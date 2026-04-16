Segundo diversas pesquisas sobre aspirações imobiliárias, 80% dos franceses sonham em ter uma casa de campo . Esse número fala por si só.
A decoração em estilo campestre vai muito além de uma simples tendência: ela incorpora um modo de vida enraizado na natureza, no aconchego e no charme autêntico das construções de outrora.
Com sua mistura de móveis vintage , materiais naturais e cores suaves , este universo decorativo cativa pela sua riqueza estilística.
Do rústico ao campestre chique , cada variação oferece uma atmosfera única onde conforto , convívio e autenticidade coexistem harmoniosamente.
Diferentes estilos de decoração para uma casa de campo
O mundo da decoração de casas de campo abrange uma gama surpreendentemente diversa de estilos. Cada estilo se baseia em tradições distintas, mas compartilha uma base comum: uma forte conexão com a natureza e uma atmosfera acolhedora .
Do rústico ao wabi-sabi
O estilo rústico está voltando com força, impulsionado por um desejo genuíno de simplicidade e um retorno ao básico. Longe do clichê "de vovó", ele exala modernidade.
O estilo campestre inglês evoca a frescura da paisagem britânica, com seus jardins floridos e aconchegantes casas de telhado de palha . Permite que a pessoa se reconecte com suas emoções mais profundas.
O estilo shabby chic traz suavidade e narrativas intimistas através de objetos que contam uma história. Não deve ser confundido com o estilo provençal, típico do sul da França, que combina móveis de ferro forjado e um espírito rústico com um toque de romantismo.
O wabi-sabi , por outro lado, evoca a estética minimalista japonesa ao valorizar a beleza da imperfeição, com móveis patinados e tons naturais .
Vida no campo, minimalismo e elegância campestre.
O estilo de vida rural reinterpreta a decoração rústica com linhas simples e mobiliário funcional. O minimalismo moderno se expressa na renovação de celeiros, combinando vigas expostas e pedra seca com simplicidade contemporânea.
O estilo campestre chique continua sendo o mais refinado: ele combina a pátina do tempo com a elegância contemporânea . Nascido em casas rurais francesas e inglesas, ele preserva a essência dos materiais antigos, ao mesmo tempo que aprimora as linhas.
A escolha do estilo depende principalmente da arquitetura do local e dos desejos de seus habitantes.
Materiais, cores e mobiliário: os elementos essenciais do estilo campestre chique.
O estilo campestre chique se baseia em materiais naturais e uma paleta de cores suaves. Cada elemento contribui para criar uma atmosfera harmoniosa e envolvente.
Materiais nobres e autênticos
A madeira maciça é a base deste mundo. A madeira de mangueira, durável e ecológica , revela uma bela textura natural. A madeira reciclada confere uma singularidade incomparável: não existem duas peças de mobiliário iguais.
Tons escuros e com veios conferem aconchego e personalidade aos ambientes. Pedras naturais adornam paredes e pisos, enquanto cerâmicas artesanais, grés, terracota e barro trazem um toque autêntico.
Vime , rattan , zinco e metal patinado completam esta paleta de materiais naturais .
- Em termos de têxteis, o linho lavado, o algodão grosso e a lã em laço suavizam o aspecto rústico dos materiais.
- Uma toalha de mesa de linho , uma manta de lã ou cortinas transparentes são suficientes para criar uma atmosfera relaxante .
- O cânhamo e as fibras naturais evocam a natureza e reforçam o caráter autêntico do espaço.
Cores e mobiliário icônicos
A paleta de cores é diretamente inspirada na natureza: predominam tons de branco , creme, bege arenoso, cinza pérola, taupe, verde sálvia e azul acinzentado. Essas tonalidades capturam a luz natural e criam uma serenidade atemporal.
Para adicionar personalidade, ousamos usar toques profundos de verde sálvia, azul tempestade ou chocolate.
A decoração característica inclui uma grande mesa de madeira maciça em estilo rústico, cadeiras de vime de estilos diferentes, um banco rústico, uma cômoda vintage e um aparador. A poltrona vintage e o fogão a lenha completam este ambiente aconchegante .
Móveis de segunda mão encontrados em feiras de antiguidades conferem uma alma insubstituível a um ambiente. O equilíbrio sempre prevalece sobre um estilo completamente rústico .
Objetos decorativos e têxteis para decorar sua casa de campo.
Os elementos decorativos de uma casa de campo contam uma história. Cada objeto escolhido reforça a atmosfera autêntica e acolhedora do interior.
Objetos impregnados de história
Vasos de grés ou cerâmica artesanal, espelhos antigos com molduras elaboradamente trabalhadas, relógios antigos encontrados em feiras de antiguidades e cestos de vime ou rattan adornam naturalmente as paredes e superfícies.
Flores secas emolduradas sob vidro criam uma decoração de parede moderna. Velas em seus recipientes de vidro retrô, placas de metal para parede e estatuetas rústicas completam a atmosfera.
- Dispor vasos de cerâmica de tamanhos variados sobre uma mesa de apoio cria um efeito decorativo imediato.
- Pendurar um espelho antigo, com aparência desgastada e cor dourada, amplifica a luz natural e amplia visualmente o espaço.
- Colocar um buquê de flores secas em uma cesta de vime adiciona um toque bucólico autêntico.
Tecidos que envolvem e confortam
Cortinas de linho natural, almofadas de tapeçaria com motivos campestres e colchas acolchoadas transformam cada quarto em um refúgio aconchegante . Panos de prato em mistura de linho e algodão , aventais bordados e mantas de lã acrescentam uma preciosa dimensão sensorial.
Esses materiais naturais suavizam o aspecto bruto dos materiais e contribuem plenamente para a atmosfera acolhedora .
Destacando as características arquitetônicas e os espaços da casa de campo.
Revelar a alma de uma casa de campo envolve destacar suas características arquitetônicas existentes. Esse processo de revelação é essencial para uma reforma bem-sucedida.
Preserve a alma do lugar.
A lareira tradicional, as vigas expostas , as paredes de pedra , os ladrilhos de cimento originais e os azulejos de terracota merecem ser valorizados em vez de escondidos.
O piso de parquet patinado , as escadarias antigas, as persianas internas e os arcos brancos contribuem para o charme insubstituível do edifício. O sótão convertido, sob uma magnífica estrutura de madeira, oferece espaços habitáveis cheios de personalidade.
Os tetos de vidro criam uma fronteira poética entre o interior e o jardim.
- Na cozinha, prateleiras abertas exibem pratos artesanais e potes de especiarias de forma natural.
- A sala de jantar está organizada em torno de uma grande mesa de madeira , rodeada por cadeiras diferentes e cheias de personalidade.
- O jardim estende-se ao interior com vasos de terracota contendo ervas aromáticas e decorações feitas de materiais duráveis.
Uma decoração vibrante e atemporal em estilo campestre.
A inspiração nas origens do local confere personalidade ao edifício. O terraço de madeira , as figuras de resina resistentes às intempéries e as casinhas de pássaros decorativas estendem o estilo rústico para o exterior.
Entre o passado e o presente, a decoração de casas de campo permanece tão acolhedora e atemporal como sempre. Cada detalhe cuidadosamente escolhido contribui para criar um refúgio onde a vida é verdadeiramente boa.