Grając w tenisa w „ekstrawaganckich” sukienkach, ta twórczyni treści podbija internet

Na Instagramie twórczyni treści Isidora (@isidorapjv) wzbudza spore zainteresowanie swoimi efektownymi i nieprawdopodobnymi filmami. Jej koncepcja: gra w tenisa w sukienkach i na wysokich obcasach. Podczas gdy niektórzy internauci uwielbiają ten ultraestetyczny świat, inni widzą w nim przede wszystkim starannie zaaranżowaną akcję, mającą na celu wywołanie szumu.

Filmy łączące modę i sport

W swoich Reels (filmach na Instagramie) Isidora gra piłkami tenisowymi, ubrana w sukienki o różnych rozmiarach. Kontrast między światem sportu a modą od razu rzuca się w oczy. Estetyka jej filmów przywodzi na myśl luksusowe kampanie reklamowe lub sceny filmowe: wszystko wydaje się zaprojektowane tak, by stworzyć elegancką i teatralną atmosferę. To właśnie ta nieoczekiwana mieszanka pozwoliła jej treściom stać się viralem w mediach społecznościowych.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez ISIDORA (@isidorapjv)

Użytkownicy Internetu są zafascynowani…

Pod jej postami liczne komentarze chwalą jej styl wizualny. Niektórzy użytkownicy wyjaśniają, że oglądają jej filmy „dla atmosfery”. Inni doceniają jej inne spojrzenie na tenis – bardziej modowe, artystyczne i mniej skupione na osiągnięciach sportowych. Jej niezwykle charakterystyczny styl pozwolił jej zbudować prawdziwą wizualną tożsamość na Instagramie. W kanale przepełnionym podobnymi treściami, jej filmy od razu się wyróżniają.

…i inni, którzy są o wiele bardziej krytyczni

Choć jej filmy wywołały wiele reakcji, nie cieszą się powszechną popularnością. Wielu internautów uważa ten pomysł za „śmieszny” lub za strategię przyciągania uwagi w mediach społecznościowych. W kilku komentarzach podkreśla się również niepraktyczność tych strojów do gry w tenisa. Dla niektórych gra na korcie w wieczorowej sukni i na wysokich obcasach wydaje się być bardziej kwestią estetyki niż samej dyscypliny.

Inni krytycy idą dalej i kwestionują wizerunek lansowany przez tego typu treści. Niektórzy internauci uważają, że filmy te utrwalają przekonanie, że kobiety powinny być zawsze nienagannie zadbane, nawet podczas aktywności fizycznej czy w życiu codziennym. Pogląd ten jest przez niektórych postrzegany jako redukcyjny, zwłaszcza że nadal utożsamia „kobiecość” z nieustannie „wyrafinowanym” wyglądem.

Szersza dyskusja w mediach społecznościowych

Sukces filmów Isidory pokazuje również, jak media społecznościowe przekształcają pewne aktywności w prawdziwe widowiska wizualne. Sport, moda i rozrywka coraz częściej przeplatają się w viralowych treściach. Celem nie jest koniecznie przedstawienie realistycznej aktywności, ale raczej stworzenie uderzającego, estetycznego lub zaskakującego obrazu.

Wyjaśnia to również, dlaczego reakcje są tak podzielone: niektórzy odbierają to po prostu jako treść artystyczną i rozrywkową, podczas gdy inni widzą w tym bardziej symboliczne przesłanie dotyczące oczekiwań związanych z wyglądem kobiet.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez ISIDORA (@isidorapjv)

Filmy Isidory przede wszystkim pokazują, jak koncepcja wizualna może budzić tyle samo podziwu, co debaty w mediach społecznościowych.