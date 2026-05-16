W samolocie akcesorium może przynieść ulgę odrętwiałym nogom podczas długich lotów.

Léa Michel
Po kilku godzinach spędzonych w fotelu samolotowym trudno uwolnić się od uczucia ciężkich i zdrętwiałych nóg. Ten dyskomfort jest bardzo powszechny podczas długich podróży, zwłaszcza gdy ciało niewiele się rusza. Jeden dodatek może znacząco odmienić komfort podróży: skarpety uciskowe.

Dlaczego w samolotach puchną nogi?

Loty długodystansowe nie zawsze sprzyjają krążeniu krwi. Przez kilka godzin pozostajesz w pozycji siedzącej, praktycznie się nie ruszając, co spowalnia pracę mięśni łydek. Mięśnie te odgrywają kluczową rolę w powrocie krwi do serca. Gdy są mniej używane, krążenie w nogach zwalnia. W rezultacie może wystąpić uczucie ciężkości, obrzęk kostek lub mrowienie.

W rzadkich przypadkach gromadzenie się krwi może również sprzyjać tworzeniu się zakrzepu w żyłach głębokich, zjawisku zwanemu zakrzepicą żył głębokich (ZŻG), czasami nazywanym „syndromem klasy ekonomicznej”. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), u około jednej na 6000 osób wystąpią objawy związane z zakrzepem po locie trwającym ponad cztery godziny. Ryzyko to pozostaje niskie, ale istnieje, szczególnie u niektórych osób, które są bardziej narażone na zakrzepicę.

Jak działają skarpety uciskowe?

Skarpety uciskowe wywierają stopniowany nacisk na nogi: silniejszy w kostce i mniejszy w kierunku łydki. Taka kompresja poprawia krążenie krwi i zmniejsza gromadzenie się płynu w nogach. Rezultat: mniejszy obrzęk, mniejsze uczucie ciężkości nóg i większy komfort podczas podróży.

Te skarpetki, od dawna kojarzone z medycyną, przeszły gruntowną modernizację. Dziś są dostępne w wygodniejszych materiałach, różnorodnych krojach i stylach przypominających klasyczne skarpetki. Innymi słowy, nie trzeba rezygnować ze swojego stylu, aby czuć się komfortowo w podróży.

Co mówią badania naukowe

Badania na ten temat są bardzo obiecujące. Przegląd Cochrane’a, zaktualizowany w 2021 roku, przeanalizował 12 badań klinicznych z udziałem prawie 3000 pasażerów, którzy odbyli loty trwające ponad cztery godziny. Wyniki pokazują, że noszenie pończoch uciskowych znacząco zmniejsza ryzyko bezobjawowej zakrzepicy żył głębokich, czyli zakrzepów, które niekoniecznie powodują widoczne objawy.

Spośród 1000 podróżnych, którzy nie nosili skarpet uciskowych, u około 10 rozwinął się ten rodzaj zakrzepicy. Wśród tych, którzy je nosili, odsetek ten spadł do około 1 na 1000. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że poważne powikłania, takie jak zatorowość płucna, pozostają bardzo rzadkie i trudne do zmierzenia statystycznego w tego typu badaniach.

Dobre nawyki, które pozwolą Ci podróżować wygodniej

Noszenie skarpet uciskowych może być pomocne, ale działają jeszcze lepiej, jeśli połączymy je z kilkoma prostymi nawykami.

  • Podczas długiego lotu pamiętaj, aby regularnie wstawać i przejść się między fotelami, nawet jeśli tylko na kilka minut.
  • Krążenie można również stymulować, wykonując ruchy kostek lub łydek w pozycji siedzącej.
  • Ważną rolę odgrywa także nawodnienie: wypicie odpowiedniej ilości wody może pomóc organizmowi lepiej poradzić sobie z podróżą.

Z drugiej strony pozostawanie przez wiele godzin w bezruchu ze skrzyżowanymi nogami nie jest korzystne dla komfortu krążenia.

Przydatny dodatek, bez presji i nakazów

Oczywiście, nie wszyscy doświadczają długich lotów w ten sam sposób. Niektórzy podróżują bez szczególnego dyskomfortu, podczas gdy inni szybko odczuwają ciężkość lub tkliwość nóg. Skarpety uciskowe nie są zatem koniecznością ani niezbędnym elementem „dobrej podróży”. Stanowią one jedynie dodatkową opcję dbania o komfort i ciało podczas długich podróży.

W przypadku osób z problemami żylnymi, kobiet w ciąży, osób z nadwagą lub rozpoznanymi zaburzeniami krążenia, przed długim lotem nadal zaleca się konsultację lekarską.

Podsumowując, skarpety uciskowe to niewielki, dyskretny dodatek, który może stać się jednym z najlepszych sprzymierzeńców w Twoim bagażu podręcznym.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
