Entre 18.600 cães, ele venceu uma das competições caninas mais prestigiadas.

Todos os anos, a exposição canina Crufts reúne a elite do mundo canino. Este ano, em 2026, um cão se destacou entre mais de 18.600 participantes para conquistar o cobiçado título de "Melhor da Exposição". Em Birmingham, no Reino Unido, essa vitória reconhece anos de criação, treinamento e preparação dos cães e seus donos, que vêm de todas as partes do mundo.

Crufts, a maior exposição canina do mundo.

Organizada pelo Kennel Club, a Crufts é considerada um dos eventos mais prestigiados do mundo canino. Criada em 1891 por Charles Cruft, acontece anualmente no National Exhibition Centre (NEC) em Birmingham e atrai dezenas de milhares de visitantes.

Durante quatro dias, milhares de cães de todas as raças participam de diversas competições: julgamento de raças, demonstrações de agilidade, provas de obediência e até mesmo apresentações coreografadas com seus donos. O evento se tornou imperdível para criadores, profissionais do setor e amantes de cães.

A edição de 2026 não foi exceção. Mais de 18.600 cães do Reino Unido e de diversos outros países competiram nas várias categorias, com um número recorde de participantes internacionais. Ao final dessas competições, apenas um cão pode reivindicar o título máximo: "Best in Show", que designa o melhor cão de toda a competição.

Bruin, coroado o "melhor cão da competição"

Este ano, em 2026, o grande vencedor é Bruin, um Clumber Spaniel de quatro anos. O cão, pertencente ao criador e apresentador Lee Cox, foi escolhido pelos juízes para representar "o melhor cão da exposição de 2026".

Para alcançar essa distinção, Bruin primeiro venceu sua categoria de grupo antes de competir contra os outros vencedores na final. O título de "Melhor da Exposição" é concedido após uma avaliação criteriosa por juízes especializados, que analisam diversos critérios, incluindo:

saúde e condicionamento físico

estrutura e morfologia

a qualidade dos movimentos

o temperamento do cão

Segundo seu dono, Bruin é "um cão para a vida toda", capaz de se manter calmo e concentrado durante as apresentações diante dos juízes. Sua vitória foi recebida com aplausos entusiasmados quando o resultado foi anunciado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Crufts (@crufts)

Uma importante vitória para uma raça rara.

Além de seu desempenho individual, a vitória de Bruin também chama a atenção para sua raça. O Clumber Spaniel é considerado uma raça britânica vulnerável pelo Kennel Club, com menos de 300 filhotes registrados a cada ano. Esse tipo de reconhecimento em um evento internacional pode ajudar a aumentar a conscientização sobre essas raças menos comuns.

Na final, Bruin competiu contra os vencedores dos vários grupos da competição, incluindo um Welsh Corgi, um Mastim Tibetano e um Cavalier King Charles Spaniel. Meghan, uma Petit Basset Griffon Vendéen, conquistou o título de "Reserva de Melhor da Exposição", que corresponde ao segundo lugar na classificação final.

Um evento que "celebra o vínculo entre humanos e cães"

Para além da competição, o Crufts se apresenta como "uma celebração do vínculo entre os cães e as pessoas que os criam ou treinam". A programação também inclui atividades para o público: demonstrações de agilidade, apresentações educativas e competições para jovens entusiastas. A cada ano, o evento atrai dezenas de milhares de visitantes e conta com ampla cobertura da mídia no Reino Unido.

Algumas organizações de proteção animal, tanto na França quanto no exterior, continuam a se manifestar. Elas enfatizam que os cães — e os animais em geral — não devem ser considerados produtos de reprodução ou "animais de exposição" criados, treinados ou produzidos unicamente para ganhar prêmios e reconhecimentos. Para essas organizações, essas competições reacendem regularmente o debate sobre o lugar dos animais na sociedade e as práticas de criação incentivadas por tais eventos.

Enfrentando mais de 18.600 competidores de diversos países, Bruin saiu vitorioso, coroado "Melhor Cão do Crufts 2026". Essa vitória marca um momento significativo não apenas para seu dono, mas também para a visibilidade do Clumber Spaniel, uma raça ainda relativamente rara.