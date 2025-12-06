Ten kraj, w którym coraz więcej kobiet nie nosi biustonoszy

Francja wyróżnia się w Europie jako kraj, w którym najwięcej kobiet nie nosi biustonosza. Według ostatnich badań 7% z nich przyznaje, że nigdy lub prawie nigdy go nie nosi, a wśród kobiet poniżej 25 roku życia odsetek ten wynosi 18%.

Przyspieszenie po zamknięciu

Ten ruch, przyspieszony przez kryzys zdrowotny i pracę zdalną, łączy codzienny komfort z feministyczną afirmacją, widoczną na ulicach i w mediach społecznościowych, jak wyjaśniono w badaniu . W porównaniu z Hiszpanią (3%), Włochami (2%) czy Wielką Brytanią (1%), Francja przewodzi temu swobodnemu trendowi. Przed 2020 rokiem tylko 3-4% Francuzek nie nosiło stanika, ale lockdown podniósł ten odsetek do 8% ogółem i 20% wśród młodych kobiet, co jest nawykiem, który utrzymał się na zewnątrz dzięki nowo odkrytej wolności.

Izolowanie się w piżamie ujawniło dyskomfort związany z fiszbinami i ramiączkami, co sprawiło, że 53% kobiet przedkładało dobre samopoczucie nad standardy. Wśród kobiet w wieku 18–24 lat 13% kontynuowało tę praktykę w 2022 roku, co stanowi europejski rekord związany z walką z narzuconą seksualizacją.

Powody wykraczające poza komfort

Komfort motywuje 53% osób, które noszą staniki bez stanika, ale 32% młodych ludzi wskazuje na odrzucenie norm społecznych, co przekształca ruch „bez stanika” w modny i wyzwalający manifest. Trend ten jest bardziej rozpowszechniony w dużych miastach i wśród osób o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, ze wzrostem z 4% do 13% między 2020 a 2022 rokiem. Choć nadal stanowi mniejszość (6-7% ogółem), utrzymuje się pomimo przeszkód, takich jak konserwacja i osąd innych.

Adaptacja mody

Francuskie marki na nowo odkrywają modę, oferując zwiewne topy, miękkie biustonosze bez fiszbin i tkaniny przypominające drugą skórę, dzięki którym biustonosze stają się opcjonalne. To stylistyczne podejście jest prezentowane nawet na Tygodniach Mody, inspirując nowe modele dekoltów i wygodne, wielofunkcyjne fasony. Te pionierskie młode kobiety wpływają na zmieniający się rynek, daleko odchodząc od tradycyjnych ograniczeń.

Podsumowując, we Francji chodzenie bez stanika staje się coraz popularniejsze ze względu na wygodę i swobodę. Ten rosnący trend zmienia normy i modę, stawiając dobrostan ponad konwenanse.