Este acessório de cabelo simples pode ajudar seus cachos a ficarem bem definidos.

Ter cachos bonitos é uma coisa. Mantê-los impecáveis no dia seguinte é outra. Entre noites mal dormidas, atrito e elásticos apertados, a aparência deles pode mudar rapidamente. Um pequeno acessório pode ajudar a preservar seu penteado por mais tempo: o scrunchie de cetim.

O segredo, às vezes, está escondido no tecido.

Cabelos cacheados adoram delicadeza. No entanto, alguns acessórios do dia a dia podem desequilibrá-los sem que percebamos. Elásticos de cabelo clássicos e fronhas de algodão têm uma superfície que prende a fibra capilar com mais facilidade. Esse atrito repetido pode desfazer os cachos, acentuar o frizz e dar aos cabelos uma aparência mais volumosa. O algodão também tende a absorver parte da umidade presente na haste capilar. Como resultado, os cachos podem perder o balanço, a elasticidade e a definição com o tempo.

Uma textura suave para complementar seus cachos.

Assim como a seda, o cetim possui uma superfície mais lisa que reduz o atrito. Isso permite que o cabelo se mova com mais liberdade, em vez de ficar preso pelas fibras do tecido. Um elástico de cetim, portanto, pode ajudar a minimizar marcas, reduzir a quebra causada pela tensão e preservar o penteado após a sua rotina de cuidados com os cabelos. Ele também evita a absorção excessiva de produtos aplicados no comprimento dos fios, o que contribui para que o cabelo fique mais confortável e maleável.

A técnica do "abacaxi" para proteger seus cachos durante a noite.

Um dos métodos mais populares envolve o uso de um elástico de cetim para criar um penteado chamado "abacaxi". O princípio é simples: junte o cabelo bem no alto da cabeça, de forma bem solta, antes de dormir. Essa posição permite que os cachos fiquem mais para a frente, em vez de serem achatados pelo peso da cabeça durante a noite. Ao acordar, basta remover o elástico delicadamente e deixar o cabelo voltar ao seu movimento natural. O ponto principal: não aperte demais. Um bom elástico deve segurar o cabelo sem comprimi-lo.

Como escolher o elástico de cetim ideal?

Nem todos os elásticos de cabelo são iguais. Para preservar seus cachos, opte por um elástico largo, flexível e confortável. Versões sem partes metálicas e com costuras internas discretas costumam ser mais suaves para o cabelo. Um elástico muito apertado pode deixar uma marca visível e adicionar tensão desnecessária. Elásticos XXL podem ser uma boa opção, pois distribuem a pressão de maneira mais uniforme e são particularmente adequados para cabelos grossos ou volumosos.

Um aliado na sua rotina, não uma obrigação de beleza.

Um elástico de cetim pode dar um toque especial para manter a definição dos seus cachos, mas não substitui uma rotina adequada de cuidados com os cabelos. Ele não vai criar cachos onde não existem; simplesmente ajuda a proteger o penteado que você já fez.

E, mais importante, lembre-se: seus cachos não precisam estar perfeitamente definidos todos os dias para serem bonitos. Cabelos mais volumosos, menos definidos ou com frizz não são sinal de descuido. Nem significam que sua aparência seja menos profissional ou menos elegante. Seu cabelo é seu. Você pode optar por estilizá-lo com precisão, deixá-lo natural, dedicar tempo à sua rotina ou simplesmente fazer o que for mais prático para você, dependendo do seu humor e estilo de vida. Todas as formas de usar o cabelo são válidas.

No mundo, por vezes bastante técnico, dos cuidados capilares, o elástico de cetim destaca-se pela sua simplicidade. Barato, fácil de usar e rápido de incorporar na rotina, pode tornar-se um verdadeiro aliado para quem quer prolongar a vida dos seus caracóis, sem pressão e ao seu próprio ritmo.