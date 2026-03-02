Esses animais desafiam noções preconcebidas sobre o "poder feminino".

Vida animal
Émilie Laurent
No mundo animal, as mulheres estão conquistando seu espaço e se afirmando. Ícones feministas abundam na natureza, e elas não usam capas, mas têm pelos, penas ou escamas. Além de protegerem seus filhotes, essas fêmeas que povoam a natureza desafiam os papéis de gênero e são muito mais evoluídas do que imaginamos. Vamos pegar nossos cadernos e anotar.

Quando os animais nos ensinam lições sobre igualdade

Documentários sobre vida selvagem não se limitam a focar na libido dos leões ou a capturar lutas espetaculares entre girafas. Embora a maioria dos filmes sobre a vida selvagem mostre mães cuidando de seus filhotes e fêmeas em suas tocas, isso representa apenas um breve vislumbre da vida animal. O livro " O Animal Feminista ", escrito em coautoria por 13 especialistas, preenche todas as lacunas do passado e revela toda a extensão do poder feminino no mundo natural.

Antes de Jane Goodall e outras cientistas pioneiras entrarem em cena, os homens personificavam o "sexo forte". Eles lutavam para conquistar corações e terras, e caçavam para alimentar suas famílias. Em suma, possuíam todos os méritos. As mulheres, por outro lado, eram passivas: simplesmente estavam ali para cuidar dos jovens e garantir a continuidade da linhagem familiar. Por muito tempo retratadas como meros figurantes, elas não se dedicam exclusivamente à maternidade. Possuem outras habilidades em seu currículo.

No vibrante reino animal, os cavalos-marinhos machos carregam a vida, as éguas compreendem a irmandade melhor do que alguns humanos, e os peixes-palhaço trocam seus órgãos reprodutivos. Entre os pinguins-imperadores, as fêmeas pescam para obter alimento enquanto os machos incubam os ovos. De acordo com essas informações bem documentadas, os animais são mais abertos e evoluídos do que os humanos. Aqui está uma breve lista desses animais femininos que comprovam que a dominância masculina não é uma "lei universal da natureza".

Hienas: Matriarcas sem vergonha

Enquanto o louva-a-deus devora seus parceiros inteiros, tomando o cuidado de não deixar vestígios de seu crime, também existem animais mais pacifistas e feministas. Frequentemente caricaturados em filmes como criaturas astutas e ingênuas, eles são, na realidade, um dos exemplos mais poderosos de uma sociedade matriarcal.

Entre as hienas-malhadas, as fêmeas são dominantes. São maiores, mais fortes e comandam a hierarquia do clã. Até mesmo os machos mais imponentes são subordinados a elas. Recursos, prioridades alimentares, decisões coletivas: tudo passa por elas. Outro fato surpreendente: a fêmea da hiena-malhada possui um "pseudopênis", e ninguém se importa. Uma boa anedota para usar e impressionar em uma reunião social.

Elefantes: Força através da experiência

Outro exemplo inspirador: as manadas de elefantes africanos. Aqui também, a estrutura é matriarcal. A líder do grupo é geralmente a fêmea mais velha. Seu papel? Lembrar-se dos pontos de água durante períodos de seca, reconhecer perigos e guiar os movimentos da manada.

Enquanto em algumas espécies o poder pertence ao vencedor de uma luta, os elefantes são mais ponderados. Sua autoridade não se baseia na força física, mas na experiência e na memória coletiva. É um poder calmo, estratégico e protetor. Uma liderança baseada na transmissão e na sabedoria. Uma bela metáfora para nos lembrar que liderar não significa esmagar, mas sim guiar.

Raposas vermelhas machos: pais dedicados

As raposas -vermelhas são, de certa forma, pioneiras na licença-paternidade. Embora precisemos de leis e reformas para implementá-la, para esses canídeos, é quase instintivo. Após o parto, o macho da raposa-vermelha cuida especialmente de sua parceira e filhotes. Ele não apenas traz comida para a toca; ele se envolve de verdade na criação dos filhotes: brinca com eles e lhes ensina lições importantes da vida. Ele é um pai exemplar que alivia (um pouco) a carga mental de sua parceira.

Cavalos-marinhos machos: aqueles que carregam a vida

Um homem grávido? Em escala humana, isso seria infelizmente muito controverso. No entanto, entre os cavalos-marinhos, é a norma. O macho carrega os ovos e passa pelo sofrimento do parto. A fêmea, por sua vez, encontra um macho a quem possa confiar seus ovos e, então, retorna para brincar nas profundezas do mar. Suficiente para causar arrepios até nos defensores mais ferrenhos dos direitos dos homens.

Abelhas: uma rainha… e milhares de abelhas operárias.

Em uma colmeia de abelhas, a famosa "rainha" é fonte de fascínio. No entanto, seu papel não é o de uma monarca autoritária. Ela garante a reprodução, enquanto as abelhas operárias, todas fêmeas, mantêm a colmeia funcionando: construção, proteção e produção de alimento. O poder é distribuído, funcional e coletivo. A sobrevivência depende de uma organização altamente eficiente, onde as fêmeas ocupam quase todas as posições-chave.

Em última análise, observar a vida selvagem e as plantas não é apenas um "passatempo zen". É uma experiência de aprendizado profunda sobre feminismo, igualdade e identidade de gênero. Se fôssemos reencarnar como animais, já teríamos nossos favoritos...

