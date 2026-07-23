W Teksasie ta 70-letnia kobieta wyobraziła sobie schronienie w postaci małych domków dla kobiet

A gdyby starzenie się w dobrym zdrowiu oznaczało mieszkanie w małym domu… i bycie częścią dużej społeczności? Robyn Yerian w Teksasie (USA) przekształciła swoje zmartwienia finansowe w projekt wspólnego życia. Jej mikrowioska „Ptasie Gniazdo”, zarezerwowana dla kobiet, przyciąga teraz ludzi spoza jej regionu.

Od pomysłu osobistego do projektu zbiorowego

Zbliżając się do emerytury, Robyn Yerian zdała sobie sprawę, że oszczędności nie pozwolą jej żyć tak, jak sobie wymarzyła. Zainspirowana małymi domkami, w 2016 roku zbudowała swój własny. Kilka lat później postanowiła pójść o krok dalej: stworzyć miejsce, w którym inne kobiety również mogłyby żyć taniej i spokojniej. To, co miało być praktycznym rozwiązaniem, szybko stało się prawdziwą ludzką przygodą.

Odważna gra w sercu Teksasu

Aby wcielić swój pomysł w życie, Robyn zainwestowała 35 000 dolarów ze swojego funduszu emerytalnego w zakup prawie dwóch hektarów ziemi w Cumby, małym miasteczku oddalonym o godzinę drogi od Dallas w Teksasie. Teren był całkowicie niezabudowany. Następnie sfinansowała podłączenie do sieci wodociągowej, elektrycznej i kanalizacyjnej, co dało jej łączną inwestycję w wysokości około 150 000 dolarów. To było znaczące zobowiązanie, ale utorowało drogę do przełomowego projektu.

Wioska zaprojektowana do życia w inny sposób

Strona oferuje obecnie 14 w pełni wyposażonych miejsc pod małe domki lub kampery. Czynsz wynosi 450 dolarów miesięcznie, znacznie mniej niż w wielu innych ofertach mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa odnosi sukcesy: 11 miejsc jest już zajętych, a zgłoszenia napływają lawinowo. Setki kobiet chcą dołączyć do tej społeczności, co dowodzi, że ten model zaspokaja realne potrzeby.

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Społeczność, w której wzajemne wsparcie jest niezbędne

Początkowo projekt nie był zarezerwowany wyłącznie dla kobiet, ale po rozmowie z kilkoma uczestniczkami warsztatów DIY Robyn Yerian zrozumiała, że przestrzeń przeznaczona wyłącznie dla kobiet zaspokajała szczególną potrzebę.

Większość mieszkańców ma od 60 do 80 lat. Łączy ich coś więcej niż tylko sąsiedztwo: wspólne posiłki, podwózki na wizyty lekarskie, wsparcie moralne i drobne codzienne obowiązki. Każda z nich zachowuje swoją niezależność, wiedząc, że może na siebie liczyć. Nawet wiejskie psy przyczyniają się do tej przyjaznej atmosfery, swobodnie wędrując z jednego tarasu na drugi.

Jedna prosta zasada: dbaj o dobry nastrój

Wioska kieruje się filozofią, którą można streścić w dwóch słowach: „bez dramatów”. Szacunek, życzliwość i otwarta komunikacja to fundamenty życia wspólnoty. Przed dołączeniem do „Ptasiego Gniazda” każdy kandydat odbywa pogłębioną rozmowę z założycielem, a następnie spotyka się z pozostałymi mieszkańcami. Celem nie jest po prostu znalezienie zakwaterowania, ale stanie się częścią społeczności, w której każdy jest gotowy dać z siebie tyle, ile otrzymuje.

Starzenie się w wolności, bez izolacji

„Ptasie Gniazdo” zrzesza kobiety z bardzo różnych środowisk, zarówno singielki, rozwódki, wdowy, jak i byłe mężatki. Ta różnorodność jest postrzegana jako atut. Dla Robyn Yerian projekt oferuje przede wszystkim alternatywę dla izolacji i tradycyjnych opcji mieszkaniowych. Jeśli mieszkanka napotka jakiekolwiek trudności, grupa priorytetowo traktuje wsparcie domowe, aby mogła pozostać we własnym domu jak najdłużej.

Model, który już inspiruje innych

Inicjatywa przyciąga teraz uwagę daleko poza Teksasem. Wiele osób jest zainteresowanych tym sposobem pogodzenia autonomii, kontrolowanych kosztów utrzymania i solidarności.

Robyn Yerian, poprzez swoją wioskę małych domków, pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by wyobrazić sobie nowy sposób życia. A jej projekt przypomina nam, że troskliwa społeczność może być czasem najcenniejszym dobrem.