A culpa da última garfada: o fenômeno sutil que arruína as refeições.

Seu estômago está cheio e sua fome satisfeita, mas ainda restam alguns pedaços no prato. Você se esforça para raspar tudo até a última migalha. Não, não é a vozinha crítica dos seus pais nos seus ouvidos, mas a culpa daquela última mordida, um fenômeno psicológico sutil em que seu cérebro diz sim quando seu estômago grita não.

Uma forma de cortesia, mas não só isso.

É uma situação que você conhece muito bem. Você acabou de se empanturrar e literalmente não tem mais espaço para alguns grãos de risoto ou um pedacinho ridículo de bolo. Só que, em vez de empurrar o prato para longe e dobrar os talheres sobre ele para sinalizar que já comeu o suficiente, você leva esses restos de comida à boca.

Não se trata de gula, nem dos efeitos persistentes de um trauma infantil, mas sim de um reflexo de boas maneiras. Você está prestes a exagerar na comida, mas uma vozinha sussurra : "Não pode estragar isso, seria malvisto". Você está praticamente com indigestão, mas se força a comer para não desagradar o anfitrião. É preciso dizer que, na infância, os pais eram inflexíveis e não toleravam tal abandono de um prato.

No entanto, seus pais, que faziam você terminar o prato e deixá-lo tão limpo como se tivesse acabado de sair da lava-louças, não são os culpados. Eles conheciam laranjas debaixo da árvore de Natal, sopas comunitárias , racionamento, quantidades limitadas. Para eles, deixar um pouco de espaguete ou dois ou três pedaços de bife é inconcebível, para não dizer ofensivo. A culpa da última garfada é uma herança de sobrevivência transposta para a era errada, a do consumo excessivo. Embora essa mentalidade de desperdício zero do pós-guerra persista, o tamanho dos pratos mudou e as porções dobraram.

Temos comida em abundância, mas nossos cérebros ainda funcionam como se a fome pudesse nos atingir a qualquer momento e nos deixar morrendo de inanição. É um apocalipse alimentar em vez de uma orgia. O que antes era uma necessidade vital agora se assemelha a comer demais.

Aproveite ao máximo o prato que você preparou ou comprou.

Às vezes, em um restaurante, você superestima seu apetite e pede o "pacote completo". Mas aí, depois de uma entrada farta e um prato principal substancioso, a sobremesa te dá mais nojo do que te agrada. E não tem a menor chance de você dar só uma mordida e deixar na mesa. Você sente que está jogando dinheiro fora. Agora existem aquelas famosas marmitas para levar as sobras para casa e compensar o custo, além do sabor. Mesmo com essa opção, a culpa em relação àquela última mordida continua sendo um problema persistente.

Preferimos terminar o prato, mesmo que isso signifique sentir náuseas por horas e sofrer com uma digestão caótica, em vez de sentir que "perdemos algo". E esse mecanismo também se aplica a outras atividades de lazer menos indulgentes. Sentimos-nos compelidos a assistir a um filme até o fim, mesmo que nos entedie profundamente, e persistimos teimosamente com um livro até a última página, mesmo que nos percamos a cada palavra. É um reflexo emocional. Porque, no fim das contas, para o nosso cérebro, desperdício é sinônimo de fracasso, e ele detesta isso.

Conselhos de psicólogos sobre como superar isso

A culpa que acompanha aquela última mordida é bastante insidiosa. Você fica dividido entre uma sensação de dever cumprido e um certo desconforto. Sabe que fez uma "boa ação" ao engolir aquele último pedaço, mas, ao mesmo tempo, se culpa por não respeitar os limites do seu corpo. Aquela mordida, da qual você se arrepende o dia todo e que fica presa na sua garganta, te incomoda.

No entanto, quando você se dedica a comer a última fatia de bolo, isso pode ser um sinal de "comida reconfortante". "As pessoas que terminam seus pratos não estão apenas enchendo o estômago. Elas também podem estar preenchendo um vazio emocional, porque a comida tem um efeito anestésico e libera endorfinas", explica o psicólogo Matthew Morand no HuffPost US. Veja como transformar a culpa daquela última mordida em uma alimentação consciente :

Faça uma pausa no meio da refeição.

Não para te controlar. Apenas para te ouvir. Antes de terminar a última porção do seu prato, respire fundo e pergunte-se: "Se eu parar aqui, me sinto privado... ou simplesmente satisfeito?". Esse pequeno momento de consciência costuma ser suficiente para te tirar do piloto automático.

Ajude seus olhos a não decidirem pelo seu corpo.

Também comemos com os olhos, e porções grandes podem facilmente confundir nossos sinais internos. A ideia não é fazer um banquete no escuro ou se vendar em todas as refeições. Tente se servir um pouco menos, escolher um prato menor ou separar um pouco de comida antes de começar. Não é uma regra, é uma dica útil para facilitar a percepção do seu corpo e evitar a sobrecarga visual.

Substitua o controle pela compaixão.

Terminar o prato não é uma obrigação moral. Seu estômago não é uma lixeira. Você tem o direito de dizer: "Já comi o suficiente e vou parar por aqui". Não é desperdício. É uma forma de respeito pelo seu corpo. Assim como pedir mais comida, nada é proibido. O que importa não é o que os outros pensam, mas o que o seu corpo está lhe dizendo.

Comer aquele último pedaço, que parece estar te julgando do outro lado do prato, não é sinal de "boas maneiras". É autossabotagem involuntária. Então, da próxima vez, ouça seu estômago, não suas regras.