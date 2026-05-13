Otrzymanie 50 000 dolarów za oglądanie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026: oferta pracy, która wywołuje poruszenie

Oferta pracy, o której wszyscy mówią wiosną 2026 roku, nie pochodzi od startupu technologicznego ani agencji kreatywnej. Pochodzi od FOX Sports, amerykańskiej spółki zależnej Fox Corporation, zajmującej się transmisjami sportowymi – i oferuje 50 000 dolarów za oglądanie meczów futbolowych.

Oferta, która stała się viralem w internecie

FOX Sports, FOX One i Indeed rozpoczęły ogólnokrajowy nabór na stanowisko „FOX One Chief World Cup Watcher” – stanowisko z wynagrodzeniem 50 000 dolarów, umożliwiające oglądanie wszystkich 104 meczów Mistrzostw Świata FIFA 2026 w rozdzielczości 4K na FOX One, oficjalnej platformie streamingowej turnieju. Turniej odbędzie się od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku – przez 39 kolejnych dni – z w pełni dostosowanej strefy widowiskowej w sercu Times Square w Nowym Jorku.

Szklany sześcian biurowy na środku Times Square

Stanowisko znajduje się w przezroczystym szklanym sześcianie ustawionym pośrodku Times Square, zwróconym w stronę tysięcy odwiedzających, turystów i osób dojeżdżających do pracy, którzy codziennie przechodzą obok. Taka konfiguracja sprawia, że każdy mecz staje się prawdziwą publiczną imprezą – posiadacz stanowiska staje się w pewnym sensie oficjalnym superkibicem Mistrzostw Świata, widocznym dla wszystkich przez 39 dni.

Na czym tak naprawdę polega ta praca

Praca składa się z trzech głównych zadań: oglądania każdej minuty transmisji 4K ze wszystkich 104 meczów na kanale FOX One w serwisie FOX Sports, zarządzania strefą widowni na Times Square w celu stworzenia wyjątkowego, wspólnego doświadczenia oraz tworzenia i udostępniania autentycznych treści w mediach społecznościowych przez cały turniej, aby ugruntować swoją pozycję jako głównego źródła informacji dla widzów Mistrzostw Świata. Opis stanowiska łączy zatem pasję do piłki nożnej, wytrzymałość fizyczną i biegłość w korzystaniu z mediów społecznościowych.

Relacja na żywo w FOX

Aby aplikować, kandydaci muszą zaktualizować swój profil w serwisie Indeed, podając odpowiednie doświadczenie i umiejętności, włączając opcję „Pracodawcy mogą Cię znaleźć”, co umożliwi zespołowi rekrutacyjnemu FOX ich znalezienie. Kandydaci muszą również opublikować krótki film w mediach społecznościowych, w którym wyjaśnią, dlaczego to stanowisko jest dla nich odpowiednie, używając hashtagu #ChiefWorldCupWatcher. Zgłoszenia przyjmowane są do niedzieli, 17 maja.

Nazwisko wybranej osoby zostanie ogłoszone na żywo 6 czerwca podczas transmisji meczu Boston Red Sox kontra New York Yankees na kanale FOX. Oficjalnie stanowisko to obejmie 6 czerwca – tydzień przed rozpoczęciem turnieju – a zakończy się 26 lipca, tydzień po meczu o mistrzostwo.

Za chwytem marketingowym kryje się prawdziwy problem biznesowy

Partnerstwo FOX Sports i Indeed ma na celu wypromowanie FOX One jako głównego miejsca na Mistrzostwa Świata, a jednocześnie wykorzystanie platformy Indeed do kampanii łączącej sport, media społecznościowe i marketing marki. Robert Gottlieb, prezes ds. marketingu w FOX Sports, podsumował ambicje: „Mistrzostwa Świata FIFA będą historycznym turniejem, który zasługuje na równie historyczną rekrutację. Zaangażowany kandydat będzie miał zadanie życia, aby doświadczyć i uczcić każdą historię, każdy naród i każdą ekscytującą chwilę, która definiuje tę piękną grę”.

50 000 dolarów za oglądanie 104 meczów futbolowych w szklanym sześcianie na Times Square – dla niektórych praca ta jest spełnieniem marzeń. Wymaga jednak tolerowania nieregularnych godzin pracy, ciągłego tworzenia treści, znoszenia presji związanej z narażeniem się na spojrzenia tysięcy nowojorczyków i tak dalej. Niektórzy nazwaliby to pracą. Inni – życiową szansą.