Cuidados com a pele e iluminação suave: uma dupla que está ganhando popularidade.

Enquanto a maioria das pessoas realiza seus tratamentos faciais sob a luz brilhante de LEDs, alguns entusiastas da beleza preferem cuidar da pele em uma luz mais suave. Eles aplicam o sérum e o hidratante à luz de velas ou de um abajur discreto. Isso aprimora seu ritual de beleza e o transforma em uma experiência verdadeiramente relaxante.

Uma dica para evitar tocar muito na pele.

Normalmente, fazemos nossa rotina de cuidados com a pele sob a luz forte do espelho do banheiro. A luz branca que emana do espelho é tão ofuscante quanto os faróis de um carro na escuridão da noite, mas nos acostumamos. E mesmo que, pela manhã, essa luz incomode nossos olhos ainda sonolentos, é um detalhe que muitas vezes ignoramos. No entanto, não precisamos de holofotes tão agressivos para aplicar cremes e loções incolores que deixam apenas um leve aroma.

Ao contrário da maquiagem, que exige boa visão, os cuidados com a pele podem ser feitos quase às cegas. Essa é uma ótima solução para quem tem o hábito de espremer cravos e espinhas assim que aparecem. Sob luz intensa, até os menores e mais insignificantes detalhes da pele ganham proporções extraordinárias. O que normalmente parece microscópico de repente se torna colossal. A luz forte nos faz notar irregularidades, manchas e imperfeições que não veríamos no escuro.

A combinação de um espelho de aumento com luz LED intensa é desastrosa para mulheres que sofrem de dermatilomania e cutucam a pele, às vezes até sangrar. Portanto, para ser mais gentil com seu reflexo, apague as luzes fortes do teto e acenda velas com aroma suave. Essa é a recomendação da criadora de conteúdo @eva.cyclee, que defende o autocuidado e coloca a teoria em prática com uma lâmpada de cristal de sal. Dessa forma, o cuidado com a pele se torna um momento sensorial, e não uma sessão de autossabotagem.

Acalme o sistema nervoso antes de dormir.

Fazer seus cuidados com a pele em uma iluminação suave é um ato de autocuidado, mas também uma ótima maneira de acalmar a mente. Cria as condições ideais para dormir e, graças a esse pequeno ajuste na iluminação, você adormecerá mais facilmente do que se tivesse passado horas navegando nas redes sociais. A luz forte, especialmente a luz azul, sinaliza ao cérebro: "É dia, fique alerta".

Com iluminação suave, o cérebro entra espontaneamente em modo de repouso e interpreta isso como um sinal de segurança. Não é por acaso que a maioria dos spas são pouco iluminados, decorados com luzes de fada, velas e tochas. A iluminação suave reduz a estimulação visual, promove a atividade do sistema nervoso parassimpático, facilita a secreção de melatonina, o hormônio do sono, e diminui gradualmente o cortisol , o hormônio do estresse. Também reduz a sobrecarga sensorial e envia uma mensagem tranquilizadora à mente. É um benefício duplo.

Luz artificial, a inimiga invisível da pele.

Numa época em que a terapia com luz se torna cada vez mais comum nas rotinas diárias, adicionando um toque de brilho aos tratamentos de beleza, cuidar da pele sob luz fraca parece quase ilógico, até mesmo absurdo. No entanto, embora a luz, em certas formas, traga inúmeros benefícios à pele e lhe confira um novo brilho, nem sempre é benéfica para a derme.

Costumamos falar do sol como o principal agressor da nossa pele, mas a luz artificial, que inclui telas de LED , lâmpadas fluorescentes e lâmpadas brancas frias, é igualmente insidiosa. Ela danifica a pele de forma mais sutil, atacando-nos discretamente enquanto assistimos a uma série, trabalhamos no computador ou caminhamos sob a luz artificial de postes de iluminação. Ela não causa a mesma sensação de ardência que o sol; destrói a barreira cutânea sem aviso prévio. Em resumo, a luz artificial não ataca a pele abruptamente como uma queimadura solar, mas age de forma profunda e gradual.

estresse oxidativo

alteração do colágeno

hiperpigmentação

interrupção do ciclo de reparo noturno

inflamação crônica de baixo grau

Fazer a rotina de cuidados com a pele em baixa luminosidade não é uma moda passageira para pessoas hipersensíveis, nem uma prática conceitual nova. Trata-se de se proteger de todos os ângulos. No entanto, isso não deve ser replicado para a aplicação de maquiagem, ou você corre o risco de ficar parecendo o Simpson à luz do dia.