O tom "loiro mel" está voltando com tudo nos salões de cabeleireiro.

Depois que os loiros frios dominaram as manchetes, o loiro mel está de volta para iluminar os cabelos. Essa tonalidade quente é atraente por seu efeito natural, luz suave e capacidade de realçar a cor base. É uma tendência para se adotar se combinar com você, mas, no fim das contas, é uma escolha pessoal.

Loiro mel, o tom quente que volta a cativar.

Durante várias temporadas, os loiros acinzentados, platinados ou com reflexos gelados dominaram a busca por uma transformação capilar. Hoje, a tendência está se invertendo: tons mais ensolarados estão reconquistando popularidade nos salões de beleza. Entre eles, o "loiro mel" surge como um dos tons mais pedidos no momento.

Seu sucesso faz parte de uma evolução mais ampla na coloração capilar: o desejo por resultados mais suaves e personalizados, mais próximos da cor natural dos cabelos. Em vez de transformar completamente os fios, o objetivo agora é enriquecê-los com mechas que adicionam dimensão e brilho.

Uma cor luminosa com reflexos dourados e âmbar.

O loiro mel distingue-se pela sua subtil mistura de tons claros, dourados e ligeiramente âmbar. Ao contrário dos loiros frios, que se baseiam em tons muito puros, o loiro mel conserva uma certa profundidade e proporciona um efeito mais envolvente.

Essa cor pode ser adaptada a qualquer estilo. Algumas mechas em uma base loira escura criarão um sutil efeito de cabelo beijado pelo sol, enquanto um cabelo completamente dourado proporcionará uma mudança mais marcante. O objetivo permanece o mesmo: criar uma cor vibrante, com dimensão e muita luminosidade.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Kutaysusarisi (@kutaysusarisi)

Por que essa tendência está voltando agora?

As tendências atuais de coloração capilar privilegiam efeitos esfumados, brilho e transições naturais. O loiro mel personifica perfeitamente essa tendência: realça a cor original sem criar um contraste marcante. Obtido através da técnica de balayage ou mechas finas, oferece um resultado personalizado e em constante evolução. As raízes se misturam mais facilmente à cor, minimizando a linha de demarcação e permitindo espaçar as visitas ao salão. Uma verdadeira vantagem para quem deseja cabelos luminosos sem manutenção excessiva.

Balayage, a técnica estrela para loiro mel

Uma das grandes vantagens do loiro mel é a sua versatilidade. Essa tonalidade combina com diversos tons de pele e cores naturais de cabelo. Para um resultado natural, a técnica de balayage continua sendo a preferida. Essa técnica consiste em clarear mechas específicas do cabelo, preservando a profundidade da cor base.

Quando bem feita, a técnica cria um efeito luminoso e esfumado, fácil de usar no dia a dia. A cor evolui gradualmente e mantém um belo movimento ao longo dos meses. No entanto, essa técnica exige muita habilidade: um balayage mal executado pode criar contrastes muito marcados e um efeito menos harmonioso.

O loiro mel está tão em alta hoje em dia porque combina luminosidade, um aspecto natural e facilidade de manutenção. Essa tendência capilar realça a beleza de todos os tipos de cabelo, permitindo que cada pessoa a adote... ou não, de acordo com seus desejos e estilo.