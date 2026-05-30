Esses alimentos, muito comuns em residências, podem ser perigosos para os cães.

Vida animal
Julia P.
Photo d'illustration : wirestock / Magnific

Nossos cães compartilham alegremente nosso dia a dia, mas nem sempre nossa comida. Alguns alimentos básicos da despensa, comuns para nós, podem representar um risco real à saúde deles. Identificar melhor esses alimentos significa proporcionar a eles uma vida mais tranquila, confortável e saudável. Aqui estão os principais alimentos que você deve manter fora do alcance de seus narizes curiosos.

Chocolate, um falso cognato bem conhecido.

O chocolate é provavelmente o exemplo mais famoso de uma toxina alimentar para cães. Ele contém teobromina, uma substância que o organismo canino elimina muito lentamente.

Dependendo da quantidade ingerida e do porte do animal, os efeitos podem variar: distúrbios digestivos, inquietação incomum, taquicardia e, nos casos mais graves, complicações sérias. O chocolate amargo é particularmente arriscado por ter uma concentração maior de teobromina. Para proteger o bem-estar do seu animal de estimação, é essencial armazená-lo com cuidado, nunca deixando uma barra ao alcance do focinho dele.

Uvas e passas: uma toxicidade agora melhor compreendida

Consideradas por muito tempo um "mistério veterinário", as uvas e passas agora são claramente reconhecidas como perigosas para cães. Estudos científicos, incluindo um publicado no Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, sugerem que o ácido tartárico, naturalmente presente nessas frutas, pode estar envolvido em danos renais graves. Mesmo em pequenas quantidades, pode causar insuficiência renal aguda.

A dificuldade adicional reside no fato de que nem todos os cães reagem da mesma forma: uma pequena dose pode ser inofensiva para um e problemática para outro. Portanto, a cautela continua sendo a melhor abordagem para preservar o seu bem-estar.

Cebola e alho: cuidado com o sangue do seu cão.

Cebolas, alho, chalotas e cebolinhas pertencem à família Allium. Por trás do aroma agradável que nos agrada, contêm compostos que podem enfraquecer os glóbulos vermelhos dos cães.

O risco é a anemia, que pode levar à fadiga, fraqueza e falta de energia. E, ao contrário da crença popular, todos os tipos de alimentos são afetados: crus, cozidos, em pó ou incorporados em pratos prontos. Compartilhar sobras pode parecer um gesto gentil, mas é melhor evitar qualquer tempero para garantir uma dieta equilibrada.

Outros alimentos aos quais você deve prestar atenção.

Outros produtos do dia a dia também merecem sua atenção.

  • O xilitol, um adoçante presente em algumas gomas de mascar e produtos dietéticos, é particularmente tóxico para cães. Pode causar reações rápidas e graves.
  • Nozes de macadâmia, abacate e café também estão entre os alimentos a serem evitados, devido aos seus efeitos potencialmente nocivos para o organismo canino.

Conhecer esses alimentos permite que você adote hábitos diários simples para proteger a saúde do seu animal de estimação. Um cão bem protegido é um cão mais feliz, mais relaxado e pronto para aproveitar a vida ao seu lado. Em caso de ingestão, uma reação (muito) rápida é essencial: contatar um veterinário permite que você aja com eficácia e limite o risco de morte.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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