Podróżowanie w ciąży rodzi wiele uzasadnionych pytań. W zdecydowanej większości ciąż bez powikłań, latanie w trakcie ciąży pozostaje całkowicie wykonalne.

Żadne międzynarodowe przepisy nie zabraniają kobietom w ciąży latania. Decyzja zależy od etapu ciąży, ogólnego stanu zdrowia kobiety i ewentualnych powikłań położniczych.

Ponieważ każda ciąża jest wyjątkowa, przed zaplanowaniem podróży niezbędna jest indywidualna opinia lekarza .

Czy latanie samolotem w czasie ciąży jest niebezpieczne?

Głównym ryzykiem związanym z podróżami lotniczymi w czasie ciąży pozostaje żylna choroba zakrzepowo-zatorowa . Długotrwały unieruchomienie, odwodnienie i zmiany w krzepnięciu krwi związane z ciążą zwiększają to ryzyko.

W przypadku lotów długodystansowych trwających ponad cztery godziny należy zachować szczególną czujność.

Mogą również wystąpić inne nieprzyjemne skutki uboczne. Suche powietrze w kabinie sprzyja odwodnieniu, nasilając istniejące nudności i zmęczenie. Ból w dolnej części pleców często nasila się podczas długotrwałego siedzenia.

Wahania ciśnienia mogą nasilać refluks żołądkowo-przełykowy, który często występuje w czasie ciąży.

Ryzyko to można jednak kontrolować dzięki odpowiednim środkom zapobiegawczym . Nie stanowi ono systematycznego przeciwwskazania do podróży lotniczych, pod warunkiem indywidualnej oceny sytuacji medycznej.

W którym momencie ciąży można podróżować samolotem?

Pierwszy kwartał: zalecana ostrożność

W pierwszym trymestrze długie podróże są niewskazane ze względu na nudności, zmęczenie i ryzyko poronienia.

Odwodnienie, nasilone przez nawracające wymioty, stanowi dodatkowy czynnik ryzyka. Zalecamy wybór dróg bezpośrednich i krótkich.

Drugi kwartał: idealne okno

Drugi trymestr , często nazywany złotym okresem ciąży , to najlepszy czas na podróżowanie. Mdłości ustępują, energia powraca, a rozmiar brzucha pozostaje umiarkowany.

Idealny okres przypada na okres między 18. a 24. tygodniem .

Trzeci kwartał: zaostrzenie obostrzeń

Od trzeciego trymestru restrykcje stają się bardziej rygorystyczne. Ryzyko porodu przedwczesnego wzrasta, a obrzęki kończyn dolnych nasilają się.

Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się unikanie latania po 37. tygodniu ciąży.

Jakie są przeciwwskazania i sytuacje, w których należy unikać latania?

Niektóre schorzenia stanowią formalne przeciwwskazanie do latania.

Do najważniejszych zalicza się zagrożenie przedwczesnym porodem przy regularnych skurczach, krwotoczne łożysko przodujące, stan przedrzucawkowy lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.

Do tego dochodzą ciężka niedokrwistość z hemoglobiną poniżej 8 g/dl, niekontrolowana cukrzyca ciążowa, ostre infekcje, poważne patologie laryngologiczne, takie jak zapalenie zatok lub zapalenie ucha, a także historia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej bez odpowiedniej profilaktyki.

W pewnych sytuacjach konieczne jest przełożenie wyjazdu:

Niedawne lub niewyjaśnione krwawienie z dróg rodnych

Regularne skurcze macicy

Pęknięcie worka owodniowego

Niewyjaśniona gorączka lub objawy zakażenia dróg moczowych

Niekontrolowana cukrzyca lub niestabilne wysokie ciśnienie krwi

Należy również zwrócić uwagę na miejsca, które nie są polecane. Obszary zagrożone chorobami zakaźnymi, takimi jak Zika , malaria czy denga, należy za wszelką cenę omijać.

Do tej listy dodano także odizolowane regiony bez dostępu do położnictwa, miejsca położone na bardzo dużych wysokościach (powyżej 3658 m n.p.m. ) oraz obszary, w których panują wysokie temperatury, zwiększające ryzyko odwodnienia.

Polityki linii lotniczych i wymagane dokumenty

Większość linii lotniczych przyjmuje na pokład kobiety w ciąży do 36. tygodnia w przypadku ciąży pojedynczej i do 32. tygodnia w przypadku ciąży mnogiej.

Naukowcy z Royal College of Obstetricians and Gynaecologists w Wielkiej Brytanii potwierdzają, że limity te stanowią zalecenia referencyjne.

Zasady różnią się jednak w zależności od przewoźnika:

Ryanair : zaświadczenie o zdolności do lotu jest obowiązkowe od 28. tygodnia ciąży; w przypadku ciąż pojedynczych latanie jest zabronione po 36. tygodniu ciąży.

: zaświadczenie o zdolności do lotu jest obowiązkowe od ciąży; w przypadku ciąż pojedynczych latanie jest zabronione po 36. tygodniu ciąży. easyJet : możliwe do końca 35. tygodnia w przypadku ciąży pojedynczej, do 32. tygodnia w przypadku ciąży mnogiej

: możliwe do końca 35. tygodnia w przypadku ciąży pojedynczej, do 32. tygodnia w przypadku ciąży mnogiej Air France : brak ograniczeń i wymaganej zgody lekarskiej

: brak ograniczeń i wymaganej zgody lekarskiej Air Transat : możliwe do 35 tygodni bez ograniczeń, wymagane zaświadczenie lekarskie między 36. a 38. tygodniem

: możliwe do 35 tygodni bez ograniczeń, wymagane zaświadczenie lekarskie między 36. a 38. tygodniem United Airlines : Zaświadczenie lekarskie wymagane po 36. tygodniu ciąży, wystawione 72 godziny przed odlotem

Przed dokonaniem rezerwacji zalecamy zapoznanie się z polityką danej firmy.

Niezbędne dokumenty medyczne obejmują zaświadczenie lekarskie wystawione 7–10 dni przed wyjazdem, książeczkę zdrowia i zaświadczenie określające przewidywaną datę porodu .

Przygotowanie do podróży: niezbędne kroki i ubezpieczenie

Przed każdym wyjazdem konieczna jest systematyczna konsultacja z ginekologiem, położną lub lekarzem pierwszego kontaktu.

Konsultacja przed podróżą pozwala na ocenę stanu zdrowia, wykrycie przeciwwskazań oraz uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych .

Do niezbędnych kroków należy aktualizacja dokumentacji ciążowej, uzyskanie recepty na pończochy uciskowe i omówienie kompatybilnych szczepionek.

Jeśli chodzi o procedury administracyjne, zaleca się sprawdzenie zasad odwoływania lotów i znalezienie szpitali położniczych w pobliżu miejsca docelowego. Zanotowanie lokalnych numerów alarmowych zwiększa bezpieczeństwo podróży.

Ubezpieczenie podróżne zasługuje na szczególną uwagę. Należy koniecznie sprawdzić klauzulę dotyczącą ciąży oraz warunki ubezpieczenia na wypadek powikłań medycznych lub przedwczesnego porodu.

Niektóre umowy wykluczają wydatki związane z ciążą po 28. tygodniu , a nawet od 32. tygodnia. Ciąża będąca wynikiem zapłodnienia in vitro lub ciąża mnoga wymaga wzmożonej czujności w zakresie wyłączeń ubezpieczeniowych .

Sprawdzone praktyczne wskazówki, jak zapewnić sobie przyjemny lot w czasie ciąży

Wybranie miejsca przy przejściu ułatwia częste przemieszczanie się i chodzenie.

Pas bezpieczeństwa należy zapiąć pod brzuchem, nigdy nad nim. Poduszka lędźwiowa znacznie poprawia komfort podczas długotrwałego siedzenia.

Nadal zaleca się noszenie luźnej odzieży i wygodnych butów, ponieważ na dużych wysokościach nogi i stopy puchną.

Zapobieganie zakrzepicy żylnej opiera się na kilku filarach:

Od rana w dniu podróży należy nosić medyczne pończochy uciskowe (20-30 mmHg)

(20-30 mmHg) Ćwiczenia zginania i prostowania stawu skokowego oraz ruchy pedałowania w pozycji siedzącej

Wstań i przejdź się przejściem co 60–90 minut

Unikaj zakładania nogi na nogę

Utrzymywanie nawodnienia w małych ilościach jest kluczowe. Unikaj alkoholu, nadmiernej ilości kawy i napojów gazowanych. Lekkie przekąski, takie jak krakersy, imbir lub mięta, mogą pomóc złagodzić nudności.

Bramki bezpieczeństwa wykorzystują fale radiowe, które są bezpieczne dla dziecka. Jednak ręczne przeszukanie pozostaje prawem, z którego można skorzystać.

W przypadku wystąpienia skurczów, krwawienia, bólu w klatce piersiowej lub pęknięcia błon płodowych konieczne jest natychmiastowe powiadomienie załogi.

Loty długodystansowe i ciąża mnoga: przypadki szczególne

Loty długodystansowe zwiększają ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i wymagają wzmożonej czujności. Priorytetem jest nawodnienie, regularna mobilizacja i noszenie pończoch uciskowych.

Radzenie sobie z jet lagiem często zaburza i tak już kruchy sen. Stopniowe dostosowywanie planu dnia na kilka dni przed wylotem pomoże Ci lepiej się zregenerować.

Przesiadki dają okazję do spotkań towarzyskich, ale zwiększają ogólne zmęczenie. W przypadku ciąż mnogich linie lotnicze stosują limity od 32. tygodnia, a nawet wcześniej.

Ponieważ ryzyko porodu przedwczesnego jest znacznie wyższe, przed podjęciem decyzji o podróży niezbędna jest specjalistyczna opinia położnicza .

Inne środki transportu w czasie ciąży

Jazda samochodem ma swoje ograniczenia. Nie zaleca się pokonywania tras dłuższych niż 300 km . Robienie przerw co godzinę ogranicza zmęczenie i zmniejsza ryzyko zakrzepicy.

Należy unikać wyboistych dróg i zawsze regulować pas bezpieczeństwa pod brzuchem.

Pociąg to jeden z najodpowiedniejszych środków transportu w ciąży. Wybór miejsca przy przejściu i regularne wstawanie skutecznie zapobiegają ryzyku zakrzepicy żylnej.

W przypadku rejsów większość firm żeglugowych odmawia przyjęcia na pokład pasażerów powyżej 24. tygodnia ciąży. Niektóre akceptują kobiety w ciąży do 32. tygodnia, o ile posiadają zaświadczenie lekarskie.

Ryzyko choroby morskiej wzrasta w czasie ciąży. Zapewnienie obecności lekarza na pokładzie jest nadal niezbędne przed dokonaniem rezerwacji.

Twoje prawa w oparciu o moje doświadczenia jako ciężarnej pasażerki

Kobiety w ciąży korzystają z takiej samej ochrony jak inni podróżni na mocy rozporządzenia UE nr 261 .

W przypadku znacznego opóźnienia lub odwołania lotu przysługuje odszkodowanie w wysokości do 600 euro . Prawo to nie jest ograniczone przez ciążę.

Linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom priorytetową pomoc przy wejściu na pokład , odpowiednie posiłki i pomoc w poruszaniu się na wózku inwalidzkim na życzenie.

Mają oni prawo odmówić przyjęcia na pokład po upływie terminu lub bez wymaganej dokumentacji medycznej, ale wszelka dyskryminacja oparta wyłącznie na ciąży pozostaje zabroniona.

W przypadku zakłóceń w locie, dokładne udokumentowanie wszystkich opóźnień i dodatkowych kosztów wzmacnia Twoje roszczenie o odszkodowanie. Ciąża może zatem generować szczególne potrzeby uzasadniające dodatkowe wsparcie.

Przewidywanie takich sytuacji i posiadanie wszystkich dokumentów potwierdzających ich awaryjność to rozsądne podejście, które pozwala podróżować ze spokojem ducha.