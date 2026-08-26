Ela imagina uma solução para resgatar animais em caso de incêndio.

Quando um incêndio começa em um prédio, as pessoas podem gritar por socorro ou sinalizar de uma janela. No entanto, diante das chamas intensas, os animais de estimação ficam indefesos e aguardam desesperadamente atrás da porta. Para alertar os bombeiros sobre a presença deles e evitar que morram, uma agência de comunicação criou adesivos de segurança para serem exibidos em locais de destaque na entrada da residência.

Informe a presença de animais para evitar tragédias.

Nas seções de "notícias locais" dos jornais, os incêndios são frequentes e constantemente estampam as manchetes. Embora a maioria das reportagens não mencione quase nenhuma vítima fatal e se concentre principalmente nos danos materiais, quase nunca se fala do destino dos animais de estimação, exceto quando a história assume um tom heroico ou dramático.

No entanto, essas pequenas criaturas estão na linha de frente quando o fogo se alastra e consome o prédio, andar por andar. E seus donos, que estão fora fazendo compras ou ocupados com o trabalho, nem sempre estão presentes para vigiá-las e salvá-las do perigo. Alguns, portanto, optam por equipar suas casas com câmeras para monitorá-las à distância.

Mas quando o impensável acontece — devido a um vazamento de gás, um acidente doméstico ou um crime — é tarde demais para intervir. Os animais não conseguem forçar a fechadura ou girar a maçaneta. Estão presos e seus gritos são abafados pelo crepitar ensurdecedor do fogo. Às vezes, encolhidos em um canto da sala ou escondidos sob um móvel, passam despercebidos pelos bombeiros, que são obrigados a agir rapidamente. E embora a maioria das histórias locais tenha um final feliz, nem todos os animais escapam ilesos. Daí a importância de indicar sua presença de forma clara e visual.

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Um adesivo que pode salvar vidas

Todo mundo já usou adesivos em algum momento: para decorar um diário, dar um toque de cor a uma agenda escolar sem graça, enfeitar a traseira do carro ou adicionar um toque de personalidade ao quarto de adolescente. O adesivo criado pela agência STUDIO DO'COM, no entanto, não tem uma função estética, mas sim vital. Concebido como um sinal de alerta, ele apresenta uma imagem em estilo cartoon de um animal de estimação. Uma mensagem poderosa acompanha o adesivo e pode salvar seres vivos indefesos: "Há um animal dentro".

Este adesivo, concebido segundo o mesmo princípio dos famosos cartazes de "bebê a bordo" ou "vigilância comunitária", é então colado na porta da frente como um pedido de socorro ou um lembrete essencial. Mais explícito do que um capacho personalizado com a foto de toda a família na entrada, torna visíveis aqueles que por vezes são invisíveis. Uma iniciativa bem-vinda para proteger aqueles que tornam o nosso dia a dia melhor. Nos comentários, os internautas acrescentam informações "práticas" de uma forma quase colaborativa. "Um amigo bombeiro já me disse para colocar o adesivo perto da maçaneta para melhor visibilidade", especifica um deles.

Um sistema de apoio adaptado a todas as circunstâncias.

Por trás do STUDIO DO'COM está uma mulher que compartilha sua vida e amor com Brioche, uma cachorrinha, além de vários outros companheiros de quatro patas. Designer gráfica de formação, ela usa seu talento para uma causa nobre. Ela não só cria ilustrações personalizadas em homenagem aos animais de estimação, como também desenvolve acessórios úteis para venda em larga escala. Preocupada com o destino de seus próprios animais quando sai de casa, foi natural que ela usasse seu toque artístico para melhorar o bem-estar deles.

Essa alma criativa, cuja casa lembra a Arca de Noé, expandiu seus designs para se adaptar a todas as situações de emergência. Além do adesivo que a tornou famosa, ela também oferece ímãs para colocar na traseira do carro em caso de acidente na estrada.

Mais do que um simples adesivo que incentiva todo tipo de comportamento "engraçado", esta é uma criação reconfortante, uma garantia de segurança. Para os donos de animais de estimação, é um alívio.