Przewlekła choroba zniszczyła jej marzenia o zostaniu primabaleriną, ale jej historia na tym się nie kończy.

Kate Stanforth (@katestanforth) udowadnia, że marzenia mogą ewoluować, nigdy nie znikając. Pozbawiona kariery zawodowej baletnicy przez przewlekłą chorobę w wieku zaledwie 14 lat, znalazła nowy sposób na podtrzymywanie swojej pasji i poszerzanie granic tańca.

Dzieciństwo naznaczone pasją do baletu

Dla Kate Stanforth taniec zawsze był w centrum uwagi. Odkryła balet w wieku dwóch lat i bardzo szybko ta pasja stała się prawdziwym powołaniem. W wieku ośmiu lat rozpoczęła szkolenie przedprofesjonalne z jasno określonym celem: zostać baletnicą. Przez ponad dekadę intensywnie trenowała i budowała swoją przyszłość wokół sceny. Wśród jej wizji znalazły się duże brytyjskie zespoły, takie jak Royal Ballet i Rambert. Jej marzenie zdawało się nabierać kształtu, napędzane latami ciężkiej pracy, dyscypliny i determinacji.

Przewlekła choroba, która zmienia bieg jego historii

W wieku 14 lat, gdy była już bliska osiągnięcia celu, jej życie dramatycznie się zmieniło. U Kate Stanforth pojawiły się pierwsze objawy encefalopatii mielinowej (ME), znanej również jako zespół przewlekłego zmęczenia. Ta złożona choroba neurologiczna powoduje głębokie i uporczywe wyczerpanie, a także liczne objawy, które mogą poważnie ograniczać codzienne funkcjonowanie.

Dla młodej tancerki konsekwencja była trudna do zaakceptowania: musiała przerwać balet. Początkowo ta przerwa wydawała się tymczasowa. Z czasem Kate Stanforth (@katestanforth) zrozumiała, że jej kariera zawodowej baletnicy, taka, jaką sobie wymarzyła, nie może być kontynuowana w dotychczasowej formie.

Opłakiwanie snu w celu odrodzenia się

Przez kilka lat Kate przechodziła okres osobistej rekonstrukcji. Taniec, który zawsze był dla niej źródłem radości i spełnienia, stał się również bolesnym tematem. Wyjaśnia , że przez długi czas trudno jej było o nim mówić, ponieważ utrata tej części jej tożsamości była dla niej trudna do zniesienia. Z czasem jednak jej stan zdrowia zaczął się stabilizować. Zamiast całkowicie porzucić balet, postanowiła na nowo odkryć ten świat w inny sposób.

Otworzyła się przed nią nowa ścieżka: przekazanie swojej wiedzy poprzez zostanie nauczycielką tańca. Ten krok pozwolił jej na nowo nawiązać kontakt ze sztuką, jednocześnie budując nową relację z dyscypliną, która ukształtowała całe jej życie. Taniec nie był już tylko celem do osiągnięcia, ale przestrzenią ekspresji, dzielenia się i rozwoju osobistego.

Nowy sposób tańca i zmiany sposobu myślenia

Jej podróż nabrała nowego rozpędu, gdy odkryła taniec na wózkach inwalidzkich. To podejście pozwoliło jej kontynuować eksplorację ruchu i wyobrazić sobie bardziej inkluzywny balet, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce. Kate Stanforth (@katestanforth), obecnie dyplomowana nauczycielka baletu, współpracuje z wiodącymi instytucjami artystycznymi, takimi jak New Adventures Matthew Bourne'a, Royal Ballet i Rambert Dance Company.

Bierze również udział w różnych projektach modowych i telewizyjnych, w tym w projektach London Fashion Week oraz produkcjach emitowanych przez BBC, ITV i Channel 4. Jej kariera dowodzi, że taniec nie ogranicza się do idealnej sylwetki czy występu. Może również wiązać się z kreatywnością, elastycznością i pewnością siebie.

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Wspieranie bardziej inkluzywnego tańca

Pomimo swojego doświadczenia, Kate Stanforth wciąż dostrzega przeszkody, z jakimi borykają się artyści z niepełnosprawnościami, szczególnie w balecie klasycznym. Uważa, że tancerze z niepełnosprawnościami często muszą udowadniać swoją wartość bardziej, aby być postrzegani jako prawdziwi artyści.

Dla Kate Stanforth (@katestanforth) dostępność nie umniejsza artystycznej doskonałości. Wręcz przeciwnie, może wzbogacić dyscyplinę, wnosząc nowe perspektywy. Dlatego opowiada się za bardziej dostępnymi programami szkoleniowymi, lepszą reprezentacją tancerzy z niepełnosprawnościami i równymi szansami w profesjonalnych zespołach.

Nawet po trudnych chwilach, ambicja Kate Stanforth pozostaje niezmienna: pewnego dnia wrócić na scenę teatralną i zawodowo występować w balecie. Jej historia przypomina nam, że marzenia niekoniecznie znikają, gdy życie rzuca nam kłody pod nogi. Mogą zmienić kształt, obrać nowy kierunek i stać się jeszcze silniejsze.