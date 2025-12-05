Search here...

Z powodu sukcesu córki w Internecie tracą pracę

Jade Leclerc
Sophie Rain, młoda amerykańska twórczyni treści, stała się wielką „gwiazdą” platform dla dorosłych od 2023 roku, generując majątek szacowany na 82 miliony dolarów. Pochodząc z rodziny o skromnych dochodach, jej błyskawiczny awans miał nieoczekiwane konsekwencje dla jej rodziców, którzy zostali zmuszeni do rezygnacji z pracy z powodu jej twórczości.

Błyskawiczny awans z pracy kelnerki

Sophie Rain, była kelnerka zwolniona w 2023 roku, zbudowała imperium finansowe, osiągając szczyt kariery w branży płatnych twórców. Mieszkając obecnie w niedawno zakupionej 20-akrowej willi, w pełni odnajduje się w roli „żywicielki rodziny”, spłacając długi ojca i kupując rodzicom nowy samochód.

Zwolnienia związane z jego działalnością

W podcaście Bangin' Out Sophie zdradza, że jej rodzice stracili pracę po tym, jak ich pracodawcy odkryli jej pracę online, odmawiając jakiegokolwiek związku z tego typu treściami. „Czuję się winna i czuję, że muszę ich wspierać, bo to moja wina” – wyznaje, przyznając jednocześnie, że nie powinna się tak czuć. Mimo to nadal pozostaje wierną wolontariuszką.

Wsparcie rodzicielskie pomimo trudności

Rodzice Sophie, którzy pochodzili z rodziny, w której żyli od wypłaty do wypłaty, zawsze ją wspierali: „Mój ojciec płakał, gdy zdał sobie sprawę, co osiągnęłam, mocno mnie przytulał i bez końca dziękował”. Radzili jej, żeby kontynuowała, obiecując bezwarunkowe wsparcie bez względu na wszystko, zmieniając trudną sytuację w dowód rodzinnej solidarności.

Hojność filantropijna równolegle

Tymczasem Sophie Rain przekazuje część swoich zarobków na cele społeczne: 120 000 dolarów dla potrzebujących rodzin w listopadzie i 5000 dolarów na prezenty świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin. Te gesty podkreślają jej chęć niesienia pomocy nie tylko rodzinie, pomimo kontrowersji.

Historia Sophie Rain uwypukla napięcie między sukcesem jednostki a normami społecznymi. Choć jej historia pokazuje imponującą niezależność finansową i niezwykłą hojność, przypomina również, że sukces dziecka może mieć nieoczekiwane konsekwencje dla jego rodziny.

Jade Leclerc
Jestem redaktorką działu urody, pasjonującą się wszystkim, co związane z dbaniem o siebie, makijażem i rytuałami, które pozwalają nam na nowo nawiązać kontakt z samym sobą. Uwielbiam rozszyfrowywać trendy, testować produkty i rozumieć, co kryje się za obietnicami marketingowymi.
