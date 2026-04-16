O estilo western experimentou um crescimento meteórico em popularidade nas últimas temporadas. Das passarelas de Nova York aos festivais de música country, a estética cowgirl se consolidou como uma das tendências de maquiagem mais fortes da atualidade.

Seja você fã de Beyoncé e do seu álbum Cowboy Carter, lançado em março de 2024, ou simplesmente atraído pelo espírito livre do Grande Oeste americano, este visual oferece um campo fértil para a criatividade.

Juntos, estudaremos todas as facetas desse estilo icônico, da pele perolada aos lábios cor de vinho, incluindo delineador dourado e blush terracota.

O mundo da maquiagem de caubói: origens e inspirações do Oeste americano.

Antes de pegar nos pincéis, é útil entender de onde vem essa estética.

A maquiagem ocidental tem suas raízes na cultura americana dos anos 1950 , época em que cantoras country como Patsy Cline usavam lábios vermelhos vibrantes e cílios dramáticos no palco.

Hoje, esse estilo foi reinterpretado por ícones contemporâneos como Lana Del Rey ou Dolly Parton, que incorporam esse espírito selvagem e glamoroso cada uma à sua maneira.

A ideia central do visual cowgirl reside em uma dualidade fascinante: a rusticidade do deserto e a feminilidade assertiva . Ela brinca com tons naturais, texturas suaves e reflexos bronzeados.

A maquiagem ocidental não é apenas uma fantasia, é uma atitude. Ela celebra a força, a autenticidade e um certo tipo de liberdade que se adapta perfeitamente a todos os tipos de corpo e silhuetas.

Observamos também que esse estilo se reinventa de acordo com a personalidade de cada um. Alguns preferem um visual de rodeio bem vintage , com base de alta cobertura e lábios marcantes.

Outras pessoas optam por um visual mais natural, de garota do campo, com pele luminosa e maçãs do rosto coradas pelo sol. Ambas as abordagens são perfeitamente válidas e podem ser adaptadas aos gostos individuais e desejos do momento.

A grande vantagem dessa tendência é a sua acessibilidade. Você não precisa de um kit profissional ou de experiência em maquiagem para adotá-la .

Alguns produtos bem escolhidos são suficientes para transformar um visual comum em um verdadeiro cenário do Velho Oeste, seja para uma festa temática, um casamento campestre ou simplesmente para o dia a dia.

A tez perfeita para um visual ocidental autêntico.

A base da maquiagem de cowgirl começa com uma pele impecável , nem muito opaca nem muito brilhante. O objetivo é alcançar uma pele que evoque o calor do sol do Texas, dourada e levemente bronzeada.

Recomendamos usar uma base acetinada ou um sérum com leve cor como primeira camada, para deixar a pele natural transparecer.

O bronzeado é o elemento central desta maquiagem. Aplique um bronzer em pó de tom quente nas têmporas, nariz, queixo e maçãs do rosto, seguindo o trajeto do sol no rosto.

Essa técnica, às vezes chamada de "contorno selvagem" ou bronzeamento expressivo , proporciona esse efeito bronzeado natural sem precisar passar horas na praia.

Para o blush, considere tons de terracota, tijolo ou pêssego escuro. Essas cores evocam as paisagens áridas do Colorado ou do Arizona. Aplique-as generosamente nas maçãs do rosto, esfumando em direção às têmporas.

O efeito deve ser visível, intencional, nunca desbotado. A maquiagem ocidental não tem medo de cor , mesmo nos toques mais sutis.

Por fim, um toque sutil de iluminador na ponte do nariz e nos pontos altos das maçãs do rosto adicionará aquele brilho delicado característico da beleza ocidental. Evite iluminadores muito brancos ou muito prateados.

Opte por tons de champanhe rosé ou ouro rosa , que harmonizam melhor com as nuances quentes deste estilo.

Olhar sedutor: como conseguir o olho esfumado perfeito ao estilo ocidental

Os olhos são o coração da maquiagem de cowgirl. Um tom terroso esfumado, sombras terrosas e cílios volumosos : essa é a receita básica para alcançar aquele olhar intenso e selvagem que é a marca registrada do estilo western.

Iremos detalhar cada passo para orientá-lo com precisão.

Comece preparando suas pálpebras com uma base para sombras. Isso prolongará a duração da sua maquiagem, mesmo em climas quentes ou durante longas noites. Em seguida, aplique um tom bege claro em toda a pálpebra como cor de transição. Este é o seu ponto de partida, a sua tela.

Em seguida, aplique uma sombra mais escura, em tons de ferrugem, marrom chocolate ou tabaco, no canto interno do olho. Esfume bem as bordas com um pincel limpo para evitar linhas marcadas.

O efeito degradê deve ser fluido, como uma duna de areia que transita da luz para a escuridão. É justamente essa suavidade que confere ao visual sua intensidade particular.

O delineador pode ser aplicado de diversas maneiras, dependendo do efeito desejado. Para um olhar mais dramático, desenhe uma linha grossa na pálpebra superior com delineador preto ou marrom escuro.

Para um look mais poético e boémio, use um lápis castanho esfumado na linha dos cílios inferiores para abrir o olhar e dar profundidade. E se adora detalhes dourados, alguns toques de delineador dourado no canto interno dos olhos farão maravilhas.

Para os cílios, priorize o volume em vez do comprimento. Cílios volumosos, quase teatrais, remetem às beldades do country que brilhavam nos palcos das décadas de 1960 e 1970.

Várias camadas de rímel preto ou marrom, ou mesmo cílios postiços agrupados, darão esse efeito dramático sem exageros.

Sobrancelhas e contorno no estilo ocidental: os detalhes que fazem toda a diferença

No universo da maquiagem inspirada no Velho Oeste, as sobrancelhas desempenham um papel crucial . A estética cowgirl privilegia sobrancelhas bem definidas, levemente arqueadas e com bastante espessura.

Pense nas beldades do oeste americano das décadas de 1980 e 1990, como aquelas que apareciam nos videoclipes de música country da época.

Preencha as sobrancelhas com um lápis ou pomada em um tom natural, nem muito claro nem muito escuro. O objetivo é defini-las sem deixá-las rígidas . Alguns fios levemente levantados propositalmente adicionam aquele toque natural e selvagem característico do estilo ocidental.

Considere fixá-los com um gel transparente para manter sua forma ao longo do dia.

A técnica de contorno facial funciona muito bem com esse look. Recomendamos usar uma sombra marrom quente e opaca para esculpir as têmporas, o contorno do nariz e a área abaixo do maxilar .

Essa técnica, aplicada com um pincel chanfrado e bem esfumada, cria uma dimensão visual sofisticada. Ela também funciona muito bem em todos os tamanhos e formatos de rosto, com pequenos ajustes dependendo das características individuais.

Não se esqueça dos lábios neste exercício de contorno. Um lápis labial que se estenda ligeiramente para fora, num tom mais escuro que o batom escolhido, cria lábios mais volumosos e sedutores.

Essa técnica também é muito apreciada por maquiadores profissionais especializados em visuais vintage e do Velho Oeste.

Lábios ocidentais: tons de vermelho, bordô e campestre.

Agora vamos falar sobre o toque final que transforma completamente um rosto: os lábios. Eles são o elemento característico da maquiagem de caubói , o que dá ao visual sua personalidade e identidade única.

No universo ocidental, os lábios nunca são tímidos.

Os tons mais icônicos desse estilo variam do vermelho papoula ao bordô profundo , incluindo marrom picante, ameixa escura e terracota avermelhada. Essas cores evocam o pôr do sol sobre as planícies do oeste americano.

Elas funcionam maravilhosamente bem em peles com tons quentes, oliva ou bronzeadas, mas também em peles muito claras, criando um contraste impressionante.

Para um toque mais contemporâneo no estilo western, um gloss labial com cor em tons de marrom rosado ou cobre adiciona um toque moderno e descontraído. É fácil de usar no dia a dia, sem exigir aplicação precisa.

Essa é a opção ideal para quem quer experimentar o estilo cowgirl sem se comprometer com uma maquiagem complexa.

Segundo um estudo publicado pela indústria cosmética americana, as vendas de batons em tons de terracota e tijolo aumentaram 34% entre 2023 e 2024 , impulsionadas em grande parte pela tendência ocidental que explodiu nas redes sociais.

Este número reflete o enorme entusiasmo por esta paleta de cores quentes e profundas.

Para aplicar a cor, comece delineando com precisão o contorno dos lábios com um lápis da mesma cor. Em seguida, preencha todo o lábio com o mesmo lápis antes de aplicar o batom por cima.

Esse truque duplica a duração do produto e evita que ele borre ao longo do dia ou da noite.

Tutorial rápido: Maquiagem de cowgirl em cinco passos simples

Para quem procura um guia rápido e prático, aqui está o nosso tutorial resumido para criar uma maquiagem ocidental em menos de trinta minutos .

Este processo é acessível a todos os níveis de habilidade em maquiagem, desde iniciantes até os mais experientes.

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Passo 1: A base. Aplique uma base acetinada ou um BB cream com uma leve cor. Cubra as imperfeições com um corretivo e, em seguida, aplique uma leve camada de pó para selar tudo.

Use um pó translúcido ou levemente dourado para manter aquele aspecto luminoso e ensolarado característico do estilo western.

Passo 2: Bronzeamento e blush. Esculpa o rosto com um bronzer quente, concentrando-se nas têmporas, nariz e abaixo das maçãs do rosto. Adicione um blush terracota ou cor de tijolo nas maçãs do rosto.

A aplicação deve ser generosa e ousada. Não tenha medo de aplicar : no estilo ocidental, um bronzeado expressivo é uma declaração de estilo.

Passo 3: Os olhos. Aplique uma sombra bege em toda a pálpebra, um marrom ferrugem no côncavo e esfume bem. Desenhe um delineador marrom ou preto na pálpebra superior. Aplique várias camadas de rímel para dar volume.

Se você quiser adicionar um toque de brilho , uma sombra dourada no centro da pálpebra móvel será perfeita.

Passo 4: Sobrancelhas. Preencha-as com um lápis de cor natural, respeitando o formato natural. Fixe-as com um gel transparente.

Sobrancelhas bem definidas emolduram os olhos e conferem estrutura ao olhar nesse tipo de maquiagem.

Passo 5: Lábios. Escolha seu tom ocidental favorito: bordô, marrom-avermelhado ou terracota. Contorne os lábios, preencha-os e aplique o batom.

Um pouco de brilho no centro do lábio inferior amplifica o efeito de volume e adiciona uma dimensão extra ao visual final.

Acessórios e roupas: completando o visual western.

A maquiagem de cowgirl só ganha vida de verdade quando combinada com escolhas de roupas coerentes.

O estilo ocidental é um universo completo , que engloba roupas, acessórios, penteados e, claro, maquiagem. Vamos ver como harmonizar tudo isso de uma forma natural e elegante.

Em relação às roupas, estampas xadrez, franjas de couro, calças jeans de cintura alta e vestidos com babados combinam perfeitamente com esse tipo de maquiagem. As marcas agora oferecem essas peças em uma grande variedade de cortes, projetados para valorizar todos os tipos de corpo.

A ideia é encontrar silhuetas que favoreçam seu corpo e nas quais você se sinta confortável e com liberdade de movimento.

Os acessórios também são essenciais. O chapéu de caubói é, obviamente, a peça icônica , seja ele de palha natural para o verão ou de feltro marrom para as estações mais frias.

Botas de couro com salto quadrado, cintos com fivelas de metal grandes e colares com pingentes de turquesa completam este visual western com autenticidade.

Para o penteado, ondas naturais e tranças boêmias complementam perfeitamente esse tipo de maquiagem. Você também pode optar por ondas grandes, ao estilo country , levemente despenteadas para um efeito volumoso e selvagem.

Esses penteados funcionam em todos os comprimentos e texturas de cabelo, com alguns ajustes dependendo do tipo de cabelo.

Maquiagem ocidental para ocasiões e eventos especiais.

Esse tipo de visual não se restringe apenas a festas temáticas ou festivais.

A maquiagem de cowgirl se adapta facilmente a ocasiões especiais, como casamentos rústicos, aniversários de verão ou festas temáticas. Basta ajustar a intensidade de acordo com o contexto.

Para um casamento rústico ou campestre, recomendamos uma versão um pouco mais discreta da maquiagem ocidental. Uma pele bronzeada e luminosa, olhos esfumados em tons nude-terracota e lábios em um tom nude-rosado levemente brilhante criam um visual sofisticado e romântico, perfeito para cerimônias ao ar livre.

Para um festival ou uma noite mais festiva, você pode ir além. Adicione cílios postiços dramáticos, delineador dourado, glitter bronze nos cantos internos dos olhos e um batom vinho intenso.

Este look de festa com inspiração no estilo faroeste vai ser um sucesso, principalmente se você escolher uma roupa que valorize suas curvas com peças confortáveis e que vistam bem.

Lembre-se que uma maquiagem de longa duração é essencial para ocasiões especiais. Use um spray fixador após finalizar a maquiagem.

Este passo, muitas vezes negligenciado, garante que seu visual ocidental permaneça impecável do início ao fim da noite, independentemente da duração do evento.

Os produtos essenciais para uma maquiagem de cowgirl de sucesso

Para conseguir um visual ocidental convincente, alguns produtos essenciais merecem um lugar na sua nécessaire de maquiagem . Selecionamos os itens indispensáveis com base na sua versatilidade, custo-benefício e facilidade de uso, tornando esse estilo acessível a todos.

O bronzeador é, sem dúvida, o produto mais importante nesse tipo de maquiagem .

Escolha um tom que combine com o seu tom de pele natural, ligeiramente mais escuro. As fórmulas em pó com acabamento matte ou levemente acetinado são as melhores. Elas são fáceis de aplicar com um pincel grande e chanfrado ou em formato de leque.

Uma paleta de sombras em tons terrosos também é essencial. Muitas marcas oferecem paletas especificamente desenvolvidas para tons ocidentais , com marrons, ferrugem, ocres, tabaco e bordôs agrupados em um único estojo prático.

Essas paletas facilitam a criação de gradientes harmoniosos sem a necessidade de usar vários produtos diferentes.

Para os seus lábios, invista em um bom lápis labial versátil em um tom marrom-bordô. Ele pode ser usado tanto como base para os lábios quanto para definir o contorno . Combinado com um batom acetinado ou matte da mesma família de cores, oferece ótima fixação e um acabamento profissional.

Por fim, um iluminador bronze ou dourado completa perfeitamente a nécessaire de maquiagem com inspiração no estilo western. De acordo com a história da cosmética americana, os primeiros iluminadores modernos surgiram na década de 1970 , popularizados principalmente por artistas de música country que buscavam reproduzir o brilho dos holofotes.

Hoje em dia, esses produtos são refinados e estão disponíveis em dezenas de tonalidades para atender a todos os tons de pele.

Inspirações de cowgirl: celebridades que usam esse estilo

Para encontrar inspiração, nada melhor do que observar como as celebridades adotam o estilo ocidental.

Diversos ícones contemporâneos ajudaram a trazer esse visual de volta aos holofotes com suas interpretações pessoais e modernas.

Beyoncé é, sem dúvida, a referência indiscutível. Seu álbum Cowboy Carter , lançado em março de 2024, despertou uma onda de interesse global pela estética do oeste americano , particularmente entre as comunidades afro-americanas que estão resgatando sua herança country, muitas vezes negligenciada.

Os visuais que ela exibiu durante a turnê e as sessões de fotos relacionadas a este álbum redefiniram literalmente a maquiagem moderna de caubói.

Miley Cyrus, por outro lado, personifica uma versão mais voltada para o rock desse estilo. Seus olhos esfumados e lábios cor de vinho, combinados com roupas de couro e franjas, oferecem uma interpretação mais urbana do estilo western.

Essa mistura de gêneros representa perfeitamente a criatividade atual em torno dessa tendência.

Dolly Parton continua sendo a referência histórica absoluta. Aos 78 anos, em 2024, ela continua a personificar o arquétipo da beleza ocidental confiante : cabelos platinados volumosos, cílios dramáticos e lábios vermelhos vibrantes.

Sua relação desinibida com a feminilidade e sua estética espetacular inspiraram gerações de mulheres, independentemente de seu tipo físico ou silhueta.

Esses ícones ilustram uma verdade fundamental: o estilo ocidental é infinitamente pessoal e adaptável . Não existe apenas uma maneira de usá-lo, mas tantas versões quantas forem as personalidades que optam por usá-lo.

Maquiagem de cowgirl de acordo com a estação: adaptando seu visual country o ano todo.

Um dos maiores trunfos do estilo western é sua capacidade de evoluir com as estações do ano. A maquiagem de cowgirl não é sazonal ; ela simplesmente se adapta de acordo com as cores e texturas escolhidas.

Na primavera e no verão, opte por tons mais claros e luminosos. Um bronzeado leve, um blush pêssego vibrante, olhos em tons de nude-alaranjado e um gloss marrom-rosado trarão frescor e leveza ao visual.

Texturas leves e fluidas são ideais para dias quentes, quando o conforto é fundamental.

No outono e inverno, mergulhe nas profundezas cromáticas do oeste.

Sombras para olhos em tons de ameixa e marrom escuro, um blush intenso em tom tijolo e um batom bordô matte criam um visual rico e sofisticado, perfeito para noites frescas e eventos de inverno.

Essa versatilidade é um dos motivos pelos quais o estilo ocidental continua a atrair um público tão amplo. Ele se reinventa constantemente, adaptando-se a desejos e contextos sem jamais perder sua essência.

Cada estação é uma nova oportunidade para explorar essa paleta infinita de inspirações do Oeste americano.

Estética ocidental sustentável: maquiagem de longa duração e responsabilidade ecológica.

Sustentabilidade e ética na maquiagem desempenham um papel cada vez mais importante nas escolhas dos consumidores. Felizmente, o estilo ocidental se presta particularmente bem a uma abordagem mais consciente e responsável.

Muitas marcas agora oferecem bronzers, blushes e paletas de sombras formulados sem ingredientes controversos , com certificação cruelty-free ou até mesmo orgânicos.

Essas alternativas permitem que você crie um visual de cowgirl completo e convincente, respeitando seus valores pessoais.

A longa duração também é, à sua maneira, um critério de eco-responsabilidade. Maquiagem que dura o dia todo significa menos retoques e, portanto, menos produto consumido .

Opte por fórmulas de longa duração e bases de primer que permitam que suas sombras e batons durem mais tempo sem a necessidade de reaplicá-los constantemente.

Estamos observando uma tendência crescente entre maquiadores profissionais e entusiastas de investir em produtos de qualidade em vez de multiplicar a quantidade .

Essa abordagem minimalista e ponderada combina perfeitamente com o espírito do estilo ocidental, que valoriza a autenticidade e a escolha deliberada em vez do acúmulo.

Como conseguir a maquiagem perfeita de cowgirl: erros a evitar e dicas profissionais

Para concluir esta visão geral abrangente, aqui estão os principais erros a evitar ao criar uma maquiagem ocidental , bem como algumas dicas de profissionais que dominam esse estilo.

O primeiro erro comum é sobrecarregar a base. Uma base muito espessa quebra o aspecto natural e iluminado pelo sol do look de caubói.

Opte sempre por uma cobertura leve a média e preencha apenas as imperfeições visíveis, em vez de cobrir toda a pele.

O segundo erro comum é negligenciar o sombreamento.

Na maquiagem ocidental, esfumar as cores é essencial . Uma sombra mal esfumada ou um blush em excesso comprometem a harmonia do visual e conferem uma aparência artificial. Dedique um tempo para esfumar cada cor antes de adicionar uma nova.

Por fim, evite escolher tons muito frios ou neutros para um visual western. Esse estilo se destaca em tons quentes, dourados, ferrugem e terrosos.

Se sua paleta de cores habitual tende para o rosa frio ou o cinza, faça um esforço consciente para optar por tons mais quentes, mesmo que ligeiramente, para se manter em sintonia com o estilo.

A maquiagem de cowgirl para mulheres é muito mais do que uma tendência passageira : é uma filosofia de beleza que celebra a liberdade de expressão, o calor das cores naturais e a ousadia sem inibições.

Quer você use no dia a dia ou em ocasiões especiais, este estilo convida você a abraçar sua própria versão da cowgirl , aquela que reflete quem você é e faz você se sentir completamente você mesma, independentemente do seu tamanho ou forma.