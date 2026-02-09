Search here...

Na Flórida, o clima frio está causando uma surpreendente "chuva de iguanas".

Vida animal
Fabienne Ba.
A Flórida, conhecida por seu sol e clima ameno, testemunhou recentemente uma cena digna de filme de terror: iguanas caindo das árvores como se estivesse chovendo. Esse fenômeno surpreendente está ligado a uma onda de frio excepcional e às características biológicas únicas desses répteis.

Um estado ensolarado enfrentando um frio incomum

O estado da Flórida é mais conhecido por suas praias e palmeiras do que por suas temperaturas congelantes. No entanto, nos últimos dias, algumas regiões registraram temperaturas excepcionalmente baixas, bem abaixo da média sazonal. Em Orlando, o termômetro chegou a marcar cerca de -4°C, um evento raro para essa parte do país. Essa queda repentina de temperatura desencadeou uma reação em cadeia na vida selvagem local, particularmente nas iguanas-verdes.

Por que as iguanas caem das árvores?

As iguanas são répteis de sangue frio, o que significa que dependem inteiramente da temperatura externa para ativar seus músculos e manter suas funções vitais. Quando o tempo frio chega, seu metabolismo diminui consideravelmente. Elas então entram em um estado de letargia, próximo à imobilidade total.

Empoleiradas nas árvores para se aquecerem ao sol, essas iguanas perdem repentinamente a capacidade de se agarrar aos galhos quando a temperatura cai muito rapidamente. Como resultado, caem no chão, congeladas, criando a impressão de uma verdadeira "chuva de iguanas". Um espetáculo tão surpreendente quanto desconcertante para os moradores locais.

Uma calmaria passageira, não uma chuva mortal.

É importante esclarecer que essas quedas nem sempre significam a morte do animal. Em muitos casos, as iguanas ficam simplesmente paralisadas pelo frio. Assim que as temperaturas sobem, algumas recuperam gradualmente a mobilidade e podem continuar como se nada tivesse acontecido. Essa reação é, portanto, principalmente uma resposta fisiológica ao estresse térmico intenso e não um fenômeno sistematicamente fatal.

Um fenômeno raro, mas que já foi observado.

Embora essa "chuva de iguanas" tenha sido impressionante em sua escala, não é a primeira vez que ocorre na Flórida. Episódios semelhantes foram observados durante ondas de frio anteriores, mas raramente com temperaturas tão baixas ou visibilidade tão reduzida em áreas urbanas.

Diante dessa situação excepcional, os serviços de proteção à vida selvagem montaram centros de coleta. Os moradores foram solicitados a relatar ou levar quaisquer iguanas imóveis encontradas em seus quintais, ruas ou espaços públicos. Vários milhares de animais foram recolhidos. Devido à sua condição desprotegida, algumas iguanas infelizmente foram sacrificadas "de acordo com as normas da Flórida", enquanto outras receberam cuidados segundo os protocolos locais.

Em resumo, este evento serve como um lembrete de uma verdade fundamental: variações climáticas extremas podem ter efeitos surpreendentes, às vezes espetaculares, nos ecossistemas e nas espécies que os habitam. Esta "chuva de iguanas" não é apenas uma "curiosidade viral", mas também uma ilustração do impacto do clima nos seres vivos — e um lembrete de que o equilíbrio entre espécies, clima e seres humanos permanece tão frágil quanto fascinante.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
