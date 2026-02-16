O que os atletas comerão nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026?

Nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, a alimentação é muito mais do que uma questão de nutrição: é uma verdadeira vitrine da excelência culinária italiana. Diariamente, nas diversas vilas olímpicas, mais de 10.000 refeições são servidas aos atletas de todo o mundo.

Massa em formato de anéis olímpicos

Os menus atendem a todas as necessidades: pratos ricos em energia para esportes de resistência, refeições mais leves para atletas que precisam de mais velocidade ou precisão, sem falar nas opções veganas, sem glúten e halal. O princípio orientador: nutrir a todos sem comprometer o desempenho ou o prazer de comer. Segundo a Euronews , as cozinhas da Vila Olímpica de Milão utilizam aproximadamente 3.000 ovos e 450 quilos de massa por dia — um símbolo poderoso e apetitoso.

No dia 11 de fevereiro, os atletas desfrutaram de um momento delicioso e simbólico. Segundo Konbini, o chef italiano Carlo Cracco, premiado com estrelas Michelin, criou uma massa no formato dos anéis olímpicos, servida no estilo pasta alla crudaiola — uma receita fresca feita com tomates, mussarela e azeite. Essa massa exclusiva, criada especialmente para o evento, viralizou nas redes sociais, personificando tanto a criatividade culinária italiana quanto o espírito de união dos Jogos. Foi a refeição mais olímpica que eles poderiam ter imaginado.

Entre combustível e convívio

Em um ambiente como o das Olimpíadas, cada mordida conta. A nutrição não se resume a manter os atletas em forma; ela contribui para o seu bem-estar psicológico, coesão da equipe e intercâmbio cultural. Nos refeitórios abertos 24 horas, não é incomum ver atletas conversando enquanto saboreiam um prato de massa ou uma pizza napolitana, criando um espaço para relaxamento e conexão entre as competições.

Os organizadores também enfatizam que essas refeições refletem a filosofia do país anfitrião: a convivialidade ao estilo italiano. Com produtos frescos, ingredientes locais e respeito pelas tradições, os atletas descobrem toda uma faceta da cultura italiana, sem jamais perder de vista seus objetivos nutricionais.

Em resumo, as refeições nos Jogos Olímpicos de 2026 combinam eficiência, excelência e prazer. Mais do que calorias e planos de dieta, há uma verdadeira celebração do sabor. Nas vilas olímpicas, comer se torna um ato olímpico por si só — uma forma de recarregar as energias enquanto se saboreia a dolce vita italiana.