Na Austrália, um animal considerado extinto há 80 anos reaparece em um vídeo excepcional.

Um pequeno marsupial, considerado extinto há décadas, foi recentemente filmado no norte da Austrália. Essa redescoberta reacendeu a esperança na biodiversidade local e nos programas de conservação.

Um quoll-do-norte filmado após mais de 80 anos de ausência.

Foi no norte de Queensland que uma câmera automática capturou uma sequência inesperada em janeiro de 2026. O animal identificado é o quoll-do-norte, também chamado de gato-quoll-do-norte (Dasyurus hallucatus), uma espécie cuja presença não havia sido confirmada localmente por mais de 80 anos.

O avistamento ocorreu no Santuário de Vida Selvagem de Piccaninny Plains, uma reserva administrada pela Australian Wildlife Conservancy. Localizada na região de Cape York, essa área protegida dedica-se à preservação de espécies ameaçadas de extinção e à restauração de ecossistemas. Em uma mensagem publicada em suas redes sociais, a organização descreveu a descoberta como "um sinal encorajador", enfatizando "a importância dos esforços de conservação guiados por pesquisas científicas".

Uma espécie enfraquecida por múltiplas ameaças.

O quoll-do-norte é um pequeno marsupial noturno, reconhecível pela sua pelagem castanho-avermelhada salpicada de branco, pela barriga mais clara e pela cauda escura relativamente rala. Outrora comum no norte e leste da Austrália, as suas populações diminuíram drasticamente durante o século XX. Vários fatores explicam esse declínio. A introdução do sapo-cururu, uma espécie invasora altamente tóxica, teve consequências graves: muitos quolls foram envenenados ao tentarem comê-lo.

Além da predação por animais introduzidos, como gatos e raposas, incêndios e perda e fragmentação do habitat, a espécie é considerada localmente extinta em algumas áreas. O vídeo gravado em janeiro, portanto, representa a primeira evidência visual recente de sua presença nessa área específica em várias décadas.

Uma descoberta promissora

Para cientistas e funcionários da reserva, essa redescoberta é extremamente significativa. Nick Stock, gerente do santuário de Piccaninny Plains, explicou que "cada redescoberta conta", observando que esses avistamentos justificam os esforços feitos para proteger vastas áreas naturais. O vídeo mostra apenas um indivíduo, mas abre caminho para novas pesquisas. As equipes em campo esperam determinar se outros quolls-do-norte estão presentes na região e se uma pequena população conseguiu sobreviver apesar das ameaças.

Um lembrete da fragilidade da biodiversidade australiana.

A Austrália apresenta uma das maiores taxas de extinção de mamíferos do mundo nos últimos dois séculos. Espécies endêmicas, muitas vezes altamente especializadas, são particularmente vulneráveis a mudanças rápidas em seu ambiente. O reaparecimento do quoll-do-norte nesta região não significa que a espécie esteja fora de perigo. Ela permanece classificada como ameaçada de extinção e requer proteção contínua. No entanto, este vídeo excepcional serve como um lembrete de que, quando se trata de biodiversidade, algumas histórias não estão predeterminadas. Mesmo após décadas de ausência, as espécies podem sobreviver silenciosamente, desde que seu habitat seja preservado.

Em resumo, filmado em uma reserva de Queensland, o reaparecimento do quoll-do-norte após mais de 80 anos de ausência local representa um grande avanço para os cientistas australianos. Embora a cautela ainda seja necessária, este vídeo serve como um lembrete da importância de proteger os ecossistemas em grande escala.