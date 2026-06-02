Um veterinário alerta para os riscos pouco conhecidos de dormir com seu animal de estimação.

Compartilhar a cama com um cachorro ou gato é um dos pequenos prazeres da vida para muitas pessoas. Essa proximidade reconfortante muitas vezes fortalece o vínculo com o animal de estimação. No entanto , de acordo com o veterinário Tom Mason , esse hábito deve ser encarado com algumas precauções para garantir o bem-estar de todos.

Parasitas que conseguem se infiltrar debaixo dos lençóis.

Este é o primeiro ponto levantado pelo especialista: mesmo um animal de estimação perfeitamente amado e bem cuidado pode ser portador de certos parasitas. Pulgas, carrapatos ou ácaros podem, portanto, acabar mais facilmente na roupa de cama quando um cão ou gato dorme nela. O veterinário também nos lembra que alguns parasitas internos podem, em casos raros, ser transmitidos para humanos. O risco permanece baixo, mas é maior para crianças pequenas, idosos ou pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

Boas notícias: algumas medidas simples já podem limitar a exposição. Limpar as patas do seu cão com um lenço umedecido apropriado após cada passeio, manter o tratamento antiparasitário em dia e lavar a cama regularmente são excelentes hábitos.

Sono que às vezes é menos reparador

Seu cachorro muda de posição com frequência? Seu gato decide explorar o apartamento às 3 da manhã? Esses pequenos movimentos podem atrapalhar seu sono sem que você perceba. O contrário também é verdade. Os humanos também podem perturbar o descanso de seus companheiros. E assim como nós, cães e gatos precisam de um sono de qualidade para se manterem saudáveis e equilibrados todos os dias.

Dormir com seu cachorro: uma escolha pessoal acima de tudo.

Isso significa que você deve banir seu cachorro ou gato do quarto? Não necessariamente. Os especialistas recomendam principalmente estar ciente dos possíveis inconvenientes para tomar uma decisão consciente. Se você gosta de dormir com seu animal de estimação e isso funciona bem, não há obrigação, vergonha ou drama em continuar. Cada dupla humano-animal encontra seu próprio equilíbrio. Para quem prefere uma alternativa, colocar uma cesta aconchegante perto da cama permite manter essa proximidade reconfortante, minimizando alguns dos inconvenientes.

O mais importante é priorizar a higiene, o conforto e o bem-estar de todos os envolvidos. Afinal, não existe uma única maneira correta de ser um tutor carinhoso de um cachorro.