Segundo diversas pesquisas sobre aspirações imobiliárias, 80% dos franceses sonham em ter uma casa de campo . Esse número fala por si só.

A decoração em estilo campestre vai muito além de uma simples tendência: ela incorpora um modo de vida enraizado na natureza, no aconchego e no charme autêntico das construções de outrora.

Com sua mistura de móveis vintage , materiais naturais e cores suaves , este universo decorativo cativa pela sua riqueza estilística.

Do rústico ao campestre chique , cada variação oferece uma atmosfera única onde conforto , convívio e autenticidade coexistem harmoniosamente.

Diferentes estilos de decoração para uma casa de campo

O mundo da decoração de casas de campo abrange uma gama surpreendentemente diversa de estilos. Cada estilo se baseia em tradições distintas, mas compartilha uma base comum: uma forte conexão com a natureza e uma atmosfera acolhedora .

Do rústico ao wabi-sabi

O estilo rústico está voltando com força, impulsionado por um desejo genuíno de simplicidade e um retorno ao básico. Longe do clichê "de vovó", ele exala modernidade.

O estilo campestre inglês evoca a frescura da paisagem britânica, com seus jardins floridos e aconchegantes casas de telhado de palha . Permite que a pessoa se reconecte com suas emoções mais profundas.

O estilo shabby chic traz suavidade e narrativas intimistas através de objetos que contam uma história. Não deve ser confundido com o estilo provençal, típico do sul da França, que combina móveis de ferro forjado e um espírito rústico com um toque de romantismo.

O wabi-sabi , por outro lado, evoca a estética minimalista japonesa ao valorizar a beleza da imperfeição, com móveis patinados e tons naturais .

Vida no campo, minimalismo e elegância campestre.

O estilo de vida rural reinterpreta a decoração rústica com linhas simples e mobiliário funcional. O minimalismo moderno se expressa na renovação de celeiros, combinando vigas expostas e pedra seca com simplicidade contemporânea.

O estilo campestre chique continua sendo o mais refinado: ele combina a pátina do tempo com a elegância contemporânea . Nascido em casas rurais francesas e inglesas, ele preserva a essência dos materiais antigos, ao mesmo tempo que aprimora as linhas.

A escolha do estilo depende principalmente da arquitetura do local e dos desejos de seus habitantes.

Materiais, cores e mobiliário: os elementos essenciais do estilo campestre chique.

O estilo campestre chique se baseia em materiais naturais e uma paleta de cores suaves. Cada elemento contribui para criar uma atmosfera harmoniosa e envolvente.

Materiais nobres e autênticos

A madeira maciça é a base deste mundo. A madeira de mangueira, durável e ecológica , revela uma bela textura natural. A madeira reciclada confere uma singularidade incomparável: não existem duas peças de mobiliário iguais.

Tons escuros e com veios conferem aconchego e personalidade aos ambientes. Pedras naturais adornam paredes e pisos, enquanto cerâmicas artesanais, grés, terracota e barro trazem um toque autêntico.

Vime , rattan , zinco e metal patinado completam esta paleta de materiais naturais .

Em termos de têxteis, o linho lavado, o algodão grosso e a lã em laço suavizam o aspecto rústico dos materiais.

lavado, o algodão grosso e a lã em laço suavizam o aspecto rústico dos materiais. Uma toalha de mesa de linho , uma manta de lã ou cortinas transparentes são suficientes para criar uma atmosfera relaxante .

, uma manta de lã ou cortinas transparentes são suficientes para criar uma . O cânhamo e as fibras naturais evocam a natureza e reforçam o caráter autêntico do espaço.

Cores e mobiliário icônicos

A paleta de cores é diretamente inspirada na natureza: predominam tons de branco , creme, bege arenoso, cinza pérola, taupe, verde sálvia e azul acinzentado. Essas tonalidades capturam a luz natural e criam uma serenidade atemporal.

Para adicionar personalidade, ousamos usar toques profundos de verde sálvia, azul tempestade ou chocolate.

A decoração característica inclui uma grande mesa de madeira maciça em estilo rústico, cadeiras de vime de estilos diferentes, um banco rústico, uma cômoda vintage e um aparador. A poltrona vintage e o fogão a lenha completam este ambiente aconchegante .

Móveis de segunda mão encontrados em feiras de antiguidades conferem uma alma insubstituível a um ambiente. O equilíbrio sempre prevalece sobre um estilo completamente rústico .

Objetos decorativos e têxteis para decorar sua casa de campo.

Os elementos decorativos de uma casa de campo contam uma história. Cada objeto escolhido reforça a atmosfera autêntica e acolhedora do interior.

Objetos impregnados de história

Vasos de grés ou cerâmica artesanal, espelhos antigos com molduras elaboradamente trabalhadas, relógios antigos encontrados em feiras de antiguidades e cestos de vime ou rattan adornam naturalmente as paredes e superfícies.

Flores secas emolduradas sob vidro criam uma decoração de parede moderna. Velas em seus recipientes de vidro retrô, placas de metal para parede e estatuetas rústicas completam a atmosfera.

Dispor vasos de cerâmica de tamanhos variados sobre uma mesa de apoio cria um efeito decorativo imediato. Pendurar um espelho antigo, com aparência desgastada e cor dourada, amplifica a luz natural e amplia visualmente o espaço. Colocar um buquê de flores secas em uma cesta de vime adiciona um toque bucólico autêntico.

Tecidos que envolvem e confortam

Cortinas de linho natural, almofadas de tapeçaria com motivos campestres e colchas acolchoadas transformam cada quarto em um refúgio aconchegante . Panos de prato em mistura de linho e algodão , aventais bordados e mantas de lã acrescentam uma preciosa dimensão sensorial.

Esses materiais naturais suavizam o aspecto bruto dos materiais e contribuem plenamente para a atmosfera acolhedora .

Destacando as características arquitetônicas e os espaços da casa de campo.

Revelar a alma de uma casa de campo envolve destacar suas características arquitetônicas existentes. Esse processo de revelação é essencial para uma reforma bem-sucedida.

Preserve a alma do lugar.

A lareira tradicional, as vigas expostas , as paredes de pedra , os ladrilhos de cimento originais e os azulejos de terracota merecem ser valorizados em vez de escondidos.

O piso de parquet patinado , as escadarias antigas, as persianas internas e os arcos brancos contribuem para o charme insubstituível do edifício. O sótão convertido, sob uma magnífica estrutura de madeira, oferece espaços habitáveis cheios de personalidade.

Os tetos de vidro criam uma fronteira poética entre o interior e o jardim.

Na cozinha, prateleiras abertas exibem pratos artesanais e potes de especiarias de forma natural.

artesanais e potes de especiarias de forma natural. A sala de jantar está organizada em torno de uma grande mesa de madeira , rodeada por cadeiras diferentes e cheias de personalidade.

, rodeada por cadeiras diferentes e cheias de personalidade. O jardim estende-se ao interior com vasos de terracota contendo ervas aromáticas e decorações feitas de materiais duráveis.

Uma decoração vibrante e atemporal em estilo campestre.

A inspiração nas origens do local confere personalidade ao edifício. O terraço de madeira , as figuras de resina resistentes às intempéries e as casinhas de pássaros decorativas estendem o estilo rústico para o exterior.

Entre o passado e o presente, a decoração de casas de campo permanece tão acolhedora e atemporal como sempre. Cada detalhe cuidadosamente escolhido contribui para criar um refúgio onde a vida é verdadeiramente boa.