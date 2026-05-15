Esse hábito após o banho contribui para o mau cheiro no banheiro.

Você sai do chuveiro, sentindo-se revigorado e relaxado. Algumas horas depois, ao retornar ao banheiro, um cheiro estranho e mofado persiste no ar. E se a causa fosse um hábito simples, daqueles que muitos de nós praticamos sem nem pensar? Alerta de spoiler: tudo começa com a toalha de banho. Veja por que essa rotina pós-banho costuma ser a origem de odores desagradáveis e como resolvê-la sem esforço.

O culpado costuma ser a toalha mal pendurada.

Depois de nos secarmos, o reflexo é quase automático: enrolamos a toalha num gancho, colocamos na borda da banheira ou até mesmo a deixamos jogada em uma cadeira. No entanto, esse gesto aparentemente inofensivo é, segundo especialistas em higiene doméstica, uma das principais causas de maus odores no banheiro.

Quando uma toalha úmida é amontoada ou dobrada, ela não consegue secar adequadamente. E em um ambiente já quente e úmido, cria-se o cenário perfeito para o desenvolvimento de bactérias e mofo (aquele pequeno bolor responsável pelo cheiro de mofo). Uma toalha comum, estendida corretamente, seca em 2 a 3 horas. A mesma toalha, amassada, pode levar de 6 a 8 horas para secar, ou até muito mais tempo em um banheiro mal ventilado.

Um estudo que provoca reflexão

A questão é ainda mais importante por estar relacionada à higiene. Uma análise frequentemente citada por especialistas têxteis revelou que aproximadamente 90% das toalhas de banho abrigam bactérias coliformes. Isso não é insignificante: esses microrganismos prosperam em ambientes quentes e úmidos, e sua proliferação é acompanhada pelo infame odor desagradável.

Boas notícias: limitar o tempo em que a toalha permanece úmida reduz significativamente o crescimento de ácaros. Em outras palavras, o problema não é a toalha em si, mas sim a forma como ela seca entre os usos.

Bons hábitos a adotar diariamente

Para transformar seu banheiro em um ambiente sempre cheiroso, basta seguir alguns passos simples.

Coloque a toalha esticada em uma barra de toalhas, em vez de pendurá-la em um gancho. O ar deve poder circular em ambos os lados da toalha. Este é, de longe, o método mais eficaz. Ventile o banheiro durante e após o banho.

De acordo com as recomendações de higiene doméstica, o ideal é ligar um exaustor ou deixar uma janela aberta por pelo menos 20 minutos após um banho quente para remover o excesso de umidade. A Cleveland Clinic também destaca que manter o nível de umidade de um cômodo abaixo de 50% limita significativamente o crescimento de mofo.

Lave suas toalhas regularmente, em média a cada 3 ou 4 usos. E, acima de tudo, nunca as deixe molhadas no cesto de roupa suja: elas podem contaminar outros tecidos.

Evite amaciantes de roupa, pois reduzem a capacidade de absorção das fibras e retêm a umidade no tecido. As toalhas tornam-se menos eficazes e mais propensas a odores desagradáveis.

Por fim, se tiver espaço, alterne o uso de duas toalhas para que cada uma seque completamente entre os usos. Uma pequena mudança que faz uma grande diferença.

Resumindo, um banheiro com cheiro agradável não se resume a velas perfumadas ou "sprays milagrosos". Muitas vezes, são as pequenas ações do dia a dia que fazem toda a diferença.