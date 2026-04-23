Damskie torby podróżne Cabaia: praktyczne i uniwersalne na wszystkie Twoje przygody

Wyruszenie na przygodę z bagażem , który jest jednocześnie stylowy i funkcjonalny, jest możliwe.

Torby podróżne Cabaia dla kobiet spełniają ten wymóg dzięki dwóm flagowym modelom: Duffle Adventurer 40L i Duffle Étudier 48L .

Zaprojektowane z myślą o podróżowaniu z lekkim bagażem bez rezygnowania z organizacji, zachwycają niezwykłą wszechstronnością . Niezależnie od tego, czy chodzi o spontaniczny weekendowy wypad, podróż służbową, czy kilkudniową ucieczkę, każdy model dopasuje się do Twoich potrzeb.

Dodajmy do tego poważne zaangażowanie w ochronę środowiska i bezkonkurencyjną trwałość, a otrzymamy towarzyszy, którzy zasługują na swoje miejsce w naszym codziennym życiu.

Duffle Adventurer 40L czy Duffle Examiner 48L: którą torbę podróżną Cabaia powinieneś wybrać?

Wybór między tymi dwoma torbami podróżnymi zależy w zasadzie od długości pobytu. Torba Duffle Adventurer 40L ma wymiary 29 × 30 × 45 cm i waży zaledwie 1,34 kg.

W cenie 119,00 € , wyróżnia się jako idealny towarzysz weekendów i podróży służbowych. Jego pojemność pozwala na zabranie go jako bagażu podręcznego przez większość linii lotniczych, w tym Air France, EasyJet, KLM, Lufthansę, Ryanair, SWISS, Transavię i Vueling.

Z kolei Duffle Analyser 48L ma wymiary 28 × 58 × 30 cm i waży 1,43 kg. Cena wynosi 149,00 euro i dzięki swojej dużej pojemności jest przeznaczony na 3-5-dniowe podróże. Pomimo większej pojemności, jego waga pozostaje zaskakująco niska, co świadczy o starannie kontrolowanej lekkości .

Oba modele posiadają system nośny 3 w 1 , wodoodporny materiał wegański i modułowy system MOLLE . Czynnik decydujący pozostaje prosty: czas trwania podróży decyduje o wyborze między Adventurerem a Chercherem.

Sprytne rozwiązania do przechowywania i przenoszenia, zaprojektowane na każdą sytuację

Zalety Adventurer'a dla efektywnej organizacji

Torba Duffle Adventurer ma przegrodę na 14-calowego laptopa , wewnętrzne kieszenie zapinane na zatrzaski i szeroki otwór na górze , który umożliwia łatwe przechowywanie złożonych ubrań bez ich gięcia.

W zestawie znajdują się dwie kieszenie MOLLE i pasek na ramię, dzięki czemu jest to wyjątkowo kompletny bagaż gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka.

Odwiedzający i jego specjalistyczne miejsce przechowywania

Z kolei Examiner oferuje osobną przegrodę na buty , co stanowi prawdziwą zaletę, jeśli chodzi o ochronę ubrań przed uszkodzeniami spowodowanymi przez podeszwy. Kieszeń na butelkę z wodą, ustawiona pod kątem 45°, umożliwia szybki dostęp w podróży.

Bezpieczna przegroda na 15-calowego laptopa i magnetyczne uchwyty dopełniają całość zaprojektowaną z myślą o codziennym komforcie.

Wspólną cechą obu toreb podróżnych jest zewnętrzna płaska kieszeń zapinana na zamek z zabezpieczeniem antykradzieżowym , solidny plastikowy haczyk do wieszania kluczy oraz elegancka, zadrukowana podszewka.

System noszenia 3 w 1 — w ręce za pomocą wzmocnionych uchwytów, na ramieniu lub na plecach dzięki wyściełanym paskom — gwarantuje ergonomię dostosowaną do każdej sytuacji.

Ekologiczne torby podróżne zaprojektowane z myślą o długim okresie użytkowania.

Cabaia zbudowała swoją reputację na konkretnych i weryfikowalnych zobowiązaniach środowiskowych. Marka, stworzona w Paryżu , posiada liczne uznane certyfikaty:

Etykieta EVE Vegan : produkty z gwarancją braku składników pochodzenia zwierzęcego i nietestowane na zwierzętach

: produkty z gwarancją braku składników pochodzenia zwierzęcego i nietestowane na zwierzętach Certyfikat B-Corp potwierdzający wysokie standardy społeczne i środowiskowe

potwierdzający wysokie standardy społeczne i środowiskowe Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 i zgodność z REACH gwarantują brak szkodliwych substancji chemicznych

i zgodność z REACH gwarantują brak szkodliwych substancji chemicznych Certyfikat Global Recycled Standard (GRS, nr TE-00321941, Bureau Veritas) z co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu

Produkcja odbywa się w zakładach posiadających certyfikaty SMETA lub BSCI , co gwarantuje przestrzeganie rygorystycznych praktyk etycznych i społecznych. Opakowanie, nadające się do recyklingu i niezawierające plastiku jednorazowego użytku, potwierdza to zobowiązanie aż do momentu rozpakowania.

Żywotność tychtoreb szacuje się na 30 lat , a objęte są one dożywotnią gwarancją i wymianą w przypadku usterek. To zrównoważona inwestycja, daleka od modeli jednorazowych.

Szeroka gama dostępnych kolorów — bordowy, brązowy, czarny, niebieski, różowy, szary, zielony, beżowy, czerwony i wiele innych — pozwala każdej kobiecie znaleźć wzór odpowiedni dla siebie.

Nazwy modeli inspirują do podróży: Nicea, Reykjavik, Berlin, Wellington, a nawet Nowy Jork.

Niezbędne przedmioty, które spakujesz do torby podróżnej Cabaia, aby spędzić udany weekend

Optymalizacja planowania podróży zaczyna się od dobrego doboru ubrań. Spakuj dwa stroje dzienne i jeden wieczorowy, bieliznę na dwa lub trzy dni, piżamę i zapasową parę butów.

Szeroki otwór torby podróżnej pozwala na przechowywanie złożonych ubrań bez ryzyka ich uszkodzenia.

Jeśli chodzi o akcesoria, system kieszeni MOLLE okazuje się nieoceniony. W zależności od pory roku możesz wsunąć do niego biżuterię, szaliki, apaszki, a nawet czapki. Latem czapki i okulary przeciwsłoneczne również bez problemu się do tego przydadzą.

Dobrze wyposażona kosmetyczka to podstawa: szczoteczka do zębów, pasta do zębów, dezodorant i produkty do kąpieli. Dla osób noszących makijaż, niezbędna jest specjalna kosmetyczka z kompletną pielęgnacją i płynem do demakijażu.

Kosmetyczka Cabaia, kompatybilna z obydwoma modelami, to również praktyczne rozwiązanie pozwalające na centralne przechowywanie tych niezbędnych rzeczy.

Ubrania i buty w komorze głównej Zestaw kosmetyków i kosmetyków w woreczkach MOLLE Dokumenty tożsamości i przenośne urządzenia elektroniczne w kieszeni antykradzieżowej Sezonowe dodatki w wewnętrznych kieszeniach na zatrzaski

Aby zachować czystość, torby należy czyścić ręcznie wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego mydła.

