Search here...

Ten kraj, w którym coraz więcej kobiet nie nosi biustonoszy

Społeczeństwo
Julia P.
Freepik

Francja wyróżnia się w Europie jako kraj, w którym najwięcej kobiet nie nosi biustonosza. Według ostatnich badań 7% z nich przyznaje, że nigdy lub prawie nigdy go nie nosi, a wśród kobiet poniżej 25 roku życia odsetek ten wynosi 18%.

Przyspieszenie po zamknięciu

Ten ruch, przyspieszony przez kryzys zdrowotny i pracę zdalną, łączy codzienny komfort z feministyczną afirmacją, widoczną na ulicach i w mediach społecznościowych, jak wyjaśniono w badaniu . W porównaniu z Hiszpanią (3%), Włochami (2%) czy Wielką Brytanią (1%), Francja przewodzi temu swobodnemu trendowi. Przed 2020 rokiem tylko 3-4% Francuzek nie nosiło stanika, ale lockdown podniósł ten odsetek do 8% ogółem i 20% wśród młodych kobiet, co jest nawykiem, który utrzymał się na zewnątrz dzięki nowo odkrytej wolności.

Izolowanie się w piżamie ujawniło dyskomfort związany z fiszbinami i ramiączkami, co sprawiło, że 53% kobiet przedkładało dobre samopoczucie nad standardy. Wśród kobiet w wieku 18–24 lat 13% kontynuowało tę praktykę w 2022 roku, co stanowi europejski rekord związany z walką z narzuconą seksualizacją.

Powody wykraczające poza komfort

Komfort motywuje 53% osób, które noszą staniki bez stanika, ale 32% młodych ludzi wskazuje na odrzucenie norm społecznych, co przekształca ruch „bez stanika” w modny i wyzwalający manifest. Trend ten jest bardziej rozpowszechniony w dużych miastach i wśród osób o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, ze wzrostem z 4% do 13% między 2020 a 2022 rokiem. Choć nadal stanowi mniejszość (6-7% ogółem), utrzymuje się pomimo przeszkód, takich jak konserwacja i osąd innych.

Adaptacja mody

Francuskie marki na nowo odkrywają modę, oferując zwiewne topy, miękkie biustonosze bez fiszbin i tkaniny przypominające drugą skórę, dzięki którym biustonosze stają się opcjonalne. To stylistyczne podejście jest prezentowane nawet na Tygodniach Mody, inspirując nowe modele dekoltów i wygodne, wielofunkcyjne fasony. Te pionierskie młode kobiety wpływają na zmieniający się rynek, daleko odchodząc od tradycyjnych ograniczeń.

Podsumowując, we Francji chodzenie bez stanika staje się coraz popularniejsze ze względu na wygodę i swobodę. Ten rosnący trend zmienia normy i modę, stawiając dobrostan ponad konwenanse.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
Z powodu sukcesu córki w Internecie tracą pracę
Article suivant
Mecz piłkarski wysoko nad przepaścią: jego wyczyn wywołuje dreszcze na plecach sieci

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mecz piłkarski wysoko nad przepaścią: jego wyczyn wywołuje dreszcze na plecach sieci

Rosyjski twórca treści Siergiej Bojcow (@sergeyboytcov ) niedawno rozegrał pierwszy mecz piłkarski na platformie zawieszonej pod balonem na...

Z powodu sukcesu córki w Internecie tracą pracę

Sophie Rain, młoda amerykańska twórczyni treści, stała się wielką „gwiazdą” platform dla dorosłych od 2023 roku, generując majątek...

W wieku 88 lat wciąż pracował… aż do momentu, gdy internauci postanowili zmienić jego życie

Ed Bambas, 88-letni amerykański weteran, nadal pracuje w supermarkecie niedaleko Detroit, aby się utrzymać. Stracił emeryturę po bankructwie...

Już wkrótce nastąpi rój meteorów. To rzadkie zjawisko, którego nie można przegapić.

W nocy z 13 na 14 grudnia 2025 roku niebo rozświetli się jednym z najbardziej spektakularnych rojów meteorów...

Wybiera zły numer telefonu w Święto Dziękczynienia... i nawiązuje nietypową przyjaźń, która trwa już 10 lat.

W 2016 roku Wanda Dench, babcia z Arizony, przez pomyłkę wysłała SMS-a z zaproszeniem na Święto Dziękczynienia do...

„Rezygnacja”: Ten szokujący trend wśród pokolenia Z wstrząsa światem pracy

Nowy trend wywołuje poruszenie w mediach społecznościowych: „rezygnacja”. Zamiast dyskretnej i tradycyjnej rezygnacji, niektórzy przedstawiciele pokolenia Z decydują...

© 2025 The Body Optimist