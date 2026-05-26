"Ele não me soltava": Casal relata encontro com tubarão-tigre no Havaí

Um casal havaiano passou por uma experiência assustadora na costa de Maui. Enquanto praticavam caiaque, Cheslei Akima e Alika Dickerson se depararam com um tubarão-tigre, cujo tamanho era maior que o do caiaque em que estavam. Eles concordaram em relatar o encontro à mídia local, o que serve como um lembrete da necessidade de cautela nas águas ao redor do arquipélago.

Um encontro inesperado na costa de Maui

Segundo a revista People , o incidente ocorreu em 23 de maio de 2026, no início da tarde, na costa de Olowalu, na costa oeste de Maui. O casal estava a cerca de um quilômetro e meio da costa quando a situação mudou drasticamente. "De repente, a cerca de três metros à frente do caiaque, apareceu uma barbatana. Eu me perguntei o que era, e então começou a nadar rapidamente em nossa direção", relatou Cheslei Akima. O animal, identificável por suas listras cinza-claras, era um tubarão-tigre, que parecia ser maior do que o caiaque de quase quatro metros em que estavam.

Um confronto impressionante

A situação rapidamente se tornou alarmante quando o tubarão agarrou o caiaque e começou a sacudi-lo violentamente. "Ele não soltava", disse a jovem. Para tentar afugentar o animal, Alika Dickerson infelizmente teve que golpeá-lo várias vezes. "Na terceira vez, ele finalmente soltou. Mergulhou um pouco, nos molhou com a cauda e nadou para longe", explicou ele, ainda abalado. De volta à terra firme, o casal descobriu que o tubarão havia deixado marcas de mordida no caiaque.

O tubarão-tigre é uma espécie com a qual devemos ter cuidado?

Embora os ataques de tubarão a humanos ainda sejam raros no Havaí, com apenas 3 a 4 incidentes por ano, as autoridades locais apontam que o tubarão-tigre é a espécie mais frequentemente envolvida nesses encontros. No entanto, é importante não demonizar esses animais: os tubarões ocupam naturalmente o topo da cadeia alimentar costeira e desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos.

Em muitos casos, as interações com humanos são explicadas pela crescente presença de atividades humanas em seu habitat. Ao frequentarem áreas onde os tubarões já estão presentes, os humanos contribuem para aumentar a probabilidade de encontros. Essas mordidas geralmente resultam de confusão ou exploração oportunista, especialmente porque a escassez de suas presas habituais pode levar o animal a testar outras fontes de alimento. Os estímulos associados a esses incidentes podem então ser incorporados ao seu comportamento sem necessariamente implicar uma intenção direcionada contra os humanos.

Apesar da experiência marcante, Cheslei Akima e Alika Dickerson não desistiram do oceano. No entanto, elas recomendam extrema cautela a outros banhistas: evitem águas turvas, não nadem ao amanhecer ou ao entardecer e prefiram praias com salva-vidas.