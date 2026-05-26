Uma cor de cabelo que era adorada nos anos 2000 está fazendo um retorno triunfal neste verão.

As tendências de cabelo são cíclicas, e o verão de 2026 não é exceção. Nesta temporada, os coloristas concordam: reflexos quentes e luminosos, emblemáticos do início dos anos 2000, estão de volta com tudo. Adeus aos loiros platinados e tons acinzentados que reinaram absolutos por tanto tempo; olá aos tons caramelo, mel e dourados, que trazem calor e profundidade aos cabelos. Uma cor ensolarada, perfeita para os meses mais quentes.

O grande retorno dos reflexos quentes e luminosos.

Durante anos, muitas pessoas evitaram tons quentes, considerados "muito alaranjados". Essa tendência está claramente se revertendo para o verão de 2026. De acordo com profissionais da área, os loiros quentes, em tons de caramelo, mel ou loiro cremoso, estão surgindo como uma das cores-chave do verão. Esses tons, que lembram o brilho natural dos cabelos beijados pelo sol, favorecem todos os tons de pele e proporcionam luminosidade instantânea. Um retorno definitivo aos tons quentes, após temporadas dominadas por tons frios.

A "peça do dinheiro", uma marca registrada dos anos 2000.

Além da cor em si, uma técnica icônica dos anos 2000 está fazendo um retorno triunfal: mechas que emolduram o rosto, agora chamadas de "money pieces". Essas mechas mais claras, concentradas ao redor do rosto, iluminam instantaneamente a tez e dão estrutura ao penteado. Os coloristas estão notando um claro retorno ao contraste e à dimensão, após anos de cores muito naturais e esfumadas. Essa abordagem, nostálgica e moderna ao mesmo tempo, permite o renascimento de uma poderosa assinatura de beleza daquela época.

Por que essa tendência está voltando a ser atraente?

Diversos fatores explicam esse ressurgimento da popularidade. Primeiro, a influência duradoura da estética "Y2K", tão presente na moda e na maquiagem, estende-se naturalmente aos cabelos. Segundo, o desejo por tons quentes e luminosos, particularmente apreciado no verão. Por fim, esses tons quentes oferecem uma vantagem prática: geralmente exigem menos manutenção do que os loiros frios, que demandam retoques regulares. Um equilíbrio ideal entre estilo e praticidade.

Com o retorno dos reflexos quentes e da mecha central estilizada, o verão de 2026 traz de volta uma cor de cabelo adorada há vinte anos. Uma tendência vibrante e acessível que comprova, mais uma vez, que a moda dos anos 2000 continua a inspirar.