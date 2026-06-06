Loira, morena, ruiva… quais são as cores de cabelo mais comuns no mundo?

E se nossos cabelos contassem a história da diversidade do mundo? Do preto intenso ao vermelho vibrante, algumas cores de cabelo são muito mais comuns do que outras.

Pretos e pardos, os grandes vencedores

Como era de se esperar, os cabelos escuros são de longe os mais comuns no mundo. Segundo estimativas geralmente aceitas , o cabelo preto (ou castanho muito escuro) representa aproximadamente 75% a 85% da população mundial, sendo, de longe, a cor de cabelo mais comum. É encontrado principalmente na África, Ásia, América Latina e sul e leste da Europa. Em seguida, vem o castanho claro, ou castanho claro, a segunda cor mais comum, com cerca de 11% da população tendo essa cor de cabelo. É particularmente comum na Europa e em países com grandes populações de ascendência europeia.

Cabelos loiros são mais raros do que parecem.

Ao contrário da crença popular, o cabelo loiro natural é bastante raro: afeta apenas 2 a 3% da população mundial. Concentra-se principalmente no norte da Europa, onde algumas populações locais apresentam taxas muito mais elevadas. A impressão de que vemos mais pessoas com essa cor se deve ao fato de o loiro ser também a coloração artificial mais popular: quase três em cada quatro mulheres caucasianas experimentam o loiro pelo menos uma vez na vida. Isso distorce seriamente nossa percepção do número real de loiras naturais.

Cabelo ruivo, a cor mais rara.

O prêmio de raridade vai para o cabelo ruivo, que afeta apenas cerca de 1 a 2% da população mundial. Essa tonalidade está ligada a uma variante do gene MC1R, que é herdada de forma recessiva: para ter cabelo ruivo, é preciso herdar a versão mutada do gene de ambos os pais. É por isso que o cabelo ruivo se concentra em certas regiões, particularmente nas Ilhas Britânicas — Escócia e Irlanda têm as maiores proporções do mundo.

Uma questão de melanina e genes.

Mas de onde vem essa diversidade? Tudo se resume à melanina, o pigmento que também colore a pele e os olhos. Dois tipos coexistem: a eumelanina, responsável pelos tons castanhos e pretos, e a feomelanina, que dá reflexos vermelhos e dourados. A proporção entre elas determina a cor do cabelo de cada pessoa. O fenômeno é eminentemente genético. O maior estudo já realizado sobre o assunto, envolvendo quase 343.000 participantes do Biobanco do Reino Unido , identificou a maioria dos genes envolvidos na cor do cabelo, confirmando o quão hereditária é essa característica.

Do preto ultradominante ao ruivo discreto, o mapa mundial das cores de cabelo traça implicitamente o mapa das populações humanas e suas migrações. Um mosaico fascinante que nos lembra que por trás de cada fio de cabelo reside uma longa história genética — e um elemento irredutível de acaso.