Você tem intolerância à lactose? Essas receitas vão te encantar.

A intolerância à lactose não significa que você precise abrir mão de pratos cremosos, gratinados que derretem na boca ou sobremesas irresistíveis. Com alguns ingredientes bem escolhidos, você pode continuar cozinhando com prazer e criatividade. Estas receitas simples e generosas, repletas de ótimas ideias, comprovam isso.

Lactose, sem a frustração

A intolerância à lactose está ligada à produção insuficiente de lactase, a enzima que digere o açúcar naturalmente presente no leite animal. E se nossa relação com o leite merece ser questionada, é também porque ele foi originalmente um alimento destinado a mamíferos recém-nascidos.

Nos seres humanos, a capacidade de continuar digerindo lactose após o desmame não é uma norma universal: resulta de uma adaptação evolutiva que surgiu em certas populações ao longo do tempo. Em outras palavras, nossos corpos não são naturalmente projetados para consumir leite animal durante toda a vida, embora uma parcela da humanidade tenha se adaptado gradualmente a isso. Alternativas à base de plantas, portanto, oferecem uma maneira simples de desfrutar de texturas cremosas e sabores reconfortantes, sem sacrificar o prazer de cozinhar.

Sopa cremosa de abóbora com leite de coco

Macia, colorida e extremamente reconfortante, esta sopa aveludada reúne todos os requisitos para uma entrada de sucesso.

Refogue uma cebola picada em um fio de azeite.

Adicione 800 g de abóbora butternut cortada em cubos, um dente de alho e 600 ml de caldo de legumes.

Deixe cozinhar em fogo brando por cerca de 20 minutos, até que a abóbora esteja bem macia.

Misture bem e, em seguida, adicione 150 ml de leite de coco fora do fogo.

Uma pitada de cominho e algumas sementes de abóbora torradas darão o toque final.

O pequeno segredo desta receita? O leite de coco proporciona uma textura aveludada e cremosa que substitui perfeitamente o creme de leite.

Gratinado de batata com creme de aveia

Achava que um gratinado cremoso era só para quem gostava de leite e creme de leite? Pense de novo. O creme de aveia funciona maravilhosamente bem aqui.

Pré-aqueça o forno a 180°C.

Corte 1 kg de batatas em rodelas finas.

Esfregue um prato com um dente de alho e, em seguida, disponha as batatas em camadas, temperando cada camada.

Misture 400 ml de creme de aveia para culinária com uma pitada de noz-moscada e despeje sobre as batatas.

Asse por cerca de uma hora.

O creme de aveia tem uma grande vantagem: doura facilmente e confere um leve toque adocicado, ideal para recriar o espírito acolhedor de um gratinado tradicional.

Mousse de chocolate com aquafaba

Eis uma sobremesa que certamente surpreenderá seus convidados. Seu ingrediente principal? Aquafaba, ou seja, o líquido da lata de grão-de-bico. Sim, é verdade.

Pegue aproximadamente 150 ml de aquafaba e bata com uma batedeira por 5 a 7 minutos, até obter uma mistura firme e aerada, semelhante a claras em neve.

Derreta 200g de chocolate amargo e deixe esfriar um pouco.

Incorpore delicadamente a aquafaba em três etapas, usando uma espátula.

Divida em copos pequenos e deixe descansar na geladeira por pelo menos 3 horas.

Antes de começar, verifique os ingredientes do chocolate: algumas barras podem conter leite em pó de origem animal.

Caril de legumes com leite de coco

Para uma receita colorida, saborosa e naturalmente sem lactose, opte por este curry vegano.

Refogue uma cebola com um fio de azeite, depois adicione uma abobrinha, uma cenoura, um pimentão e 200g de grão-de-bico.

Polvilhe com uma colher de chá de curry e deixe que as especiarias despertem o aroma dos vegetais por alguns instantes.

Adicione 400 ml de leite de coco e cozinhe em fogo baixo por cerca de vinte minutos, até que os legumes estejam macios.

Sirva com arroz basmati e algumas ervas frescas.

Esta receita é totalmente vegana, generosa e fácil de adaptar dependendo dos vegetais disponíveis na sua cozinha.

No fim das contas, cozinhar sem lactose é, acima de tudo, uma questão de desenvolver bons hábitos. Um creme vegetal aqui, leite de coco ali, e até aquafaba para uma mousse leve: as possibilidades são muito mais deliciosas do que parecem. E se os problemas digestivos persistirem, o melhor é consultar um profissional de saúde, pois outros fatores podem causar sintomas semelhantes.