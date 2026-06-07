Quais são as cores de cabelo naturais mais raras do mundo?

Globalmente, o preto e o castanho dominam o espectro de cores de cabelo humano. Todas as outras tonalidades são, em comparação, exceções. Mas qual é a cor de cabelo natural mais rara? Vamos desvendar uma história que é essencialmente genética.

A genética é mais complexa do que parece.

Um estudo de grande escala publicado em 2018 , envolvendo aproximadamente 350.000 pessoas, esclareceu esses mecanismos. Seus autores mostraram que o gene MC1R explica apenas cerca de 73% da hereditariedade do cabelo ruivo: outros genes desempenham um papel na "ativação" ou "desativação" de seu efeito. Ainda mais surpreendente, a maioria das pessoas portadoras de duas variantes do MC1R não são ruivas, mas sim loiras ou de cabelos castanho-claros. Em outras palavras, a cor do cabelo depende de uma interação complexa de vários genes, e não apenas de um.

Cabelo ruivo, a cor mais rara.

Cabelos ruivos afetam apenas cerca de 1 a 2% da população mundial, tornando-se a cor de cabelo natural mais rara. Essa tonalidade resulta de variações em um gene específico, o MC1R, que determina o tipo de pigmento (melanina) produzido pelo corpo. Quando esse gene funciona "normalmente", ele promove a produção de eumelanina, um pigmento escuro. No entanto, algumas variantes do gene reduzem essa produção em favor da feomelanina, um pigmento vermelho-alaranjado, responsável pelos cabelos ruivos. Uma característica importante é que esse traço é recessivo. Para ter cabelos ruivos, é preciso herdar uma variante do gene de cada um dos pais, o que explica sua raridade.

Uma distribuição geográfica muito desigual

Os cabelos ruivos não estão distribuídos uniformemente pelo mundo: concentram-se nas populações do norte e oeste da Europa. A Escócia detém o recorde, com aproximadamente 13% da população ruiva, seguida pela Irlanda (cerca de 10%). Nessas regiões, uma proporção muito maior da população — até 40% na Escócia — possui uma variante do gene sem expressá-la. Esses são os portadores "ocultos", capazes de transmitir a cor do cabelo aos seus filhos sem a manifestarem eles próprios.

Loiro natural, outra tonalidade incomum.

Frequentemente associado ao norte da Europa, o cabelo loiro natural também é raro em todo o mundo, afetando aproximadamente 2 a 3% da população. Embora pareça comum na Escandinávia, torna-se muito raro quando se consideram todos os continentes. Aqui, novamente, a genética desempenha um papel central, mas por meio de um mecanismo mais complexo do que no caso do cabelo ruivo.

Se o cabelo ruivo é tão fascinante, é sem dúvida porque combina raridade estatística com uma história genética única. Sendo a cor de cabelo mais rara do mundo, dificilmente desaparecerá: o gene responsável continua a ser transmitido discretamente de geração em geração. Uma cor de cabelo incomum, mas firmemente enraizada na herança humana.