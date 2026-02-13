Este detalhe subtil da nossa louça pode influenciar o apetite.

Às refeições, muitas vezes pegamos o primeiro prato que vemos sem prestar muita atenção à sua aparência. Isso é especialmente comum quando moramos em imóveis mobiliados e temos que nos contentar com louças diferentes fornecidas pelo proprietário. No entanto, a cor do prato influencia nosso apetite e nossa sensação de saciedade.

Comemos com a boca, mas também com os olhos.

Quando saboreamos uma refeição , nossas papilas gustativas se deliciam, mas todos os cinco sentidos são envolvidos. Não é à toa que existe a expressão "dar um passo maior que a perna" . Naturalmente, uma lasanha lindamente apresentada é mais apetitosa do que um prato de feijão-branco, grosseiramente disposto pelo cozinheiro da cantina. No entanto, o apelo visual não é o único fator. A cor do próprio prato também é importante.

Os pratos, dependendo de sua forma e cor, podem tanto aumentar quanto diminuir nosso apetite. É puramente psicológico. No entanto, é um fator que muitas vezes negligenciamos. Geralmente, escolhemos um prato aleatoriamente do armário, sem realmente prestar atenção à sua aparência. Às vezes, abrimos exceções quando temos visitas e usamos nosso conjunto de louça de porcelana ou nossa louça de estilo escandinavo. Contudo, subestimamos os efeitos disso em nossos hábitos alimentares.

No entanto, uma refeição servida num prato plano de cerâmica verde não terá o mesmo sabor se for colocada numa tigela de terracota. Numa tigela, ficarão migalhas, enquanto na outra, as pessoas pedirão mais. Vários estudos examinaram este fenómeno e constataram uma clara diferença no comportamento alimentar consoante o tipo de prato.

Essas cores que estimulam o apetite

Em restaurantes tradicionais, a comida é apresentada no centro de um prato branco justamente para não sobrecarregar a visão e para realçar a cor dos ingredientes. Nessa tonalidade neutra, o prato permanece um simples utensílio de servir. No entanto, em casa, os pratos raramente são brancos impecáveis, principalmente se forem um presente da avó ou uma peça encontrada em um mercado de pulgas.

No entanto, algumas cores podem literalmente fazer nossa boca salivar e nos levar a comer mais do que nosso estômago precisa. Pesquisadores testaram isso com cerca de cinquenta participantes com idades entre 18 e 30 anos. O resultado: a ingestão média total de energia foi significativamente maior com pratos vermelhos do que com pratos brancos. Isso é bastante paradoxal, já que o vermelho geralmente evoca proibição ou perigo.

Aquelas que reduzem a fome sem que ninguém perceba.

Em cafeterias e outros estabelecimentos de estilo bistrô ou contemporâneo, os pratos que acompanham as refeições geralmente são decorados em tons frios. O mesmo princípio cromático se aplica às prateleiras das lojas de decoração. Além dos pratos de barro, que evocam a ilusão de uma lembrança da Itália, os pratos turquesa e azul-marinho são onipresentes. Isso não é de se estranhar, já que são naturalmente calmantes.

Ao contrário dos tons quentes, as cores opostas a eles na paleta têm menos impacto no apetite. O mesmo mecanismo se aplica à cor dos alimentos. Instintivamente, somos mais atraídos por batatas fritas ou queijo cheddar derretido do que por espinafre ou brócolis. E se a maioria das redes de fast-food opta por cores que tendem ao vermelho, é porque existe um motivo para isso.

Isso também influencia o paladar?

Segundo outro estudo complementar, publicado na revista Food Quality and Preference, a cor do nosso prato também influencia o nosso paladar. Dois grupos de participantes fizeram o teste: um muito aberto a novos sabores e o outro bastante seletivo na alimentação. O objetivo? Desmentir as suspeitas de neofobia alimentar, ou seja, a aversão a novos alimentos.

As crianças, divididas em dois grupos, provaram batatas fritas com sal e vinagre servidas em três tigelas de cores diferentes: vermelha, branca e azul. A quantidade era exatamente a mesma em todas as tigelas. Após cada degustação, elas tinham que dizer se as batatas fritas pareciam mais ou menos salgadas, qual a intensidade do sabor e se achavam o petisco apetitoso. Entre cada tigela, faziam uma pequena pausa para enxaguar a boca com água, o que lhes permitia recomeçar com sensações neutras.

Um resultado surpreendente: a cor da tigela influenciou a percepção das crianças mais exigentes. Elas acharam as batatas fritas mais salgadas nas tigelas vermelhas e azuis do que na tigela branca. Para as crianças menos exigentes, no entanto, a cor não teve efeito algum na percepção do sabor.

Em última análise, a ideia não é trocar seus pratos vermelhos por pratos totalmente azuis para racionar suas porções ou ceder às pressões de dietas. Esses estudos fascinantes demonstram, principalmente, que a cor dos nossos pratos não é tão insignificante assim. Isso deve nos encorajar a praticar a alimentação consciente.