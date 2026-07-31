Zaczęła uprawiać gimnastykę w 1934 roku i kontynuowała zawody do 92. roku życia.

Wspinaczka na poręcze w wieku, w którym wiele osób zwalnia tempo swojej codziennej aktywności? Johanna Quaas robiła to przez dekady. Ta niemiecka gimnastyczka, która ma już 100 lat, udowodniła, że pasja pielęgnowana regularnie może trwać całe życie.

Pasja zrodzona w dzieciństwie

Urodzona 20 listopada 1925 roku w Hohenmölsen w Niemczech, Johanna Quaas dorastała w rodzinie, w której sport odgrywał ważną rolę. Już w bardzo młodym wieku odkryła gimnastykę i szybko ujawniła niezwykły talent. W 1934 roku, mając zaledwie dziewięć lat, wzięła udział w swoich pierwszych zawodach. Jej sportowa kariera została następnie przerwana przez kilka przeprowadzek, a następnie przez II wojnę światową, która poważnie zakłóciła jej aktywność sportową.

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Sportowa przerwa przed niezwykłym powrotem

Po wojnie gimnastyka została tymczasowo zakazana w Niemczech Wschodnich. Johanna Quaas nie zrezygnowała jednak z aktywności fizycznej i zajęła się piłką ręczną, dyscypliną, która pozwoliła jej utrzymać doskonałą kondycję fizyczną.

Po zostaniu nauczycielką wychowania fizycznego, w 1963 roku wyszła za mąż za Gerharda Quaasa, trenera gimnastyki. Razem przekazali swoją pasję trzem córkom. W końcu, w 1981 roku, w wieku 56 lat, Johanna powróciła do gimnastyki przyrządowej. W następnym roku wzięła udział w ważnych niemieckich zawodach gimnastycznych dla seniorów, co zapoczątkowało nową przygodę.

Światowa gwiazda, która ma ponad 80 lat

W 2012 roku kilka filmów przedstawiających Johannę wykonującą serię układów na poręczach i podłodze stało się viralem. W ciągu kilku dni obiegły one cały świat i przyciągnęły uwagę licznych międzynarodowych mediów. W tym samym roku Księga Rekordów Guinnessa przyznała jej tytuł „najstarszej aktywnej gimnastyczki wyczynowej na świecie”. To wyróżnienie przyniosło jej kolejne prestiżowe wyróżnienia, w tym Nagrodę Sportową im. Nadii Comăneci i Niemiecki Federalny Krzyż Zasługi, doceniające jej zaangażowanie w sport i jego promocję.

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Inspirująca filozofia życia

Tym, którzy pytają o jej sekret, Johanna odpowiada po prostu: „Mam starą twarz, ale serce młode”. To zdanie idealnie podsumowuje stan jej umysłu. Nie chodzi o „cudowną metodę”, tylko o konsekwentną praktykę sportową, utrzymywaną przez kilka dekad. Dzieli się również swoim doświadczeniem w książce poświęconej gimnastyce i kontynuuje, w 2026 roku, motywowanie nowych pokoleń.

W wieku 100 lat wciąż ożywiony ruchem

Choć nie startuje już tak regularnie jak kiedyś, Johanna Quaas, mając 100 lat, nadal daje pokazy gimnastyczne. Jej energia i pasja uczyniły z niej ikonę sportu amatorskiego. Jej przesłanie pozostaje niezmienne od lat: nigdy nie przestawaj się ruszać. Idea ta jest szeroko poparta badaniami nad aktywnym starzeniem się, a ona sama wciela ją w życie z niezwykłą autentycznością.

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Historia Johanny Quaas przypomina, że ruch, wytrwałość i radość z aktywności fizycznej nie mają daty ważności. Stała się nie tylko mistrzynią, ale symbolem aktywnego życia, przeżywanego pełnią życia, niezależnie od wieku.