Como ajudar seu animal de estimação a lidar melhor com o calor em casa

Com o aumento das temperaturas, nossos animais de estimação também sentem os efeitos do calor. Cães, gatos e outros companheiros têm menos capacidade do que nós de regular a própria temperatura corporal. Algumas precauções simples podem ajudar a garantir que eles tenham um verão mais confortável e tranquilo.

Água fresca disponível o tempo todo para manter-se bem hidratado.

A hidratação é fundamental para ajudar seu animal de estimação (cão ou outro animal) a lidar melhor com o calor. Certifique-se de que o bebedouro dele esteja sempre com água limpa e fresca (não fria) e que seja reabastecido regularmente. Disponibilizar mais fontes de água pela casa também pode incentivar seu companheiro a beber mais. É uma medida simples que ajuda a manter o bem-estar dele quando a temperatura sobe.

Crie um interior mais fresco e agradável.

Sua casa pode se tornar um verdadeiro refúgio do calor. Durante as horas mais quentes, feche persianas, cortinas ou venezianas para limitar a entrada do sol. Aproveite os horários mais frescos, como no início da manhã ou no final da tarde, para ventilar e refrescar o ar. Permita que seu animal de estimação (cão ou outro animal) tenha livre acesso aos cômodos mais frescos, como aqueles com piso frio, onde ele possa descansar naturalmente. Um tapete refrescante, um ventilador posicionado de forma segura ou roupas refrescantes adequadas também podem proporcionar maior conforto.

Se você não tiver nenhum equipamento específico, uma toalha fria e úmida colocada no chão pode se tornar um espaço confortável onde seu animal de estimação pode se deitar quando precisar. E se, apesar dos seus esforços, sua casa continuar difícil de resfriar, considere outras alternativas: abrigar temporariamente seu animal de estimação em um local mais fresco com amigos ou familiares, ou visitar estabelecimentos que aceitam animais (cães ou outros animais) com ar-condicionado pode ser uma boa solução durante períodos de calor intenso.

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Adapte os passeios e as brincadeiras.

Durante uma onda de calor, a rotina do seu cão precisa ser ajustada. Opte por passeios no início da manhã ou no final da tarde, quando o ar está mais fresco. Durante as horas mais quentes, é melhor evitar caminhadas longas, corridas e brincadeiras intensas. Além disso, fique atento ao chão: o asfalto aquecido pelo sol pode queimar as patas do seu cão. Mesmo uma caminhada curta pode se tornar desconfortável para o seu companheiro.

Cuidado com alguns equívocos comuns: um animal (cão ou outro) pode sofrer de insolação mesmo na sombra. Um ambiente quente, mal ventilado ou excessivamente úmido pode se tornar perigoso rapidamente. Nunca deixe seu animal de estimação sozinho em um carro, nem por alguns minutos, pois a temperatura interna pode subir muito rapidamente.

Refresque seu animal de estimação delicadamente.

Para ajudar seu animal de estimação a se sentir um pouco mais fresco, algumas medidas simples são eficazes e respeitam o conforto dele. Você pode umedecer suavemente a barriga, as axilas e as patas com água morna ou ligeiramente fria.

No entanto, evite molhar a cabeça ou as costas do seu cão: essas áreas não são ideais para ajudar na dissipação de calor e podem ser desconfortáveis. Além disso, evite banhos gelados ou imersões repentinas em água muito fria, que podem causar choque térmico. Para cães que gostam de água, uma pequena piscina ou uma área onde possam mergulhar as patas pode ser uma ótima maneira de se refrescarem.

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Maior vigilância para cães mais sensíveis.

Alguns cães são particularmente vulneráveis a altas temperaturas. Isso é especialmente verdadeiro para cães braquicefálicos, termo que significa "cabeça curta". Sua morfologia torna a respiração e a regulação da temperatura mais difíceis.

Entre as raças afetadas estão o Buldogue Inglês, o Buldogue Francês, o Pug, o Pequinês e o Boston Terrier. Para esses cães, é essencial ter ainda mais cuidado: limitar os passeios aos horários mais frescos do dia, fornecer supervisão constante e garantir o ambiente mais confortável possível.

Reconhecendo os sinais de insolação

Preste muita atenção ao comportamento do seu animal de estimação (cão ou outro). Respiração ofegante, fadiga extrema, recusa em se mover, salivação excessiva, marcha anormal ou letargia podem ser sinais de insolação.

Em caso de dúvidas ou se o seu animal de estimação apresentar esses sintomas, entre em contato com um veterinário imediatamente. Você também pode ligar para o serviço veterinário de emergência 3115 , um número gratuito disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, que o direcionará para um veterinário de plantão em sua região.

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Com esses poucos hábitos simples, seu animal de estimação (cão ou outro) poderá aproveitar o verão em melhores condições. Sua atenção diária é a melhor aliada dele para se manter confortável e saudável durante o calor.