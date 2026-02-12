Na China, esses animais gerados por inteligência artificial estão se tornando estrelas das redes sociais.

Na internet chinesa, gatos e cachorros há muito tempo são estrelas de vídeos comoventes. No entanto, um novo fenômeno está mudando tudo: esses animais, agora inteiramente criados por inteligência artificial, estão assumindo o protagonismo em minisséries de enorme sucesso. Por trás de sua aparência fofa, existe uma verdadeira indústria digital que combina emoção, tecnologia e lucratividade.

Histórias comoventes… geradas por algoritmo

Em aplicativos de vídeos curtos extremamente populares na China, histórias inteiras estão sendo escritas e animadas por inteligência artificial. Uma das mais famosas conta a história de um gato da classe trabalhadora, zombado por animais ricos, que acaba triunfando e provando seu valor. A receita: uma mistura de empatia, vingança e uma mensagem moral popular — mas sem atores ou câmeras.

Esses vídeos, muitas vezes com pouco mais de um minuto de duração, atraem milhões de visualizações. Uma única conta, gerenciada por um criador independente usando ferramentas gratuitas de IA, pode faturar vários milhares de euros por mês. Tudo com investimento mínimo: alguns textos reutilizados, imagens geradas automaticamente e um pouco de imaginação para dar o toque final.

Designers que ganham a vida com isso

Diversos videógrafos amadores têm se dedicado a esses "dramas animais". Alguns misturam espécies e mundos: um Bichon Frisé se torna uma princesa, um gato se transforma em um super-herói ou uma cadela bondosa encontra seu príncipe. Essas "novelas" ultracurtas exploram temas emocionais muito humanos — ciúme, humilhação, triunfo — para provocar reações fortes e fidelizar o público.

Animais de estimação virtuais também são usados para promover produtos reais, desde produtos para animais de estimação até alimentos. É uma maneira eficaz e, muitas vezes, mais divertida de contornar a publicidade tradicional.

Quando a máquina sabe como te fazer chorar

O fascinante é que essas criações geram uma emoção tão autêntica como se fossem histórias reais. O espectador ri, se apega, se indigna – quase esquecendo que tudo foi criado por software.

Contudo, enquanto alguns internautas se maravilham com isso, outros ficam profundamente tristes: veem o conteúdo gerado por IA desfrutando de um sucesso meteórico, enquanto criadores, ilustradores e cartunistas, apesar de serem totalmente legítimos e talentosos, lutam para obter reconhecimento. A IA é cada vez mais favorecida porque "não custa nada", ao mesmo tempo que permite lucros enormes — à custa do trabalho humano, da criatividade vibrante e da remuneração justa.

Essas fábulas digitais, situadas entre o entretenimento e a experimentação, demonstram até que ponto a IA pode replicar as emoções humanas. Na China, como em outros lugares, essas fábulas refletem nosso fascínio por histórias simples capazes de nos comover — mesmo quando já não se baseiam na realidade.