A co, gdyby następne spotkanie ze znajomymi obejmowało… prezentacje PowerPoint? Pomysł jest kuszący.

Społeczeństwo
Émilie Laurent
PowerPoint entre amis
@lorienfree / Instagram

Zazwyczaj, gdy widujesz się ze znajomymi bardzo nieregularnie, potrzeba więcej niż jednego dnia, aby nadrobić zaległości i podzielić się najnowszymi wiadomościami. Aby uniknąć wiadomości głosowych brzmiących jak podcasty i nocnych rozmów, które przeradzają się w zarwane noce, użytkownicy internetu znaleźli rozwiązanie. Przygotowują pokazy slajdów, niczym studenci przed tablicą, i improwizują prezentację o swoim życiu. Sposób na nadrobienie zaległości bez tracenia na to godzin.

Nadrabianie straconego czasu za pomocą pokazów slajdów

Podczas gdy w czasach szkolnych spotkania z przyjaciółmi były na porządku dziennym, praktycznie ożywiając nasze codzienne życie, w dorosłym życiu zdarzają się one znacznie rzadziej, zaledwie kilka razy w roku. Każdy musi sprawdzić swój kalendarz i znaleźć wolny termin pośród obowiązków zawodowych, firmowych spotkań integracyjnych i wydarzeń rodzinnych. I nawet gdy większość grupy jest dostępna, zawsze znajdzie się ktoś, kto przełoży spotkanie z powodu napiętego grafiku.

Kiedy te długo oczekiwane spotkania w końcu następują, ledwo starcza czasu na toasty i wymianę uprzejmości, zanim nadchodzi czas pożegnania. W rezultacie nie wiadomo nawet, czy przyjaciel z dzieciństwa w końcu naprawił swój wyciek wody, czy też bliski przyjaciel w końcu odszedł z toksycznej pracy . Mówiąc wprost, niektórzy internauci wpadli na genialny pomysł: zorganizowanie przyjęć z prezentacją PowerPoint.

Każdy z przyjaciół przygotowuje slajdy na swoją cześć i oddaje się temu ćwiczeniu, które przywołuje wspomnienia ze szkoły. Tyle że tutaj, zamiast prezentować Układ Słoneczny czy styl życia mrówek, przyjaciele tworzą wypunktowane historie o swoim życiu miłosnym, pikantne anegdoty, o tym, jak czują się w pracy i dzielą się ekskluzywnymi informacjami. Wszystko to wzbogacone jest zdjęciami, filmami i emotikonami. Oryginalny i zabawny sposób na nadrobienie zaległości i pominiętych plotek.

Podsumowanie swojego życia osobistego

Najlepszy film demonstracyjny pochodzi z konta na Instagramie @lorienfree . Ich grupa jest znacznie większa niż zespół i zajęłoby im co najmniej tydzień, aby poznać się od podszewki. W tym inspirującym przykładzie widzimy przyjaciół, którzy na zmianę stają przed projektorem i dzielą się swoimi nowinkami, tak jak tabloidy robią to z celebrytami.

Każda osoba ma swoją własną tożsamość wizualną i artystyczny charakter, co czyni ten rytuał jeszcze bardziej niezapomnianym. Niektórzy wzięli udział w półmaratonach, inni zmienili karierę. A najbardziej zaangażowani planują przyszłe wakacje z przyjaciółmi. Rezydenci-żartownisie posuwają się nawet do proponowania planów podróży w stylu „Willi Kardashianów”. To prezentacja w programie PowerPoint, która nie traktuje siebie zbyt poważnie, ale przede wszystkim pozwala każdemu podzielić się kluczowymi elementami swojego życia i opowiedzieć swoje historie niczym otwartą księgę. To trochę jak newsletter lub osobisty pamiętnik, ale wyświetlany na dużym ekranie.

Przypomnienie: to nie jest ćwiczenie porównawcze

W przeciwieństwie do szkoły, ta prezentacja PowerPoint i prezentacja ustna nie są oceniane na koniec. Przyjaciele nie są niczym jury, a raczej uważnymi widzami, zawsze gotowymi dopingować swoich mówców i klaskać im w dłonie. Niektórzy rzeczywiście, wydają się dokonać niemożliwego, biorąc udział w zawodach sportowych na wysokim poziomie, występując w Tomorrowland lub awansując z juniora na seniora w swojej firmie. Inni po prostu zmienili mieszkanie lub spędzili więcej czasu z rodziną. I żadne doświadczenie nie jest warte więcej niż inne.

Celem nie jest podsycanie cichej rywalizacji ani chwalenie się odwiedzeniem ośmiu krajów w ciągu dwóch miesięcy czy zdobyciem Mont Blanc bez treningu. Ta prezentacja PowerPoint nie powinna stać się źródłem presji, ani tym bardziej wzbudzać poczucia niższości u tych, którzy nie doświadczyli wielkiej duchowej rewolucji. Powinna pozostać narzędziem wsparcia i pogodną biografią.

Ostatecznie ten trend celebruje więź, a nie osiągnięcia. Nie wymaga spektakularnego życia, nowej pracy co roku ani imponującej listy podróży, którymi można się pochwalić. Po prostu zachęca wszystkich do powiedzenia: „To jest to, gdzie jestem dzisiaj”. A czasami to już dużo.

Więc następnym razem, gdy przyjaciele spotkają się po kilku miesiącach milczenia, może zamiast zaczynać wieczór od niekończącego się „Co nowego?”, włączą projektor. Kilka slajdów, kilka żartów i kilka wspomnień może wystarczyć, by nadrobić stracony czas.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
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