Flossie completa 30 anos: a gata mais velha do mundo celebra seu aniversário.

Flossie não está apenas apagando 30 velinhas: ele está consolidando ainda mais seu lugar na história felina. Este gato britânico, reconhecido pelo Guinness World Records como o gato mais velho do mundo, acaba de comemorar seu 30º aniversário, uma idade que equivale a aproximadamente 140-150 anos humanos, segundo estimativas veterinárias.

Um recorde certificado pelo Guinness World Records.

Nascido em 29 de dezembro de 1995, Flossie conquistou oficialmente o título de "gato mais velho do mundo" em novembro de 2022, quando já tinha 27 anos. Desde então, ele continua a desafiar o tempo e as estatísticas, já que a expectativa de vida média de um gato doméstico é de cerca de 12 a 15 anos. Apesar da surdez e da visão bastante comprometida, a equipe do Guinness World Records destaca que ele permanece ativo, dócil e com saúde relativamente boa para a sua idade.

Uma vida turbulenta e quatro lares em 30 anos.

Flossie nasceu em uma ninhada de gatos de rua que viviam perto de um hospital em Merseyside, no noroeste da Inglaterra. Inicialmente, foi adotado por um funcionário do hospital, que depois o acolheu após a morte desta em 2005. Quatorze anos depois, essa mulher também faleceu, e Flossie passou mais três anos com outro membro da família antes de ser entregue à instituição de caridade Cats Protection, que finalmente o colocou sob os cuidados de Victoria Green.

Uma adoção tardia que muda tudo.

Quando Victoria Green descobriu o histórico veterinário de Flossie, percebeu que a gata tinha… 27 anos. "Ficamos chocados", disse a coordenadora local da Cats Protection, observando que é raro encontrar adotantes dispostos a acolher um animal tão idoso. Victoria fez preparativos especiais para ele, chegando a instalar uma pequena escada para ajudá-lo a subir no sofá, explicando que Flossie ainda pula por aí como um gatinho.

Um aniversário simbólico para todos os amantes de gatos.

Ao completar 30 anos, Flossie entra para o seleto clube dos gatos excepcionalmente longevos, embora o recorde absoluto ainda pertença a Creme Puff, uma gata texana que faleceu aos 38 anos e 3 dias. Sua história ressalta a importância da adoção de gatos idosos: com os cuidados adequados, um ambiente seguro e muito carinho, mesmo gatos muito velhos podem viver muitos mais anos felizes. Para Victoria e Flossie, este aniversário não é apenas um número: é a celebração de um laço precioso que se formou ainda no passado.

Em última análise, Flossie é um símbolo de ternura, resiliência e da importância do cuidado atencioso com animais idosos. Sua jornada, marcada por vários lares e uma adoção tardia, nos lembra que todo gato, independentemente da idade, merece uma segunda chance e muito amor. Ao celebrar seu 30º aniversário, Flossie inspira todos os amantes de animais a valorizar cada momento passado com seus companheiros de quatro patas, porque cada ano conta e cada vínculo é precioso.