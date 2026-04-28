A decoração rústica para casas de campo está cada vez mais popular na França. Esse estilo autêntico, acolhedor e atemporal responde à busca pela simplicidade e ao retorno ao básico.

Longe dos interiores limpos e frios das tendências minimalistas, a estética rural nos convida a celebrar as matérias-primas, as imperfeições aceitas e a convivialidade.

Segundo um estudo do Instituto Francês de Decoração, publicado em 2023, quase 38% dos franceses desejam incorporar elementos naturais e rústicos em seus interiores .

Esta figura ilustra perfeitamente o crescente entusiasmo por este estilo de vida enraizado na tradição e no artesanato local.

Vamos orientá-lo(a) sobre os princípios fundamentais, os materiais preferenciais e dicas práticas para criar um interior campestre autêntico.

Quer você more em uma casa comprida bretã, uma casa de campo provençal ou um apartamento na cidade, esse estilo se adapta a todos os espaços e configurações.

Os fundamentos do estilo rústico campestre

Antes de comprar qualquer coisa, é preciso entender a essência desse estilo. A decoração rústica se baseia em três pilares fundamentais : a autenticidade dos materiais, o aconchego das cores e a funcionalidade dos objetos.

Nada deve parecer artificial ou fabricado apenas para ser bonito.

Este estilo tem suas raízes nos interiores rurais dos séculos XVIII e XIX. Camponeses e artesãos utilizavam o que tinham à mão: madeira local, pedra talhada, lã crua, ferro forjado.

Hoje, nos inspiramos nessa simplicidade deliberada para criar espaços ricos em personalidade.

Aqui, a imperfeição é uma qualidade, não um defeito. Uma viga ligeiramente irregular, azulejos antigos um pouco desgastados, um móvel antigo com as marcas do tempo... todos esses elementos contam uma história e acrescentam profundidade ao espaço.

Recomendamos também dar prioridade a artigos artesanais e locais . Um vaso de cerâmica feito por um ceramista regional, uma cesta tecida à mão ou uma colcha antiga trazem uma dimensão humana insubstituível.

Essas escolhas refletem uma sensibilidade à beleza que vai além da mera estética.

Materiais naturais: a chave para um interior campestre de sucesso

A escolha dos materiais é fundamental no projeto de uma casa de campo . Eles definem a atmosfera geral mesmo antes da disposição dos móveis. Três materiais são, de longe, os mais comuns: madeira, pedra e metal bruto.

A madeira é, sem dúvida, a rainha deste estilo. Carvalho, castanheiro, nogueira ou pinho : cada espécie traz o seu próprio carácter único. O carvalho maciço evoca robustez e longevidade.

O pinho, por ser mais acessível, oferece leveza e luminosidade, características particularmente apreciadas em espaços menores. Damos sempre preferência à madeira crua ou levemente oleada para preservar sua aparência natural.

A pedra também desempenha um papel estruturante. Uma parede de pedra exposta, mesmo que em uma única superfície, transforma radicalmente a atmosfera de um ambiente .

Caso não haja acesso à pedra natural, o revestimento com tijolos aparentes oferece uma alternativa viável e mais econômica.

Combinada com reboco de cal, a pedra cria uma dupla imbatível para interiores rústicos.

O metal bruto ou forjado completa este tríptico. Apliques de parede em ferro forjado, puxadores de aço polido ou varões de cortina em metal envelhecido adicionam uma dimensão industrial suave que harmoniza perfeitamente com a madeira e a pedra.

Evite aço inoxidável e cromo, que são muito frios para este ambiente.

Linho, algodão grosso e lã crua adornam as superfícies têxteis. Cortinas de linho natural, mantas rústicas de lã ou almofadas de juta completam o visual com um toque de suavidade.

Esses materiais são respiráveis e envelhecem bem, tornando-os opções sustentáveis e generosas.

Paleta de cores para uma atmosfera campestre

Em um interior rústico, as cores nunca são berrantes ou artificiais. A paleta campestre é diretamente inspirada na natureza : tons terrosos de ocre, beges quentes, verdes sálvia, azuis petróleo desbotados, brancos sujos e cinzas acinzentados.

Essas tonalidades criam uma harmonia suave e atemporal.

O branco-sujo continua sendo uma escolha atemporal para paredes. Ao contrário do branco puro, que pode transmitir uma sensação de frieza, o branco marfim ou o branco linho aquecem instantaneamente o ambiente e destacam elementos de madeira ou pedra.

Recomendamos o acabamento fosco para evitar qualquer efeito plástico.

Cores terrosas trazem profundidade e riqueza. Um verde musgo na parede da cozinha, um terracota na parede do quarto ou um azul ardósia na biblioteca criam espaços íntimos e envolventes .

Essas cores combinam particularmente bem com vigas de madeira escura expostas.

Para espaços pequenos, recomendamos limitar a paleta a duas ou três tonalidades . Muitas cores diferentes quebram a coesão visual e fazem com que o ambiente pareça desorganizado.

Uma cor principal para as paredes, um tom de madeira para os móveis e uma terceira cor como destaque são suficientes para criar um espaço harmonioso e equilibrado.

Não se esqueça das plantas. O verde em ambientes internos desempenha um papel cromático importante nesse estilo.

Um buquê de ervas secas, alguns raminhos de lavanda ou uma coroa de flores silvestres trazem um frescor natural que se encaixa perfeitamente nessa paleta terrosa.

Móveis rústicos: encontre, recupere e valorize

Os móveis são a alma de um interior campestre. Não é preciso gastar uma fortuna para mobiliar uma casa em estilo rústico.

Pelo contrário, móveis de segunda mão, recuperados ou herdados possuem uma autenticidade que peças novas não conseguem reproduzir.

Feiras de antiguidades, mercados de pulgas e vendas de garagem são locais ideais para encontrar peças valiosas. Um guarda-roupa normando com portas entalhadas, um aparador de fazenda com pés torneados ou uma mesa de fazenda de carvalho maciço são aquisições valiosas .

Estas peças são vivas, carregam marcas e contam uma história que enriquece o seu interior.

Desde a década de 2010, plataformas como Le Bon Coin ou Selency democratizaram o acesso a móveis antigos e vintage.

Milhões de transações anuais envolvem móveis rústicos ou de estilo campestre , confirmando o apelo duradouro desse estilo para os franceses.

Aproveitamos esses recursos para encontrar peças exclusivas a preços acessíveis.

Para quem prefere móveis novos, alguns fabricantes oferecem móveis de madeira maciça feitos utilizando técnicas tradicionais.

Marcas como Maisons du Monde ou artesãos locais oferecem coleções que respeitam a estética do mobiliário rural de outrora .

O segredo está em escolher madeira maciça em vez de laminado ou aglomerado.

Em uma sala de estar rústica, opte por um sofá de linho ou veludo cotelê em tons naturais. Evite o couro sintético, que é muito liso e polido para esse estilo.

Uma poltrona de orelhas estofada em tecido xadrez ou um banco de madeira torneada completam o conjunto com personalidade . Cada peça deve parecer encontrar seu lugar naturalmente.

Culinária campestre: convívio e tradição

A cozinha é o coração da casa rústica. Nesse estilo, ela deve ser aconchegante, funcional e espaçosa .

A inspiração vem das grandes cozinhas rurais, onde se cozinhava para toda a família, onde as conservas ficavam enfileiradas em prateleiras abertas e onde a mesa estava sempre pronta para receber os convidados.

Frentes de madeira maciça, idealmente com ligeiras imperfeições, definem o caráter de uma cozinha campestre. Branco cremoso, verde sálvia ou azul-ovo-de-pato são cores tradicionais para móveis de cozinha rústicos.

Um revestimento de parede feito com ladrilhos de cimento ou ladrilhos de terracota antigos reforça o estilo tradicional.

A pia de cerâmica branca ou pedra é um elemento icônico. Uma pia de grés vidrado com duas cubas , como as encontradas em todas as casas de campo francesas do século passado, continua sendo uma referência absoluta de estilo.

Envelhece bem, é fácil de manter e confere um toque imediato de autenticidade.

Prateleiras abertas oferecem um espaço para exibir belas louças de barro, potes de vidro e utensílios de madeira. A disposição artística de objetos do cotidiano transforma a cozinha em um espaço decorativo por si só.

Um ramo de ervas frescas pendurado numa viga, uma cesta de vime cheia de frutas ou uma série de potes enfileirados contribuem para esse efeito campestre natural.

A mesa de carvalho estilo fazenda é indispensável. Grande e robusta, ela convida ao compartilhamento e à convivência . Combinada com cadeiras chinesas de estilos diferentes ou um banco de madeira, cria um espaço de jantar amplo e descontraído.

Não hesitamos em misturar estilos e épocas para maior autenticidade.

Quartos e áreas de relaxamento em estilo bucólico.

Um quarto em uma decoração de estilo campestre deve ser um refúgio de paz e tranquilidade. O objetivo é criar um espaço atemporal , distante da agitação da vida cotidiana.

Texturas macias, cores suaves e materiais naturais desempenham um papel central.

Uma cama de madeira maciça, de preferência com grades ou dossel, cria uma atmosfera rústica com elegância discreta . Cabeceiras feitas de madeira reciclada ou madeira bruta estão entre as tendências atuais que se encaixam perfeitamente nesse estilo.

Combinamos com roupa de cama de linho lavado pela sua textura ligeiramente amassada e tão natural.

A roupa de cama ou os jogos de cama de algodão grosso são bonitos e duráveis. Tons de branco-sujo, marfim ou cinza-pérola combinam perfeitamente com esse estilo.

Você pode adicionar uma manta de lã ou uma colcha velha aos pés da cama para proporcionar calor e volume.

As janelas merecem atenção especial. Cortinas leves de linho natural que filtram a luz criam um ambiente luminoso e arejado.

Para maior privacidade, cortinas grossas de algodão ou veludo em tons terrosos oferecem isolamento térmico e visual. Evite persianas de lâminas de plástico, que são modernas demais para este estilo.

Um pequeno toque pessoal pode fazer toda a diferença: um espelho antigo com reflexos levemente dourados, uma cômoda antiga repintada de branco-sujo ou uma coleção de livros antigos em uma prateleira de madeira rústica .

Esses detalhes revelam uma sensibilidade à beleza e à autenticidade que vai além de meras tendências decorativas.

Iluminação estilo campestre e iluminação ambiente.

A iluminação é frequentemente subestimada na decoração rústica. No entanto, ela determina completamente a atmosfera percebida de um ambiente .

Em um interior de estilo campestre, a luz deve ser quente, suave e variada para evitar qualquer efeito de sala de espera.

Luminárias de ferro forjado, rattan, vime ou madeira natural se integram perfeitamente a esse ambiente. Um pendente de vime trançado sobre uma mesa de jantar cria instantaneamente uma atmosfera rústica.

Luminárias de parede de metal polido em um corredor ou quarto difundem uma luz quente e direcionada.

Velas e lanternas continuam sendo acessórios essenciais.

Uma série de velas numa bandeja de madeira , alguns castiçais de vidro soprado ou uma lanterna de metal oxidado sobre uma mesa de centro criam uma atmosfera íntima e reconfortante, particularmente apreciada durante as noites de outono e inverno.

Para uma iluminação funcional, escolha lâmpadas com filamento visível. Essas lâmpadas Edison , cujo filamento lembra as primeiras lâmpadas incandescentes, difundem uma luz âmbar suave que complementa perfeitamente o estilo rústico.

Seu brilho quente supera em muito o dos LEDs brancos excessivamente agressivos.

Recomendamos a instalação de interruptores de intensidade luminosa (dimmer) nos circuitos principais. Ajustar a intensidade da luz de acordo com a hora do dia permite transformar a atmosfera de um ambiente sem precisar trocar a luminária.

À noite, uma luz suave transforma uma sala de estar comum em um espaço relaxante, acolhedor e convidativo.

Acessórios e objetos decorativos: os pequenos detalhes que fazem toda a diferença

Os acessórios são o toque final para um interior de estilo campestre bem-sucedido . Eles personalizam o espaço e revelam a sensibilidade de quem ali vive. Nesse estilo, cada objeto deve ter uma função, seja ela prática ou simbólica.

Objetos antigos e artesanais ocupam um lugar de destaque. Um pilão de pedra, uma balança de cozinha antiga, uma panela de cerâmica ou uma cesta de vime trazem consigo uma herança e uma dimensão poética.

Essas peças não precisam ser raras ou preciosas para serem emocionantes. O que importa é a sua sintonia com o espírito do lugar.

As plantas secas estão definitivamente a viver um renascimento.

Desde 2020, a mania por buquês de capim-dos-pampas, talos de trigo ou flores de algodão secas reforçou consideravelmente a estética rústica em interiores contemporâneos .

Essas composições trazem leveza e poesia sem exigir qualquer manutenção.

Os têxteis variam de toalhas de mesa xadrez e guardanapos de linho grosso a panos de prato antigos emoldurados como pinturas. A arte do linho doméstico, enraizada na tradição francesa, encontra aqui a sua expressão mais plena.

Uma toalha de mesa de algodão branco com listras finas ou um caminho de mesa de juta trançada transformam uma mesa comum em um ambiente campestre.

Não se esqueça das pinturas e molduras. Ilustrações botânicas antigas, mapas topográficos da zona rural francesa ou gravuras que retratam a vida no campo encaixam-se naturalmente neste universo .

Emolduradas de forma simples em madeira natural ou metal polido, complementam a narrativa visual do local com relevância e elegância.

Decoração exterior e terraço em estilo rústico

O estilo campestre estende-se naturalmente para o exterior. Um terraço ou jardim projetado nesse estilo cria uma continuidade harmoniosa entre o interior e o exterior.

Essa coerência geral reforça a identidade do lugar e amplifica a sensação de estar em um mundo diferente.

Móveis de jardim feitos de madeira natural ou ferro forjado são a escolha óbvia para iniciantes. Uma mesa de jardim em teca ou acácia , acompanhada de bancos de madeira maciça, proporciona uma base sólida para o espaço ao ar livre.

Evite plástico ou alumínio anodizado, que são muito modernos para este estilo rústico.

Vasos de terracota, floreiras de madeira e caixas de zinco enferrujado dão um toque agradável a terraços e caminhos . Plante ervas aromáticas, tomates-cereja ou gerânios neles para dar um toque de vida e cor.

Essas associações lembram as hortas simples e generosas de antigamente.

Os pisos externos merecem atenção. Placas de pedra natural, pedras de pavimentação antigas recuperadas ou cascalho branco definem o espaço com autenticidade .

Um caminho de pedras em estilo japonês, com lajes irregulares de ardósia ou arenito, adiciona personalidade ao espaço sem sobrecarregá-lo visualmente.

Para criar um ambiente aconchegante com a iluminação externa, cordões de luzes com lâmpadas Edison ou lanternas suspensas estendem o calor do interior para o terraço .

Esses dispositivos simples transformam uma refeição ao ar livre em um momento de convívio rústico, independentemente da estação do ano.

Adaptar o estilo rústico a todos os espaços e tipos de habitação.

Uma das grandes vantagens da decoração rústica campestre é a sua adaptabilidade . Ao contrário da crença popular, esse estilo não se restringe apenas a grandes casas de campo.

Ele se adapta a apartamentos urbanos, tanto a espaços pequenos quanto a espaços amplos, com alguns ajustes simples.

Em um apartamento urbano, alguns elementos-chave são suficientes para incutir um espírito rústico. Uma prateleira de madeira bruta, acessórios de terracota e tecidos de linho transformam um ambiente sem a necessidade de reformas.

Adicionar uma planta grande num vaso de cerâmica artesanal reforça a ancoragem natural.

Para espaços pequenos, recomendamos brincar com a verticalidade e a leveza visual .

Prateleiras altas em madeira clara, espelhos com molduras naturais e cortinas de linho claro ampliam visualmente o ambiente, mantendo a atmosfera campestre.

Evite acumular muitos objetos que possam causar desordem visual em um espaço pequeno.

Em casas grandes, pelo contrário, pode-se optar por gestos decorativos mais marcantes : uma imponente lareira de pedra, grandes vigas expostas no teto ou uma escadaria de madeira maciça.

Esses elementos arquitetônicos estruturais lançam as bases para uma decoração rústica coerente e majestosa.

Independentemente do tamanho ou da configuração do seu espaço, a decoração rústica para casas de campo oferece soluções para todas as situações . Ela proporciona um ambiente acolhedor, autêntico e sustentável, que se adapta às necessidades e aos gostos de cada um.

Talvez essa seja a sua maior qualidade: não busca impressionar, mas simplesmente acolher.

Encontrando seu próprio equilíbrio no estilo campestre

O problema do estilo rústico é cair no excesso. Muita madeira, muitos objetos antigos, muitos padrões xadrez podem transformar rapidamente um interior em um museu congelado.

O desafio é encontrar um equilíbrio entre autenticidade e conforto moderno.

Recomendamos incorporar alguns elementos contemporâneos discretos. Uma luminária de design em metal preto fosco , um tapete geométrico em tons neutros ou um sofá com linhas retas podem coexistir com móveis antigos sem criar dissonância.

Essa combinação sutil é muitas vezes o que dá vida a um interior.

A personalização continua sendo a regra de ouro. Seu interior deve refletir você , sua história e suas viagens.

Uma peça de cerâmica trazida de uma viagem a Marrocos, uma toalha de mesa comprada na Provença ou uma pintura de um amigo artista se integram naturalmente a um ambiente rústico e aberto ao mundo. Esses objetos pessoais costumam ser os mais belos.

Por fim, o estilo rústico é um convite a desacelerar, a cuidar das coisas e dos espaços . Prioriza a qualidade em vez da quantidade, a durabilidade em vez do efêmero.

Ao escolher este estilo de decoração, estamos também a fazer uma escolha de valores: o respeito pelos materiais, pelo saber-fazer artesanal e por objetos repletos de história.

Cada quarto, cuidadosamente decorado nesse espírito, torna-se um refúgio , um espaço onde nos sentimos acolhidos e em casa, independentemente das vicissitudes da vida quotidiana.

É o presente mais bonito que a decoração em estilo campestre pode oferecer a quem vive sob este teto.