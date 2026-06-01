Adicionar gotas de FPS à sua rotina de cuidados com a pele: o novo hábito de beleza que está revolucionando o mercado de protetores solares.

Cuidado
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anna Tarazevich / Pexels

Por muito tempo restrita aos protetores solares tradicionais, a proteção UV está sendo reinventada com a chegada das gotas com FPS. Ultrafluidas, discretas e fáceis de incorporar à rotina de beleza, elas estão conquistando um número crescente de usuários. Além da praticidade, existem algumas regras importantes para aproveitar ao máximo suas propriedades.

Gotas de FPS, o novo reflexo de segurança solar

As gotas com FPS, também conhecidas como séruns solares, têm uma textura leve e líquida, semelhante à de um hidratante facial. Seu diferencial? Contêm os mesmos filtros de proteção contra os raios UV que os protetores solares tradicionais, mas oferecem um acabamento mais imperceptível na pele.

Sua fórmula fluida é absorvida rapidamente, sem deixar resíduos brancos, tornando-as particularmente agradáveis para uso diário. Elas se encaixam facilmente na rotina de beleza matinal, seja para uma maquiagem natural ou mais elaborada.

Por que todos os adotam

A popularidade das gotas com FPS deve-se principalmente à sua facilidade de uso. Podem ser aplicadas sozinhas ou combinadas com certos produtos de cuidados diários para a pele, como um hidratante leve ou uma base de maquiagem. Para muitas pessoas, oferecem uma alternativa mais agradável a texturas consideradas muito ricas ou pegajosas. Peles mistas, sensíveis ou simplesmente com pele leve apreciam particularmente essa sensação confortável.

Outra vantagem: muitas fórmulas também contêm ingredientes ativos complementares, como vitamina E, niacinamida ou ácido hialurônico, que ajudam a cuidar da pele enquanto a protegem.

A quantidade faz toda a diferença.

Este é o ponto mais importante a lembrar: algumas gotas não são suficientes para garantir a proteção indicada na embalagem. Para atingir o nível de FPS anunciado, é necessário aplicar uma quantidade semelhante à recomendada para um protetor solar comum. Aplicar uma quantidade insuficiente reduz significativamente a eficácia do produto. Em outras palavras, as gotas de FPS não devem ser usadas como um mero gesto simbólico. Uma aplicação generosa continua sendo essencial para proteger eficazmente a pele dos efeitos dos raios UV.

Podem ser misturados com qualquer produto para a pele?

Não necessariamente. Alguns produtos podem reduzir a eficácia do protetor solar quando misturados com gotas de FPS. Óleos, séruns altamente concentrados e produtos que contêm ácidos esfoliantes (AHAs ou BHAs) estão entre as combinações a serem evitadas. Essas misturas podem alterar a fórmula e diminuir o nível real de proteção. Para minimizar esse risco, o ideal é combiná-los com um hidratante simples ou aplicá-los de acordo com as recomendações da marca.

Um aliado do dia a dia, mas não para todas as situações.

As gotas de FPS são excelentes para o uso diário: no trajeto para o trabalho, no escritório, em passeios na cidade ou para exposição moderada à luz solar. Elas facilitam a incorporação da proteção solar na sua rotina diária. No entanto, para exposição solar prolongada — na praia, em caminhadas, praticando esportes ao ar livre ou nas férias de verão — o protetor solar tradicional continua sendo a melhor opção. Ele oferece proteção comprovada quando aplicado generosamente e reaplicado regularmente.

Práticas, agradáveis e discretas, as gotas de FPS se encaixam perfeitamente nas rotinas de beleza modernas. Quando usadas corretamente e aplicadas em quantidade suficiente, proporcionam excelente proteção diária para a pele sem comprometer o conforto.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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