"Parece irreal": enquanto praticava wakesurf, ela se viu no meio de um grupo de golfinhos.

A criadora de conteúdo @cass.officiel viveu recentemente um momento mágico enquanto praticava wakesurf, sendo repentinamente cercada por um grupo de golfinhos. Este vídeo do Instagram, que viralizou em poucas horas, cativou os internautas, que estão maravilhados com tamanha beleza marinha.

O que é wakesurf?

O wakesurf é um esporte aquático híbrido que combina elementos do surfe e do wakeboard. Uma lancha cria uma onda artificial em seu rastro, rebocando o praticante inicialmente por meio de uma corda. Uma vez em movimento, o praticante solta a corda e surfa livremente nessa "onda infinita", sem estar preso por nada, a uma velocidade de 16 a 18 km/h, realizando manobras e curvas.

Golfinhos convidados surpresa

No vídeo, a criadora de conteúdo @cass.officiel e seus amigos estão curtindo águas cristalinas quando, de repente, golfinhos aparecem, nadando em sincronia com a prancha de surfe. Eles saltam, surfam na onda, criando uma simbiose aquática mágica. A legenda "Um sonho realizado" captura perfeitamente a emoção genuína desse balé improvisado.

Os internautas estão encantados: "Tão lindo!"

Os comentários transbordam admiração: "Tão lindo, estou arrepiada", "Momento mágico, obrigada por compartilhar", "Parece irreal, os golfinhos sabem reconhecer almas belas". Muitos sonham em reviver essa rara conexão entre humanos e natureza, elogiando sua sorte excepcional.

Em resumo, um símbolo de liberdade aquática e conexão com os animais, este vídeo evoca a magia de encontros inesperados. Um vídeo que dá vontade de deslizar sobre a água, com ou sem golfinhos!