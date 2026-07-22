Esse erro durante os passeios de verão pode colocar seu cão em perigo.

Quando as temperaturas sobem, os passeios continuam sendo importantes para o bem-estar do seu cão. No entanto, durante uma onda de calor, certos hábitos podem rapidamente se tornar arriscados. Um erro, em particular, merece toda a sua atenção: levar seu companheiro para passear em terrenos escaldantes durante as horas mais quentes do dia.

O alcatrão pode se tornar uma verdadeira armadilha.

Costumamos pensar na temperatura do ar… mas muito menos na temperatura do solo. No entanto, sob um sol escaldante, o asfalto, o alcatrão ou mesmo a areia podem ficar extremamente quentes. Como o seu cão caminha diretamente sobre as almofadas das patas, alguns minutos podem ser suficientes para causar queimaduras dolorosas. Almofadas das patas vermelhas, irritadas, rachadas ou até com bolhas são sinais de que o solo estava quente demais. Um passeio que deveria ter sido agradável pode então se transformar em uma lembrança verdadeiramente desagradável.

Uma dica muito simples antes de você ir.

Antes de sair, você pode fazer um teste rápido. Coloque o dorso da mão ou do pé no asfalto por 5 a 7 minutos: se você sentir vontade de tirar imediatamente porque está muito quente, seu cachorro sentirá o mesmo... ao caminhar sobre ele. Nesse caso, é melhor mudar o trajeto, optando por grama, caminhos de terra ou áreas sombreadas, ou até mesmo adiar o passeio para um horário mais fresco.

Fazemos o que podemos durante esta onda de calor.

Claro, tudo depende do ambiente. Se você mora perto de um parque, um campo ou uma grande área gramada, isso é o ideal. Seu cachorro pode desfrutar de um passeio mais agradável sem precisar andar no asfalto, principalmente de manhã cedo, quando ainda está fresco.

No entanto, no coração da cidade, onde o concreto está por toda parte, muitas vezes é preciso lidar com limitações. Um cachorro precisa sair para fazer suas necessidades e, dependendo da raça, idade ou temperamento, precisará de várias saídas ao longo do dia. O objetivo, então, é adaptar esses passeios.

Opte pelos períodos da manhã e da noite sempre que possível.

Se um passeio for inevitável durante o dia, escolha um percurso que seja o mais sombreado possível.

Se o seu cão for pequeno, você pode carregá-lo por alguns instantes até uma área gramada; para animais considerados frágeis, pode usar um carrinho de bebê; ou até mesmo colocar botinhas protetoras nele, se a situação exigir.

Um colete refrescante também pode proporcionar algum conforto.

Por fim, limite seus passeios ao mínimo necessário: uma curta caminhada para necessidades fisiológicas é melhor do que uma longa sessão de brincadeiras ou corrida quando a temperatura está entre 30 e 40 °C.

Insolação, um risco que nunca deve ser subestimado.

Os cães são muito menos eficientes do que nós na dissipação de calor. Eles se refrescam principalmente ofegando, um sistema que rapidamente se torna ineficaz em climas quentes. Respiração ofegante excessiva, salivação excessiva, cansaço incomum, dificuldade para andar ou qualquer comportamento anormal devem alertá-lo imediatamente. Nesses casos, interrompa o passeio, leve seu cão para um local fresco, ofereça água e entre em contato com um veterinário imediatamente se o quadro não melhorar.

Alguns cães são ainda mais sensíveis.

Nem todos os cães reagem da mesma forma ao calor. Cães idosos, com sobrepeso ou que sofrem de certas doenças são mais vulneráveis. Raças braquicefálicas, reconhecíveis por seus focinhos muito curtos e faces achatadas, também requerem atenção especial. Buldogues Franceses e Ingleses, Pugs, Shih Tzus, Boxers, Cavalier King Charles Spaniels e Dogues de Bordeaux podem apresentar dificuldades respiratórias assim que as temperaturas ultrapassarem 15 a 20 °C. Para essas raças, os passeios devem ser planejados com ainda mais cuidado.

Em resumo: no verão, escolher as horas mais frescas, evitar o chão quente e, sobretudo, respeitar o ritmo do seu cão permitirá que ele desfrute plenamente dos seus passeios, mesmo quando a temperatura estiver alta.