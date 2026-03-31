„Odmłodzony przez sztuczną inteligencję” wizerunek kandydata wywołuje kontrowersje w wyborach lokalnych

Wybory lokalne w Holandii niedawno przyciągnęły uwagę po publikacji zdjęcia uznanego za „mylące” wybranego kandydata. Patricia Reichman została wybrana do rady dzielnicy Rotterdam, ale zdjęcie wykorzystane podczas kampanii szybko wywołało publiczną debatę. Kilku obserwatorów uznało, że „portret przedstawiał wyraźnie młodszą wersję” kandydatki, co rodzi pytania dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w komunikacji politycznej.

Zdjęcie kampanijne w centrum krytyki

Zdjęcie, udostępnione lokalnej gazecie podczas kampanii, przedstawia Patricię Reichman wyglądającą „znacznie młodziej” niż na innych publicznych zdjęciach. Ta różnica skłoniła niektórych wyborców do sugerowania ewentualnego wykorzystania sztucznej inteligencji lub zaawansowanego retuszu.

Osiedle, w którym mieszkam, właśnie wybrało 59-letnią radną, która prowadziła kampanię w lokalnej gazecie, używając zdjęcia wykonanego sztuczną inteligencją. Jej oświadczenie brzmiało: „Użyłam programu internetowego do poprawienia zdjęcia, ponieważ rozdzielczość była słaba. To po prostu moje zdjęcie, to ja. Używam… pic.twitter.com/9OGlQ7Atyh — Jini Jane (@jinijane_) 29 marca 2026 r

Kandydat kwestionuje wykorzystanie sztucznej inteligencji

W odpowiedzi na krytykę Patricia Reichman zapewniła, że zdjęcie jest autentyczne i że „użyła oprogramowania jedynie do poprawy jakości obrazu”, a konkretnie poprzez zwiększenie jego rozdzielczości. Wyjaśniła, że „oryginalne zdjęcie było niskiej jakości, a ona po prostu chciała je wyostrzyć do publikacji w lokalnej prasie”.

Kandydatka przyznaje, że na zdjęciu „wygląda młodziej”, podkreślając jednocześnie, że jej „wygląd może się zmieniać w zależności od okoliczności”, zwłaszcza ze względu na trwające leczenie. Stwierdza również, że „na co dzień jest regularnie postrzegana jako młodsza niż wskazuje na to jej wiek”.

Kontrowersje wykraczające poza prostą kwestię wizerunku

Kontrowersje zaostrzyły się, gdy jego partia polityczna, Leefbaar Rotterdam, wskazała, że zdjęcie najwyraźniej zostało „znacznie zmodyfikowane za pomocą sztucznej inteligencji”. Partia wyjaśniła, że zdjęcie nie zostało wykorzystane w oficjalnych materiałach kampanii, lecz przekazane lokalnym mediom do użytku osobistego.

Organizacja również zdystansowała się od kandydatki, powołując się na „brak zaufania, jaki nastąpił po tej kontrowersji”. Według „Algemeen Dagblad ” pojawiły się również pytania o miejsce zamieszkania Patricii Reichman, co jest ważnym czynnikiem w przypadku reprezentowania lokalnego okręgu wyborczego.

Sztuczna inteligencja i komunikacja polityczna: rozwijająca się debata

Ten przypadek ilustruje narastające problemy związane z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych umożliwiających modyfikację lub udoskonalenie obrazu. W kontekście wyborczym autentyczność materiałów wizualnych wykorzystywanych przez kandydatów może odgrywać decydującą rolę w odbiorze opinii publicznej. O ile techniczne udoskonalanie obrazu jest powszechne, potencjalne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji rodzi pytania o transparentność i zaufanie między kandydatami a wyborcami. Kilku obserwatorów podkreśla, że „technologie te wymagają jasnych ram, aby uniknąć nieporozumień”.

Kontrowersje wokół rzekomo „odmłodzonego” zdjęcia Patricii Reichman uwypuklają nowe wyzwania, jakie stawia sztuczna inteligencja w komunikacji publicznej. Podkreślają wagę utrzymania standardów przejrzystości, szczególnie w kontekście politycznym, gdzie wiarygodność jest kluczowa dla relacji z obywatelami.