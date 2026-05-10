Grając w tenisa w „ekstrawaganckich” sukienkach, ta twórczyni treści podbija internet

Julia P.
Na Instagramie twórczyni treści Isidora (@isidorapjv) wzbudza spore zainteresowanie swoimi efektownymi i nieprawdopodobnymi filmami. Jej koncepcja: gra w tenisa w sukienkach i na wysokich obcasach. Podczas gdy niektórzy internauci uwielbiają ten ultraestetyczny świat, inni widzą w nim przede wszystkim starannie zaaranżowaną akcję, mającą na celu wywołanie szumu.

Filmy łączące modę i sport

W swoich Reels (filmach na Instagramie) Isidora gra piłkami tenisowymi, ubrana w sukienki o różnych rozmiarach. Kontrast między światem sportu a modą od razu rzuca się w oczy. Estetyka jej filmów przywodzi na myśl luksusowe kampanie reklamowe lub sceny filmowe: wszystko wydaje się zaprojektowane tak, by stworzyć elegancką i teatralną atmosferę. To właśnie ta nieoczekiwana mieszanka pozwoliła jej treściom stać się viralem w mediach społecznościowych.

Użytkownicy Internetu są zafascynowani…

Pod jej postami liczne komentarze chwalą jej styl wizualny. Niektórzy użytkownicy wyjaśniają, że oglądają jej filmy „dla atmosfery”. Inni doceniają jej inne spojrzenie na tenis – bardziej modowe, artystyczne i mniej skupione na osiągnięciach sportowych. Jej niezwykle charakterystyczny styl pozwolił jej zbudować prawdziwą wizualną tożsamość na Instagramie. W kanale przepełnionym podobnymi treściami, jej filmy od razu się wyróżniają.

…i inni, którzy są o wiele bardziej krytyczni

Choć jej filmy wywołały wiele reakcji, nie cieszą się powszechną popularnością. Wielu internautów uważa ten pomysł za „śmieszny” lub za strategię przyciągania uwagi w mediach społecznościowych. W kilku komentarzach podkreśla się również niepraktyczność tych strojów do gry w tenisa. Dla niektórych gra na korcie w wieczorowej sukni i na wysokich obcasach wydaje się być bardziej kwestią estetyki niż samej dyscypliny.

Inni krytycy idą dalej i kwestionują wizerunek lansowany przez tego typu treści. Niektórzy internauci uważają, że filmy te utrwalają przekonanie, że kobiety powinny być zawsze nienagannie zadbane, nawet podczas aktywności fizycznej czy w życiu codziennym. Pogląd ten jest przez niektórych postrzegany jako redukcyjny, zwłaszcza że nadal utożsamia „kobiecość” z nieustannie „wyrafinowanym” wyglądem.

Szersza dyskusja w mediach społecznościowych

Sukces filmów Isidory pokazuje również, jak media społecznościowe przekształcają pewne aktywności w prawdziwe widowiska wizualne. Sport, moda i rozrywka coraz częściej przeplatają się w viralowych treściach. Celem nie jest koniecznie przedstawienie realistycznej aktywności, ale raczej stworzenie uderzającego, estetycznego lub zaskakującego obrazu.

Wyjaśnia to również, dlaczego reakcje są tak podzielone: niektórzy odbierają to po prostu jako treść artystyczną i rozrywkową, podczas gdy inni widzą w tym bardziej symboliczne przesłanie dotyczące oczekiwań związanych z wyglądem kobiet.

Filmy Isidory przede wszystkim pokazują, jak koncepcja wizualna może budzić tyle samo podziwu, co debaty w mediach społecznościowych.

