Criar decorações caseiras de Halloween não exige um orçamento enorme. Com um pouco de imaginação e materiais simples, é possível criar facilmente uma atmosfera assustadora.

Os feriados que antecedem o Dia dos Mortos representam o momento ideal para preparar essas criações em família, especialmente com crianças.

Cada ideia de "faça você mesmo" se torna uma lembrança compartilhada. Se bem conservadas, essas decorações podem ser reutilizadas ano após ano, tornando o investimento ainda mais valioso.

Guirlandas assustadoras e decorações suspensas feitas em casa

Guirlandas são uma das decorações de Halloween "faça você mesmo" mais acessíveis. Fazer uma guirlanda de morcegos de papel não poderia ser mais simples.

Pegue uma folha de papel preto grosso de 200g , dobre-a ao meio e desenhe metade de um morcego com lápis branco, começando pela dobra.

Recorte a silhueta com uma tesoura, desdobre-a e desenhe os detalhes, como os olhos.

Em seguida, faça furos nas extremidades com um furador e passe um barbante preto por eles para montar suas criaturas. Os materiais necessários são mínimos: uma folha de papel preto de 200g, tesoura, um furador, um lápis branco e barbante preto.

Para mudar o ambiente, faça guirlandas em forma de fantasmas ou abóboras usando o mesmo princípio. Complete a decoração pendurando bandeirolas pela sala de estar, balões iluminados ou até mesmo um esqueleto gigante no teto.

Esses pendentes transformam qualquer cômodo em um covil aterrorizante.

Abóboras decorativas: o item indispensável para a decoração de Halloween.

A abóbora continua sendo o símbolo máximo do Halloween. Ela pode ser colocada do lado de fora, na entrada, sobre a mesa ou em qualquer lugar da casa. Pintada de laranja, preto ou branco, é fácil de personalizar, até mesmo com a ajuda de crianças.

Para criar uma abóbora decorativa com um prato de papel , desenhe os olhos, o nariz e a boca com um lápis grafite.

Preencha os detalhes em amarelo com tinta para imitar uma vela e, em seguida, pinte o resto do prato de laranja brilhante.

Adicione um pedaço de madeira pintado de marrom como caule e um arame de chenille verde como folha. Em seguida, pendure sua criação na porta ou janela.

Os materiais incluem: um prato de papelão, um palito de madeira, um furador de papel, um lápis grafite, um pincel largo, tinta acrílica laranja, amarelo primário e siena queimada, arame de chenille verde e fita adesiva.

Para ir além, esculpa uma abóbora de verdade para fazer uma lanterna de Halloween com uma vela dentro, ideal para criar uma atmosfera genuinamente assustadora.

Castiçais e velas: uma atmosfera sombria e aterradora

Castiçais de vidro feitos em casa criam uma luz suave e misteriosa. Para fazê-los, desenhe o seu projeto em um pedaço de papel e depois coloque-o dentro do pote.

Pinte o contorno na parte externa do vaso com tinta acrílica e um pincel fino, deixe secar e aplique uma segunda demão. Retire o papel e coloque uma vela pequena dentro.

Abóbora, morcego ou teia de aranha: as possibilidades são infinitas. Os materiais necessários incluem potes de vidro, tinta acrílica laranja, preta ou branca, um marcador preto, um pincel fino e velas pequenas. As sombras projetadas nas paredes ao anoitecer intensificam bastante o efeito assustador.

Outras duas técnicas merecem atenção. As velas de múmia são feitas envolvendo potes de vidro em bandagens, desenhando olhos com um marcador preto e colocando uma vela dentro.

Para um efeito sangrento, pingue cera vermelha em uma vela branca: uma ideia original e muito visual para a mesa.

Aranhas e teias de aranha para uma decoração assustadora.

Espalhe teias de aranha por toda a casa : na lareira, nos cantos do teto, nas molduras das portas e na mesa. Adicione aranhas de plástico, papelão ou papel para intensificar o efeito assustador.

Para fazer aranhas originais, use bolas de poliestireno pintadas de preto em várias camadas e hastes de metal para as patas. Encaixe as hastes dobradas nos locais corretos e corte-as no comprimento desejado.

Essas aranhas domésticas se encaixam perfeitamente em uma teia elástica estendida na entrada.

Outra ideia divertida: cole aranhas de plástico na parede com fita dupla face, especialmente no banheiro, para surpreender os convidados.

Uma guirlanda de entrada feita com galhos, uma teia de aranha falsa elástica e aranhas de diferentes tamanhos dará as boas-vindas aos seus convidados da maneira mais assustadora possível.

Fantasmas e morcegos: criaturas para você mesmo colocar em qualquer lugar.

Para fazer uma guirlanda de fantasmas para a parede , reúna bolas de plástico com furos, tecido de chiffon branco, barbante, cartolina preta e cola. Corte o tecido em quadrados de aproximadamente 25 cm (10 polegadas), sobreponha os pedaços e, em seguida, prenda a bola no barbante para formar a cabeça.

Recorte os olhos e a boca do papelão, faça um furo no centro do tecido, passe o barbante pelo furo e cole o tecido na bola.

Folhas secas recolhidas na floresta transformam-se em lindos fantasmas de mesa: pinte-as de branco e desenhe um rosto nelas com um marcador preto. Simples e eficaz.

Para fazer os morcegos de rolo de papel higiênico , pinte os rolos de preto, recorte asas em cartolina preta, cole-as com cola e, em seguida, adicione olhos e dentes.

Uma dica inteligente: esconda doces dentro antes de fechar os rolinhos.

A mesa de Halloween: uma decoração festiva e fácil de fazer você mesmo.

A mesa de Halloween está decorada com preto, vermelho, laranja e roxo. Faça marcadores de lugar, porta-guardanapos, enfeites de bolo e decorações para copos em casa.

Imprima um menu de Halloween para colocar no centro da mesa, dando um toque personalizado.

Uma abóbora oca é uma peça central espetacular para um bufê: encha-a com guacamole, homus ou petiscos saborosos que pareçam estar saindo da boca.

Doces em formato de cobra para decorar a mesa.

Aranhas-doce deslizavam entre os pratos.

Folhas secas pintadas de branco, dispostas como um caminho de mesa.

Uma caveira com a boca cheia de doces como peça central.

Segundo um estudo da National Retail Federation, os americanos gastaram, em média, US$ 108 no Halloween em 2023, com uma parcela crescente destinada a decorações.

Isso prova que fazer as próprias decorações continua sendo uma alternativa econômica e criativa, acessível a todos, independentemente da configuração de sua casa.