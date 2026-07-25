Ten mężczyzna podważa stereotypy dotyczące męskości swoimi szydełkowymi dziełami.

W zbiorowej wyobraźni mężczyźni spędzają wolny czas z narzędziami do majsterkowania, ogromnymi hantlami lub pilotem do telewizora. Jednak nie wszyscy z nich spędzają wolny czas na mechanicznych zajęciach czy rozrywkach rodem z Cro-Magnon. Twórca treści Isaiah Moses (@zaeecrafts) z kolei nie używa rąk do uderzania w worek ani wymiany klocków hamulcowych w samochodzie. Z jego palców wyłaniają się ikoniczne i kolorowe szydełkowe dzieła.

Szydełkowanie to coś więcej niż hobby, to sztuka

Szydełkowanie, od dawna widywane w pogniecionych rękach babć lub spoczywające na ich kwiecistych kolanach, stało się popularnym rzemiosłem. Nie jest już tylko hobby dla seniorów, mającym na celu zapełnienie emerytury i stworzenie ubrań na zamówienie dla ich potomków. To powszechna praktyka, a nawet wysoce zaraźliwy wirus kreatywności. Pasażerowie pociągów, pracownicy biurowi i studenci w luźnych dżinsach – wszyscy podejmują się tego hobby, które jest szeroko prezentowane w internecie.

Teraz szpulka nici zakorzeniła się w każdej dłoni, nawet w tych z pęcherzami od lat pracy z żeliwem. Twórca treści Isaiah Moses (@zaeecrafts), którego obecność w mediach społecznościowych dobitnie eksponuje jego talent, biegle posługuje się językiem szycia. Kiedy nie ściska drążka do podciągania ani nie chwyta szorstkiej powierzchni hantli, zajmuje się robótkami na drutach, tworząc serię tekstylnych arcydzieł.

I daleko mu do nowicjusza. To wirtuoz szydełka. Bo nie, nie oceniaj książki po okładce. Choć na pierwszy rzut oka Isaiah Moses może wydawać się wybitny tylko w podnoszeniu ciężarów, za tą górą mięśni kryje się płodny umysł i czułe serce. Ten mężczyzna o stalowej sylwetce i niewzruszonej twarzy jest autorem tekstów, które wydają się żywcem wyjęte z opowieści Lewisa Carrolla albo z szatni Klubu Winx.

Dodanie odrobiny magii do codziennego życia

Ten młody projektant, skazany na świetlaną przyszłość, ma prawdziwy talent do reinterpretacji modowych podstaw. Prosty parasol zmienia się w grzyba godnego świata Mario, a bluza z kapturem w uroczy kostium kawaii lub las deszczowy. Poszedł nawet na siłownię w kominiarce trompe-l'œil w kształcie słonecznika. Uszył też na zamówienie strój z psychodelicznymi wzorami, aby wyróżnić się z tłumu szaro-mysich spodni dresowych i bluz w neutralnych kolorach. Jego dziecięca dusza przebija w każdym ściegu.

Te obrazy, które z pewnością przypominają sceny grozy dla tych, których jedynym autorytetem jest patriarchat, to coś więcej niż tylko widowisko wizualne. Pokazują mężczyznę, który wykorzystuje swoją wrażliwość jako paliwo, a nie testosteron. Podczas gdy zwolennicy maskulinizmu twierdzą, że „ lookmaxxing ” jest credo męskości , to cudowne dziecko preferuje hasło „whimsymaxxing”, które wyraźnie oznacza „optymalizację fantazji”.

Tkanie nowego modelu męskości

W swoich szydełkowych dziełach Isaiah Moses nie przeciwstawia sobie siły i delikatności, mięśni i wyobraźni. Wręcz przeciwnie, przypomina nam, że mogą one doskonale współistnieć. Jego potężne bicepsy nie przeszkadzają mu w precyzyjnym posługiwaniu się igłą, tak jak pasja do kulturystyki nie umniejsza jego zamiłowania do kolorów, zabawnych kształtów i fantastycznych światów.

W każdym ściegu ostatecznie szkicuje kolejną definicję męskości: męskość wielowymiarową, zdolną do podnoszenia ciężarów, a jednocześnie tworzenia przedmiotów przesiąkniętych delikatnością. Z dala od schematów, w których niektórzy zamykają mężczyzn, udowadnia, że silne ciało może pomieścić w sobie wielką wrażliwość, a ręka przyzwyczajona do ciężarów może również dać życie dziełom pełnym poezji.

Isaiah Moses (@zaeecrafts) tka coś więcej niż tylko nić: pomaga budować nowy model, w którym siła fizyczna i delikatna kreatywność nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz przeciwnie, wzmacniają. Pracuje nad naprawą męskości nadszarpniętej przez lata stereotypów i presji, by być agresywną.