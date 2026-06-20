W Chinach niektóre kobiety płacą 100 euro za spędzenie kilku godzin z nieznajomym.

Społeczeństwo
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Pexels

A co, gdyby towarzystwo stało się po prostu kolejną usługą? W Chinach zyskuje na popularności zaskakująca koncepcja: zatrudnianie ludzi do towarzystwa. Przez kilka godzin lub cały dzień niektórzy ludzie (często kobiety) decydują się zapłacić nieznajomemu za wspólne aktywności, rozmowę lub po prostu unikanie samotności. To zjawisko wiele mówi o ewolucji miejskiego stylu życia.

Kiedy samotność tworzy nowe usługi

W dużych chińskich miastach samotność stała się coraz bardziej widoczną rzeczywistością. Wymagające kariery, mobilność zawodowa i dystans od rodziny sprawiają, że wielu mieszkańców odczuwa brak kontaktów towarzyskich w życiu codziennym. W obliczu tej sytuacji powstały nowe platformy z prostą obietnicą: połączyć ludzi, którzy chcą spędzić miło czas, bez żadnych zobowiązań. Celem nie jest stworzenie romantycznej atmosfery, ale zapewnienie towarzystwa na kilka godzin.

Platforma oferująca „wynajęcie” firmy

Jedną z najbardziej znanych usług jest Zuwobo, której nazwa dosłownie oznacza „wynajmij mnie” w języku mandaryńskim. Jej obsługa jest równie prosta, co oryginalna: użytkownik wybiera aktywność, a platforma znajduje mu dostępnego towarzysza. Koncepcja ta trafia do osób, które chcą miło spędzić czas bez konieczności organizowania wyjścia ze swoją stałą grupą znajomych. To formuła, która stawia na prostotę i elastyczność.

Spacer, restauracja czy gry wideo: każdy znajdzie coś dla siebie

Jednym z powodów sukcesu tych platform jest różnorodność oferowanych aktywności. Niektórzy wybierają spacer po mieście, inni wędrówkę, posiłek w restauracji, a nawet sesję gier wideo w domu. Ideą jest dostosowanie się do potrzeb każdego i zapewnienie obecności, która towarzyszy różnym momentom życia codziennego. Takie podejście przekształca towarzystwo w usługę, którą można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Do 300 € za dzień

Ceny różnią się w zależności od czasu trwania i rodzaju wybranej aktywności. Za wspólną kawę lub posiłek zazwyczaj płaci się od 7 do 20 euro. Jednak w przypadku całodniowej opieki rachunek szybko rośnie. Niektóre usługi mogą przekroczyć 100 euro, a nawet 300 euro, w zależności od preferencji. To jednorazowy wydatek, który niektórzy uważają za „cenę miłego spotkania towarzyskiego”.

Szczególny sukces podczas chińskiego Nowego Roku

Chiński Nowy Rok co roku przypomina nam o znaczeniu więzi rodzinnych i spotkań towarzyskich. Dla osób mieszkających daleko od bliskich lub samotnych, okres ten może czasami nasilać poczucie izolacji. Właśnie dlatego platformy do współdzielenia przejazdów często odnotowują wzrost zainteresowania w trakcie tych świąt. Dla niektórych użytkowników dzielenie się tymi chwilami z kimś staje się sposobem na przeżywanie świąt w cieplejszej atmosferze.

Trend, który budzi pytania

Rozwój tych usług odzwierciedla głębokie przemiany w chińskim społeczeństwie. Z jednej strony stanowią one konkretną odpowiedź na potrzebę kontaktu międzyludzkiego i pozwalają niektórym osobom na kilka godzin wyrwać się z izolacji. Z drugiej strony, stawiają fundamentalne pytanie: co to oznacza w społeczeństwie, w którym obecność innych można zarezerwować jak każdą inną usługę? Debata między praktycznym rozwiązaniem a symbolem zmieniających się więzi społecznych pozostaje otwarta.

Jedno jest pewne: sukces tych platform pokazuje, że potrzeba dzielenia się, wymiany i obecności jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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