Mecz piłkarski wysoko nad przepaścią: jego wyczyn wywołuje dreszcze na plecach sieci

Społeczeństwo
Clelia Campardon
@sergeyboytcov/Instagram

Rosyjski twórca treści Siergiej Bojcow (@sergeyboytcov ) niedawno rozegrał pierwszy mecz piłkarski na platformie zawieszonej pod balonem na ogrzane powietrze na wysokości 1800 metrów. Ten rekord świata stał się viralem w mediach społecznościowych. Wyposażeni w spadochrony piłkarze pokonali pustkę w filmie, który w ciągu 48 godzin zgromadził ponad 50 milionów wyświetleń.

Platforma w sercu chmur

Konstrukcja, zabezpieczona kilkoma balonami na ogrzane powietrze, kołysała się na wietrze, gdy dwóch sportowców w strojach piłkarskich przebiegło obok, oddając strzały i zdobywając gole z precyzją, pomimo ograniczonej przestrzeni. Samolot przeleciał nad nimi, aby sfilmować, a kolejny nawet przeleciał w pobliżu, podkreślając zawrotny charakter sceny.

Bezpieczeństwo i adrenalina w jednym

Jak widać na filmie udostępnionym przez rosyjskiego twórcę treści Siergieja Bojcowa (@sergeyboytcov ) , każdy uczestnik miał na sobie uprząż i spadochron, a ekipy ratownicze i wspinacze pozostawali w pogotowiu „na wszelki wypadek”. Powolne, kontrolowane ruchy były wyrazem równowagi i koordynacji w mroźnych temperaturach, zmieniając ten sport w zawieszone dzieło sztuki performatywnej.

Wybuchowe reakcje i kultowe uroczystości

Film stał się viralem na Instagramie (Siergiej Bojcow ma 4,4 miliona obserwujących ) , X i TikToku, z pełnymi podziwu komentarzami na temat jego „stalowych nerwów” i żartami o piłce, która zaginęła w powietrzu. Jeden z piłkarzy świętował gola, skacząc z otwartym spadochronem, używając do tego napisu „SIUUU” Ronaldo.

Dzięki temu występowi, łączącemu kreatywność, emocje i sportową wirtuozerię, Siergiej Bojcow po raz kolejny przesuwa granice widowiska w mediach społecznościowych. Łącząc techniczne umiejętności z poszukiwaniem adrenaliny, jego balansujący na linie numer jeden toruje drogę nowej generacji tak zwanych treści ekstremalnych, gdzie sport staje się zawrotnym poligonem doświadczalnym. Poza szumem medialnym, ten wyczyn stanowi dobitne przypomnienie, jak daleko niektórzy twórcy są gotowi się posunąć, by dostarczyć niezapomniane obrazy.

Po ukończeniu Sciences Po jestem prawdziwą pasjonatką zagadnień kulturowych i społecznych.
Ten kraj, w którym coraz więcej kobiet nie nosi biustonoszy

