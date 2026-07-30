W tych trzech zawodach zdecydowaną większość stanowią kobiety.

W Europie prawie połowę wszystkich miejsc pracy zajmują kobiety. Jednak ta średnia maskuje znaczące dysproporcje: niektóre zawody nadal są zdominowane przez kobiety. Ta rzeczywistość nie odzwierciedla różnic w umiejętnościach, ale raczej dziedzictwo stereotypów płciowych, wciąż głęboko zakorzenionych w naszym społeczeństwie.

1. Opiekunki do dzieci – najbardziej sfeminizowany zawód

Jeśli istnieje jeden zawód, w którym kobiety stanowią zdecydowaną większość, to jest to zawód opiekunki do dzieci. Według danych INSEE z 2021 roku, stanowią one prawie 98% siły roboczej. Podobny odsetek stanowią również pracownicy domowi. Tej nadreprezentacji oczywiście nie da się wytłumaczyć żadną „kobiecą predyspozycją do opieki nad dziećmi”. Jest to wynik przestarzałego poglądu, który nadal utożsamia kobiety z zadaniami opiekuńczymi, edukacyjnymi i mentorskimi, jakby te cechy były im naturalnie przypisane.

2. Sekretariat – trwałe dziedzictwo

Kolejnym silnie sfeminizowanym zawodem jest praca sekretarki i asystentki kierownika. Kobiety stanowią około 95% pracowników w tej dziedzinie. Sytuacja ta ma swój początek w XX wieku, kiedy rozwój zawodów administracyjnych umożliwił wielu kobietom wejście na rynek pracy. Stanowiska te często były stanowiskami podstawowymi, z niewielkimi możliwościami awansu na stanowiska kierownicze. Chociaż nastawienie stopniowo się zmienia, ten podział ze względu na płeć pozostaje bardzo wyraźny do dziś.

3. Zawody opiekuńcze nadal wykonują głównie kobiety

Zawody związane z opieką domową, prowadzeniem domu i opieką pielęgniarską również należą do sektorów, w których kobiety są silnie reprezentowane. Zawody pielęgniarek i położnych również charakteryzują się zdecydowaną przewagą kobiet, około 88% według statystyk. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, rekrutacja do tych zawodów rośnie, ale ich struktura zmienia się nieznacznie. Często nadal borykają się z niskimi zarobkami, częstą pracą w niepełnym wymiarze godzin i niedostatecznym uznaniem, mimo że są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Nie ma czegoś takiego jak „kobieca praca”... ani „męska praca”.

Dane te w żaden sposób nie sugerują, że pewne zawody są odpowiednie dla kobiet, a inne dla mężczyzn. Żadne umiejętności, talenty ani ambicje nie są zależne od płci. Jeśli niektóre zawody pozostają silnie „sfeminizowane” lub, przeciwnie, silnie „męskie” w 2026 roku, to głównie dlatego, że stereotypy nadal wpływają na ścieżki edukacyjne i zawodowe.

Przez długi czas patriarchalne społeczeństwo przypisywało kobietom rolę opiekunek, pomocnic lub „opiekunek”, jednocześnie przedstawiając je jako mniej predysponowane do zawodów technicznych, naukowych czy fizycznych. Te uprzedzenia mają bardzo realne konsekwencje. Już od najmłodszych lat niektóre młode kobiety mogą być zniechęcane do podejmowania pracy w dziedzinach wciąż postrzeganych jako męskie. Po wejściu na rynek pracy często muszą się bardziej wykazać, aby uzyskać dostęp do tych samych możliwości lub najwyższych stanowisk. Jest to rzeczywistość, którą wiele kobiet pracujących zawodowo wciąż potępia.

Sytuacja się zmienia, ale wciąż jeszcze długa droga przed nami.

Na szczęście sytuacja się zmienia. Analizy INSEE pokazują, że coraz więcej kobiet wkracza do sektorów historycznie zdominowanych przez mężczyzn, takich jak prawo, medycyna, bankowość, ubezpieczenia i komunikacja. Z drugiej strony, jedna dziedzina wyróżnia się jako wyjątek: technologie informatyczne. Sektor ten, niegdyś bardziej otwarty dla kobiet, stopniowo stał się zdominowany przez mężczyzn, zyskując prestiż i wyższe wynagrodzenia. To przypomina, że postęp w kierunku większej różnorodności płciowej nigdy nie jest gwarantowany.

Choć w niektórych zawodach nadal występuje nierównowaga płci, nie jest ona nieunikniona. Prawdziwy postęp polega na umożliwieniu każdemu swobodnego wyboru ścieżki kariery, bez ograniczeń związanych ze stereotypami płciowymi. Bo ostatecznie umiejętności, pasja i talent nigdy nie były sklasyfikowane ze względu na płeć.