Znalezienie naprawdę przydatnego prezentu dla kobiety, która podróżuje, może być czasem nie lada wyzwaniem. Zważywszy na przeładowany bagaż i indywidualne gusta każdej podróżniczki, wymaga to chwili namysłu.

Dobry prezent podróżny dla kobiety powinien łączyć w sobie praktyczność, lekkość i autentyczną przyjemność użytkowania.

Wybraliśmy pomysły dostosowane do każdego profilu i budżetu, od codziennych akcesoriów po niezapomniane przeżycia.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym poszukiwaczem przygód, czy fanem miejskich wypadów, w tej kolekcji znajdziesz wiele inspiracji.

Akcesoria do organizacji i przechowywania, które zapewnią Ci bezstresową podróż

Organizacja to klucz do udanej podróży. Torby -organizery do walizek , zwane również organizerami pakowymi, pozwalają na niezwykle efektywne rozmieszczenie ubrań, akcesoriów i kosmetyków.

Dostępne w zestawach o różnych rozmiarach, optymalizują przestrzeń i ułatwiają przygotowanie i rozpakowanie, w cenie około 20 euro.

Ta podróżna torba na bieliznę jest atrakcyjna dzięki trzem przegródkom zapinanym na suwak, które oddzielają majtki, biustonosze i rajstopy. Wodoodporna i lekka, zachwyci stylową i zorganizowaną podróżniczkę.

W tym samym praktycznym duchu wiszącą kosmetyczkę można powiesić w dowolnym miejscu dzięki zintegrowanemu haczykowi: cenny dodatek w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią na półkach.

Aby przetransportować biżuterię bez plątania się i gubienia, wałek do biżuterii wykonany ze skóry licowej sprawdza się znakomicie.

Dwa odpinane paski umożliwiają noszenie kolczyków, naszyjników i bransoletek, a sześć kieszeni zapinanych na zamek chroni każdy element biżuterii.

Dostępny w kilku eleganckich kolorach, jest dodatkiem, który jest zarówno funkcjonalny, jak i estetyczny.

Niezbędna technologia dla podróżnika, który chce być w ciągłym kontakcie

Technologia towarzyszy dziś każdemu etapowi podróży.

Przenośna ładowarka, czyli bateria zewnętrzna , znajduje się na szczycie listy niezbędnych akcesoriów: jest kompaktowa, wyposażona w dwa porty USB i port USB-C, dzięki czemu naładuje smartfon mniej więcej dwukrotnie.

Waży około 320 g, a jego cena waha się od 20 do 50 euro.

Uniwersalny adapter działa na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii w cenie od 20 do 30 euro. Bez niego ładowanie urządzeń za granicą jest niemożliwe.

Bezprzewodowe słuchawki z redukcją szumów okazują się również niezbędne podczas długich lotów lub nocnych pociągów. Czas pracy baterii wynosi w zależności od modelu aż 25 godzin, a ich cena zaczyna się od 80 euro.

Wreszcie, lokalizator AirTag, który jest połączony z siecią, to idealny prezent, zwłaszcza dla podróżujących samotnie kobiet. Ultralekki (11 g), z łatwością zmieści się w walizce lub torbie i można go zlokalizować za pomocą aplikacji.

Niewielki element wyposażenia, który robi dużą różnicę, w cenie około 30 €.

Komfort i dobre samopoczucie podczas podróży

Akcesoria zapewniające komfort mogą przekształcić stresującą podróż w przyjemne doświadczenie. Maska do spania LitBear 22 momme z jedwabiu morwowego doskonale ilustruje tę ideę.

W 100% naturalna, jedwabista konsystencja koi skórę i zapobiega powstawaniu odcisków. Wygodny mostek na nos i ergonomiczna wyściółka skutecznie blokują światło.

Regulowany pałąk dopasowuje się do każdego kształtu głowy, dzięki czemu jest uniwersalnym prezentem. Produkt jest dostarczany w eleganckim woreczku i pięknie zapakowanym pudełku prezentowym: idealnym na prezent.

Według badania z 2019 r., opublikowanego przez National Sleep Foundation, spanie w całkowitej ciemności znacząco poprawia jakość snu, nawet podczas krótkich podróży.

Ergonomiczna poduszka podróżna idealnie uzupełnia ten duet wellness. Dostępna w wersji nadmuchiwanej, z pianki memory lub z mikrokulkami (w cenie od 10 do 20 euro), podtrzymuje głowę w pozycji siedzącej.

Model Eagle Creek 2 w 1 w kilka sekund zmienia kształt z prostokątnego na kształt litery C (29 €).

Zestaw podróżny z kosmetykami wellness, składający się z maski, relaksującego olejku eterycznego i mgiełki do twarzy , to przemyślany dodatek, który sprawi, że dłuższe pobyty będą przyjemniejsze.

Etykiety do bagażu, okładki na paszporty i akcesoria identyfikacyjne

Te drobne akcesoria robią ogromną różnicę podczas odbioru walizki z taśmy bagażowej. Wytrzymałe i stylowe zawieszki z mapą świata pozwolą Ci zidentyfikować swój bagaż na pierwszy rzut oka za mniej niż 10 euro.

Personalizowana etykieta z inicjałami, trasą lub obrazem w tle to osobisty akcent. Jej cena wynosi około 14 euro.

Okładka na paszport ze skóry lub imitacji skóry chroni ten cenny dokument przed zagnieceniami, zarysowaniami i zabrudzeniami. Niektóre modele posiadają dodatkowe kieszonki na karty kredytowe , w cenie od 10 do 20 euro.

Dostępne wzory obejmują paryski styl vintage, cekiny oraz styl Tokyo Edge: każda podróżniczka znajdzie tu coś dla siebie.

Ta saszetka na szyję lub pasek podróżny dyskretnie i bezpiecznie pomieści paszport, bilety i karty bankowe. Organizacja dokumentów podróżnych nigdy nie była prostsza – już za 10–20 euro.

Butelki na wodę i akcesoria, które pomogą zachować nawodnienie podczas podróży

Akcesorium Cechy Cena Butelka termiczna na wodę z grawerunkiem „Życie z miłości i podróży” 500 ml, stal nierdzewna, izolacja termiczna ~25 € Butelka filtrująca (typ LifeStraw) Membrana filtracyjna o pojemności 4000 litrów od 40 do 60 euro kubek podróżny z podwójnymi ściankami Konserwacja termiczna, do użytku codziennego ~20€ Wielokrotnego użytku, szczelna butelka na wodę Wszechstronny, przyjazny dla środowiska od 15 do 30 €

Na szczególną uwagę zasługuje butelka filtrująca wodę : dzięki membranie oczyszcza wodę z rzeki lub strumienia, o pojemności 4000 litrów. Idealny dodatek dla miłośników pieszych wędrówek i trekkingów.

Kubek termiczny z podwójnymi ściankami będzie towarzyszył podróżnikom podczas wszystkich ich miejskich i plenerowych wypraw.

Biżuteria i perfumy dla podróżnika z duszą

Niektóre prezenty oddają hołd tożsamości podróżniczki w równym stopniu, co jej stylowi życia. Cienki i delikatny wisiorek w kształcie globusa jest dostępny w kolorze żółtego złota, różowego złota lub srebra z regulowanym łańcuszkiem.

Prezentowany na szczęśliwej karcie — „Noś ten globus na szyi i pomyśl życzenie, a się spełni” — symbolizuje ducha ucieczki i wolności.

Zapach Chloé Nomade, wprowadzony na rynek w 2018 roku, doskonale ilustruje tę odę do kobiecej wolności. Jego słoneczne, drzewne i kwiatowe nuty przywodzą na myśl otwarte przestrzenie, ciekawość i wdzięk.

Aby zabrać perfumy w podróż, możesz zaopatrzyć się w wymienny flakon Travalo, który jest odporny na ciśnienie w kabinie, nie jest niezniszczalny i można go łatwo napełnić. Cena wynosi około 15 euro.

Podróżny woreczek na biżuterię to przydatny dodatek do tych kobiecych akcesoriów. Zapobiega splątaniu i zgubieniu , utrzymując naszyjniki, bransoletki i kolczyki w porządku i zapewniając do nich dostęp w dowolnym momencie podróży.

Mapy świata i dzienniki podróży do przechowywania wspomnień

Śledzenie swoich przygód przedłuża przyjemność z podróży na długo po powrocie. Czarno-złota zdrapka mapy świata w edycji Deluxe ukazuje odwiedzane miejsca pod kolorową, spersonalizowaną mapą.

Dostępny w standardowym rozmiarze 82,5 x 59,4 cm, za cenę od 22 do 30 euro można go przekształcić w prawdziwy przedmiot dekoracyjny.

Dziennik podróży, z liniami na stronach i miejscami na notatki i adresy, pozostaje użyteczną i sentymentalną pamiątką. Modele dostępne w cenie od 15 do 21 euro oferują doskonały balans między designem a praktycznością.

Aby nadać jeszcze bardziej oryginalny charakter, drewniana mapa świata z zaznaczonymi państwami, granicami i stolicami jest dostępna w cenach od 50 do 150 euro. Dziennik podróży z zdrapkowymi mapami kontynentów zachęca do zaplanowania kolejnej podróży zaraz po powrocie z ostatniej podróży.

Książki podróżnicze dla inspiracji i ucieczki

Dobrze dobrana książka rozbudza pragnienie odkrywania świata. Książka Lucie Azemy „Kobiety też są częścią podróży: Emancypacja przez odejście” wyróżnia się jako lektura obowiązkowa.

W książce opowiada prawdziwe historie, potępia zdominowany przez mężczyzn sposób postrzegania przygody i zgłębia napięcie między podróżowaniem a macierzyństwem. To feministyczne i zaangażowane politycznie dzieło, które głęboko porusza.

„101 cudów świata” : 101 wyjątkowych miejsc, takich jak Machu Picchu czy Wodospady Wiktorii (~25 EUR)

: 101 wyjątkowych miejsc, takich jak Machu Picchu czy Wodospady Wiktorii (~25 EUR) „50 podróży, które warto odbyć w życiu” : 360 stron wymarzonych miejsc docelowych, wydanych z okazji 50. rocznicy wydania przewodnika Guide du Routard (~40 EUR)

: 360 stron wymarzonych miejsc docelowych, wydanych z okazji 50. rocznicy wydania przewodnika Guide du Routard (~40 EUR) „Instynkt” Sarah Marquis: kobieca opowieść przygodowa (17,95 €)

Sarah Marquis: kobieca opowieść przygodowa (17,95 €) „Kobieta w nocy polarnej” Christiane Ritter: klasyka literatury eskapistycznej (6,70 €)

Wybierz odpowiedni prezent, biorąc pod uwagę profil podróżnika

Najlepszy prezent to taki, który pasuje do przyzwyczajeń obdarowywanej osoby. Znajomość jej profilu podróżniczego pozwala na trafny wybór i uniknięcie sytuacji, w której prezenty zostaną zapomniane.

Na okazjonalne lub weekendowe podróże: kompaktowa torba, organizer do bagażu, praktyczna kosmetyczka, maska na oczy lub dziennik podróży

kompaktowa torba, organizer do bagażu, praktyczna kosmetyczka, maska na oczy lub dziennik podróży Częsty podróżnik: zewnętrzna bateria, uniwersalny adapter, słuchawki z redukcją szumów, mapa do zdrapywania lub dekoracyjna mapa świata

zewnętrzna bateria, uniwersalny adapter, słuchawki z redukcją szumów, mapa do zdrapywania lub dekoracyjna mapa świata Miłośnik przygód, natury lub podróży samochodem: wielofunkcyjny plecak, butelka filtrująca wodę, dziennik podróży, ręcznik z mikrofibry lub lekkie, wodoodporne akcesoria

wielofunkcyjny plecak, butelka filtrująca wodę, dziennik podróży, ręcznik z mikrofibry lub lekkie, wodoodporne akcesoria Niezależnie od tego, czy podróżujesz stylowo, czy wygodnie: wybierz elegancką kosmetyczkę, wysokiej klasy ergonomiczną poduszkę, zestaw wellness lub designerski uchwyt na paszport.

Dla sentymentalnych podróżników aparaty natychmiastowe, Polaroidy i piękne albumy ze zdjęciami stanowią źródło namacalnych i spontanicznych wspomnień.

Pewnym rozwiązaniem pozostaje również zdobycie doświadczenia: symulator lotu, weekend-niespodzianka lub bon podarunkowy na zakwaterowanie sprawią, że prezent stanie się niezapomnianym wspomnieniem.

Udany prezent podróżny zawsze łączy w sobie praktyczność, przyjemność i jakość. Lekki, kompaktowy i trwały: to trzy kryteria, które gwarantują, że prezent nigdy nie wyląduje zapomniany w szufladzie. Dla każdego podróżnika znajdzie się idealny dodatek.