niektóre federacje i organizacje zaczęły dostosowywać swoje przepisy, aby lepiej wspierać zawodniczki po ciąży, szczególnie w zakresie chronionych rankingów i warunków powrotu do rywalizacji. W tym kontekście inicjatywa Światowej Ligi Surfingu może zainspirować inne organizacje sportowe do wdrożenia podobnych programów.

Inni zaangażowani sportowcy

Johanne Defay nie jest jedyną osobą, która skorzystała na tym rozwoju. Kolejną dziką kartę macierzyńską otrzymała również brazylijska surferka Tatiana Weston-Webb na sezon 2027. To podwójne wyróżnienie potwierdza zaangażowanie WSL w uczynienie z tego działania długoterminowego, a nie jednorazowego. Reakcje świata sportu były generalnie pozytywne, podkreślając wagę takich zmian dla lepszego uwzględnienia ścieżek życiowych sportowców.

Podsumowując, przyznanie Johanne Defay pierwszej dzikiej karty macierzyńskiej stanowi znaczący krok w ewolucji sportu zawodowego. Uznając realia macierzyństwa, Światowa Liga Surfingu toruje drogę do bardziej inkluzywnych praktyk. Poza surfingiem, inicjatywa ta porusza kwestię dostosowania struktur sportowych do osobistych doświadczeń zawodniczek i może przyczynić się do trwałych zmian w zasadach gry.