Long bob, corte pixie, corte em camadas: as tendências de cabelo que fazem sucesso depois dos 45 anos.

Após os 45 anos, o cabelo muda naturalmente: textura, densidade, volume e brilho podem se alterar com o tempo. Como resultado, certos cortes se tornam particularmente populares nos salões por adicionarem movimento e favorecerem o rosto sem esforço. Em 2026, três grandes tendências se destacam: o long bob, o pixie cut repaginado e os cortes em camadas ultraleves.

O corte long bob, chique e atemporal.

É impossível ignorar o long bob este ano. Também conhecido como "lob luxuoso", tornou-se um dos cortes de cabelo mais pedidos nos salões para mulheres acima de 45 anos. Seu ponto forte? Um comprimento que roça os ombros e um acabamento levemente repicado que adiciona movimento instantaneamente. Funciona igualmente bem em cabelos lisos ou texturizados e proporciona um aspecto mais suave aos fios.

Os cabeleireiros apreciam particularmente a sua versão mais estruturada, o "bob de precisão suave". Com as suas linhas limpas, mas nunca rígidas, dá a impressão de cabelos mais volumosos, mantendo-se moderno e luminoso. É o corte por excelência que fica elegante sem parecer "arrumado demais".

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O corte pixie muda completamente sua imagem.

Tradicionalmente associado a um corte muito curto e severo, o pixie está de volta em 2026 em uma versão muito mais suave e personalizável. O "pixie suave" apresenta camadas delicadas que emolduram o rosto, uma nuca ligeiramente mais longa e mais comprimento no topo. O resultado: um corte leve, fácil de estilizar e, acima de tudo, altamente adaptável ao gosto individual.

Penteado para trás para um visual sofisticado, estilizado solto para dar mais volume ou usado com franja, oferece infinitas possibilidades. Outra vantagem frequentemente citada pelos fãs é a sua manutenção diária rápida e fácil. Geralmente, bastam alguns minutos para arrumá-lo.

Os gradientes suaves mantêm o movimento constante ao longo do comprimento.

Boas notícias para quem gosta de manter o cabelo comprido: as tendências de 2026 não se resumem necessariamente a cabelos curtos. As camadas estão se tornando mais sutis e estratégicas. Os fios são estilizados de forma quase invisível para dar leveza ao visual e adicionar movimento sem sacrificar o comprimento.

Entre os cortes de cabelo mais populares do momento, o "corte gatinho" é particularmente atraente. Posicionado entre os ombros e a clavícula, ele combina estrutura e suavidade graças a um corte em camadas muito natural e suave. O objetivo não é mais transformar completamente o cabelo, mas sim dar-lhe movimento e fluidez renovados.

A franja faz toda a diferença.

Às vezes, um único detalhe é tudo o que é preciso para modernizar um penteado. Em 2026, franjas leves e desfiadas estão por toda parte. Franjas volumosas, leves e finas, adicionam movimento suave. Elas emolduram o rosto sem pesar. Franjas cortina também continuam sendo uma aposta segura, mas em uma versão mais estruturada. O comprimento se mistura naturalmente ao corte para um visual elegante e fluido.

A cor ilumina tudo.

O corte não é tudo: a cor também desempenha um papel crucial no visual final. Os cabeleireiros recomendam, em particular, reflexos sutis ou mechas finas ao redor do rosto para adicionar luminosidade. Em 2026, a grande tendência continua sendo o efeito "glossy": cabelos brilhantes, hidratados e luminosos. A ideia não é esconder completamente os cabelos brancos, mas sim trabalhar com os tons naturais dos fios para criar um resultado harmonioso e moderno.

O mais importante: use o corte que você gosta.

Embora alguns cortes de cabelo sejam particularmente populares após os 45 anos, obviamente não existem regras relacionadas à idade. Você pode usar um bob supercurto, cabelos muito longos, um corte pixie ou até mesmo cachos naturais em qualquer fase da vida. Essas tendências são especialmente atraentes porque são fáceis de cuidar, favorecem a silhueta e, muitas vezes, se adaptam às mudanças naturais do cabelo. No entanto, o mais importante é escolher um estilo que faça você se sentir você mesma.

Em suma, seja um bob longo e luminoso, um corte pixie suave ou um estilo leve em camadas, as tendências de cabelo de 2026 priorizam movimento, leveza e cortes facilmente personalizáveis. Esses penteados são particularmente atraentes após os 45 anos, pois se adaptam às mudanças naturais do cabelo, mantendo-se modernos e elegantes.