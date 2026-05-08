Pendurar a roupa desta forma pode reduzir o tempo de secagem.

Decoração
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Secar roupa pode, às vezes, levar o dia todo, especialmente no inverno ou quando a umidade está alta. No entanto, a forma como você pendura as roupas desempenha um papel crucial na velocidade de secagem. De acordo com diversos estudos científicos sobre a física da evaporação e da circulação do ar, espaçar as roupas adequadamente e promover a circulação de ar ao redor das fibras pode acelerar o processo de secagem.

Por que a circulação de ar é essencial

Secar roupa baseia-se num fenómeno simples: a água contida nas fibras evapora gradualmente para o ar. Quanto mais facilmente o ar circular em torno do tecido, mais rapidamente a humidade evapora.

Pesquisas em engenharia mostram que a velocidade do fluxo de ar é um dos fatores mais importantes na redução do tempo de secagem. Por exemplo, um estudo sobre a eficiência energética de secadoras de roupa observou que o aumento do fluxo de ar pode reduzir o tempo de secagem em aproximadamente 13%.

Da mesma forma, estudos em física de materiais indicam que a evaporação depende muito de como o ar circula entre as fibras do tecido. Quando o ar circula melhor, a umidade sai do tecido mais rapidamente.

O método recomendado por especialistas

Para promover uma secagem mais rápida, é aconselhável:

  • Deixe espaço entre cada peça de roupa.
  • Evite sobrepor várias camadas de tecido.
  • Pendure as roupas mais grossas (jeans, suéteres) nas áreas mais ventiladas.
  • Escolha um local bem ventilado ou ligeiramente exposto ao sol.
  • Estenda as mangas ou as pernas completamente em vez de dobrá-las.

Quando as roupas são muito apertadas, a umidade fica presa entre as fibras, retardando a evaporação. Por outro lado, um espaço suficiente permite que o ar circule livremente ao redor da peça.

Um gesto simples que pode fazer a diferença.

Mesmo sem usar uma secadora de roupas, otimizar a circulação de ar ao redor das peças pode melhorar a eficiência da secagem. Umidade ambiente, temperatura e ventilação estão entre os principais fatores identificados por pesquisas científicas. Adotar um método de secagem mais ventilado é, portanto, uma maneira simples de economizar tempo, limitar a umidade em casa e reduzir o consumo de energia relacionado à secagem.

Resumindo, mudar a forma como você estende a roupa pode parecer insignificante, mas esse detalhe impacta diretamente a velocidade de secagem. Deixando espaço suficiente entre as peças e promovendo a circulação de ar, você pode otimizar esse processo natural com o mínimo esforço.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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