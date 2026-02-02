Guardar ovos na geladeira: má ideia?

Você pode pensar que a geladeira é o lugar mais seguro para seus ovos. No entanto, na França, esse hábito arraigado pode ser contraproducente. Longe de ser um detalhe insignificante, a forma como você armazena seus ovos influencia sua segurança e frescor.

Por que a geladeira nem sempre é sua amiga

Diferentemente dos Estados Unidos, os ovos vendidos na França não são lavados antes de serem colocados nas prateleiras dos supermercados. Sua cutícula natural, essa fina película protetora, permanece intacta e atua como uma barreira contra bactérias, principalmente a salmonela. Colocar os ovos na geladeira e depois retirá-los para cozinhar cria condensação na casca. Essa umidade enfraquece a cutícula e, paradoxalmente, aumenta o risco de contaminação.

Por isso, os especialistas recomendam armazenar os ovos a uma temperatura ambiente estável, entre 13 e 18 °C, e respeitar o prazo máximo de validade de 28 dias após a data de postura. Um ovo armazenado corretamente à temperatura ambiente permanece fresco e seguro, sem necessidade de refrigeração.

As regras de ouro para uma conservação ideal.

À temperatura ambiente: esta é a condição ideal para ovos franceses. Guarde-os com a ponta virada para baixo, na embalagem original, longe da luz e de odores fortes, como os de queijo ou cebola.

Refrigere, se necessário: somente se você comprou ovos pré-resfriados e a cadeia de frio foi mantida. Coloque-os sempre no centro da geladeira, nunca na porta, em sua embalagem original, e evite retirá-los antes do uso para limitar a condensação.

Uma caixa de papelão em uma bancada fresca costuma ser a melhor opção. Dessa forma, você pode aproveitar seus ovos por mais tempo, sem manuseá-los desnecessariamente ou correr riscos adicionais. Adotando essa abordagem, você preserva tanto a qualidade quanto o valor nutricional dos ovos.

Outras dicas: nunca lave os ovos, descarte os que tiverem casca rachada e cozinhe-os bem para pessoas vulneráveis, como crianças, gestantes ou pessoas imunocomprometidas.

O que as autoridades estão dizendo

A EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) lembra aos consumidores que armazenar ovos por mais de três semanas, mesmo refrigerados, pode aumentar o risco de salmonela. Na França, a ANSES (Agência Francesa para a Segurança Alimentar, Ambiental e do Trabalho) recomenda, portanto, armazenar os ovos à temperatura ambiente e verificar a data de validade. A refrigeração continua sendo útil para ovos americanos lavados, mas, para ovos europeus não tratados, manter uma temperatura estável é a melhor maneira de preservar seu frescor e segurança.

E se você não precisasse de ovos?

Você não precisa comer ovos. Cozinhar sem ovos ou leite é perfeitamente possível, e a maioria das receitas clássicas pode ser feita 100% à base de plantas. Aqui vão algumas dicas simples:

O suco de grão-de-bico batido substitui a clara de ovo batida.

O amido de milho, o amido de batata, a tapioca ou o araruta, quando umedecidos, adquirem uma textura gelatinosa semelhante à do ovo e atuam como um aglutinante.

Sementes de linhaça ou chia produzem mucilagem quando em contato com a água e podem substituir ovos em terrinas, pratos salgados ou até mesmo muffins.

Compotas de frutas, como maçã, ou purês de vegetais (abóbora, cenoura, abobrinha) substituem os ovos, adicionando umidade e leveza a massas doces ou engrossando massas salgadas.

O ágar-ágar é ideal para terrinas, cremes, panna cottas ou flans.

Tofu sedoso ou iogurte de soja são adequados quando a receita pede muitos ovos.

Para restaurar o sabor dos ovos cozidos, basta uma pitada de sal negro.

Seja para conservar os ovos nas melhores condições ou para cozinhar sem eles, você mantém o controle sobre sua alimentação e pode criar pratos deliciosos e seguros, com total liberdade.